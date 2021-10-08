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Венедіктова: Медведчука не могли затримати у новій справі - не було підстав

Венедіктова: Медведчука не могли затримати у новій справі - не було підстав

Главу політради "ОПЗЖ" Віктора Медведчука не затримали у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму, тому що це не передбачено законом.

Про це генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера",  повідомляє Цензор.НЕТ.

"Правила абсолютно однакові для всіх. І так прописаний Кримінально-процесуальний кодекс. Є 208 стаття, коли можна затримувати. У цьому випадку у нас не було підстав для затримання особи. Не передбачено негайне затримання", - сказала вона.

Венедіктова зазначила, що підозру Медведчук отримав не особисто, а поштою.

Також читайте: Прокуратура хоче відправити Медведчука під арешт із заставою в 1 млрд грн

"Все, що не передбачено законом для прокурора, - злочин в прокурорській діяльності. А він же нікуди не дінеться, він під домашнім арештом. Я вам точно кажу, що він сьогодні вдома отримував від нас підозру, яку ми відправили поштою", - сказала генпрокурор.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансуванні тероризму. Прокуратура хоче відправити його під арешт, як альтернативу пропонує заставу в 1 млрд грн.

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Топ коментарі
+25
Уже можно смеяться с этой тупой лапши? Государственная измена и нет оснований Она люмпенов вообще за дебилов держит.
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08.10.2021 22:33
+17
Зате бойового генерала Павленка, який звільняв Маріуполь тримають за гратами.
Зелені зрадники...
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08.10.2021 22:43
+15
Дешевый цирк!!! Блевать от вас охота!!
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08.10.2021 22:35
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в ідеалі тіло медведчука можна залишити під домашнім арештом,а голову доправити в СІЗО
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08.10.2021 22:28 Відповісти
Не. Он зеленым периодически нужен как пугало. Когда дела идут совсем хреново. А без головы он испортится и станет непригоден.
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08.10.2021 22:36 Відповісти
ну зеленим як пугало а для пЄСа кум та стратегічний партнер
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09.10.2021 08:11 Відповісти
Зепил- триздобол
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09.10.2021 11:35 Відповісти
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09.10.2021 11:54 Відповісти
Обосрался -обтекай)чего кацапскую методичку,которой уже кто то дупу подтер,тащишь,дегенерат?
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09.10.2021 11:54 Відповісти
Вот и результат, чем наши гавнодепутаты занимаются уже 8-й год подряд : за госизмену и финансирование терроризма БЕЗ ЗАДЕРЖАНИЯ... Предлагаю просто наругать за такое и отпустить
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08.10.2021 22:30 Відповісти
Уже можно смеяться с этой тупой лапши? Государственная измена и нет оснований Она люмпенов вообще за дебилов держит.
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08.10.2021 22:33 Відповісти
Если вспомнить Штепу, Гепу и суды над ними, то украинцев за дебилов держат давно
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08.10.2021 22:37 Відповісти
Т.е. Штепу и Гепу периодически доставали как пугала из нафталина для отвлечения люмпена от своих зашкваров и сведения личных счетов? Это в какой реальности?
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08.10.2021 22:41 Відповісти
Именно, для отвлечения люмпенов в качестве иллюзии бурной "патриотической" деятельности и свежереформированными судами.
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08.10.2021 22:48 Відповісти
Перед тем как портить воздух, не мешало бы хотя-бы почитать в чем заключался первый этап судебной реформы. А то неадекватом тут выглядите
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08.10.2021 22:52 Відповісти
Вспомни,дегенерат)они сидели под домашним арестом?
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09.10.2021 11:56 Відповісти
Дешевый цирк!!! Блевать от вас охота!!
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08.10.2021 22:35 Відповісти
А по старому затримати слабо?
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08.10.2021 22:35 Відповісти
Поднимите кто нить Венедиктовой веки ! Ато она плохо видит !
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08.10.2021 22:36 Відповісти
у неї такі вєкі,бо форма обличчя монголоїдне
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09.10.2021 09:43 Відповісти
это же не порошенко...
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08.10.2021 22:36 Відповісти
А що, при Порошенко Штепу чи Гепу посадили?
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08.10.2021 22:57 Відповісти
а при зеле посадили?
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08.10.2021 23:02 Відповісти
А я про що-хрєн рєдькі нє слаще!
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08.10.2021 23:17 Відповісти
Как известно, 24 мая 2017 г. в 15 областях Украиныhttp://www.pravda.com.ua/rus/news/2017/05/24/7144841/ прошла антикоррупционная операция , в которой было задействовано около 2000 полицейских, 500 прокуроров, проводились 450 обысков.

