Венедіктова: Медведчука не могли затримати у новій справі - не було підстав
Главу політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука не затримали у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму, тому що це не передбачено законом.
Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачено негайне затримання", - сказала вона.
Венедіктова зазначила, що підозру Медведчук отримав не особисто, а поштою.
"Все, що не передбачено законом для прокурора, - злочин в прокурорській діяльності. А він же нікуди не дінеться, він під домашнім арештом. Я вам точно кажу, що він сьогодні вдома отримував від нас підозру, яку ми відправили поштою", - сказала генпрокурор.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансуванні тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
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И ВСЕХ ПОТОМ ОТПУСТИЛИ!))
Они все выходят и такие хором: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"
А Петя такой весь гордый, с видеокамерой, все снимает и улыбается, и ручкой машет....
А в ответ: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"
Красотища!
Зелені зрадники...
Значить винний.
Ну и пісдунья
Нах дело-если по нему нельзя задержать??