Полиция заявила, что собрала доказательства, налоговая служба под руководством Александра Клименко нанесла государству ущерб на сумму 95921000000 гривен.

23 задержанных налоговиков доставили на вертолетах в Киев.

11-м подозреваемым суд вынес решение о содержании под стражей с возможностью внести залог от 3 до 150 миллионов гривен (самая большая сумма), 7 подозреваемых освободили из зала суда с ношением электронного браслета с залогами от 990 тысяч до 15 миллионов гривен.

И ВСЕХ ПОТОМ ОТПУСТИЛИ!))
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08.10.2021 23:26 Відповісти
"И ВСЕХ ПОТОМ ОТПУСТИЛИ!)) "

Они все выходят и такие хором: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"

А Петя такой весь гордый, с видеокамерой, все снимает и улыбается, и ручкой машет....

А в ответ: "Дяяяя...кууууу...єєєєє...моооооо.....!"

Красотища!

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09.10.2021 12:59 Відповісти
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08.10.2021 22:40 Відповісти
Зате бойового генерала Павленка, який звільняв Маріуполь тримають за гратами.
Зелені зрадники...
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08.10.2021 22:43 Відповісти
Він ніяк не дає покази на Порошенка.
Значить винний.
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08.10.2021 22:46 Відповісти
на нет, и суда нет...
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08.10.2021 22:44 Відповісти
Що, правда? Хто тут юрист? По підозрі в держзраді передбачені застава або домашній арешт?
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08.10.2021 22:45 Відповісти
* а воровал ты невесту по закону? Сестра включи погромче телевизор---начнём!*.
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08.10.2021 22:46 Відповісти
псда.
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08.10.2021 23:08 Відповісти
)))))))))) ноу комент!
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08.10.2021 23:10 Відповісти
Так он и не ляпал языком как зебилы
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09.10.2021 02:05 Відповісти
А кто там кого крестил,дятел? Ведмедчук агент дохлого КГБ с 1972 года...,типа был внештатным ментом советского дерьма...,Порошенко в то время было всего 7 лет...,ну ты и баран.... Это люди разных поколений...,депил ты конченный...,кума Путлера мавзолейного Оксана Марченко завидует тебе...,одноклеточный...
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09.10.2021 05:44 Відповісти
Ну давай док из церкви,свинособака,что кум?а то может твои дети или мама за твой звиздешь дохнуть начнут -не по христянски же...
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09.10.2021 12:03 Відповісти
Страшная, как Стефанчук.
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09.10.2021 02:04 Відповісти
Партійна кличка - Коливан.
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09.10.2021 06:52 Відповісти
А что там офшорами опг квартал95? Уже посадили кого-то?! А как насчёт вагнергейта?
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09.10.2021 05:51 Відповісти
Та хіба ж держзрадники будуть арештовувати собі подібних! Інша справа якогось патріота країни.
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09.10.2021 06:54 Відповісти
измена против государства уже не основание?

Ну и пісдунья
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09.10.2021 07:24 Відповісти
....ну, кто бы сомневался, что УПК, давно написан под себя "любимых", под который можно на граждан класть половой орган. Да и что толку вводить Строгий УПК: у клики, захватившей власть принцип : своим ВСЁ, врагам Закон!
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09.10.2021 08:17 Відповісти
Циркт.е. 95 квартал
Нах дело-если по нему нельзя задержать??
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09.10.2021 08:55 Відповісти
 
 