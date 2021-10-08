Стефанчук: Отставка Разумкова - это не месть
Отправив Дмитрия Разумкова в отставку с поста председателя Верховной Рады, "слуги народа" не пытались ему отомстить.
Об этом сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" преемник Разумкова на посту спикера Руслан Стефанчук, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не считаю, что это была месть. Я считаю, что это было принято решение политической партией, которая несет ответственность за те обязательства, которые она давала перед своим народом", – сказал Стефанчук.
Шустер уточнил, действительно ли им с Разумковым "идти по программе партии было невозможно".
"Я не могу говорить, возможно ли или невозможно. Я исхожу из того, что программа партии "Слуга народа" была представлена в президентской программе "Країна мрій", и те решения, которые были предусмотрены там, предусматривали определенное направление, определенный темп в реформе. Мне кажется, что, наверное, все-таки были некоторые вещи, которые не дали возможности и фракции, и президенту принять те решения... достаточно быстро или в правильном направлении", – ответил Стефанчук.
Напомним, 7 октября Рада отправила Разумкова в отставку. 8 октября депутаты назначили спикером Руслана Стефанчука.
Пожалуйста, подождите...
Офшоры и Вагнергейты тоже были в той мифической "программе президента"?!
дайте ему крекерсы, шо бы оно свое хлебало чем то заняло...
Чем меньше среди "Слуг" умных - тем быстрее они свернут свою шею в погоне за властью и баблом.
депутаты мля..
- мерзость фу..
.... И любой депутат из любой фракции, кто отдаст свой голос за отставку Разумкова - это либо клоун на подтанцовке у пид@р@сов, либо пид@р@с на подтанцовке у клоунов. И пусть сами определят кто они из этих двух вариантов.
Мартин Брест
Yegast16erdaltoym atl 1:2a9616 P5euM ·
Поздний холодный вечер, Офис президента, приемная, холст, масло, виски.
Возле стола в приемной президента одевается Верочка. Наматывает на шею длинный вязаный шарф, пальто уже висит на спинке кресла, движения плавные и усталые.
Дверь в президентский кабинет распахивается, и выглядывает раскрасневшийся глава парламентской фракции Давид. Он одет в клетчатый пиджак, слишком узкие и короткие брюки и фирменную восьмидневную неряшливую щетину.
Давид (развязно): Так, я не понял.
Верочка (продолжая собираться): Это не новость.
Давид: В смысле? Вы куда? Мы только начали!
Верочка: Вискарь в шкафу, лимон в холодильнике, стаканы - в буфете на втором этаже. Обслужите себя сами, мне домой, меня сын ждет.
Давид (возмущенно): В смысле - «себя сами»? Это с каких пор секретарши…
Голос от дверей: РОТА ЗАКРИВ!
Повисает неимоверно театральная пауза, и даже, кажется, слышно, как рвутся баяны на фракции. Верочка улыбается, Давид еще больше краснеет, но молчит, потому что от дверей, величаво, не побоюсь этого слова, ступает Баба Люба. Она традиционно одета в почти уже развалившийся спортивній костюм Андрея Богдана, на плечи накинута куртка Максима Степанова, в руке - красный тугой сверток.
Баба Люба (остановившись перед Давидом): Шо ти став, як сопля на морозє? Йди бухай, Марат хєров…
Давид: Я не Марат, я Давид!
Баба Люба: Історію вчить треба! (поворачивается к Верочке) Доню, ти вже домой? На Оболонь? Мо підвезеш як обично?
Верочка: С удовольствием!
Давид исчезает за дверью, некоторое время там раздается его обиженный голосок, потом - шаги, и наконец из-за той же двери во всем великолепии показывается президент. Он одет в расстегнутую белую рубашку, костюмные немного тесноватые брюки и лакированные концертные туфли.
Баба Люба (с удовольствием): РОТА ЗАКРИВ!
Владимир (поперхнувшись): Я ж еще ничего не сказал!
Баба Люба (насмешливо): Ой, Владімір Санич, то ви. А я думала - знов отой насморк доїбаться рішив.
Владимир (приосанившись): Да, это я! (поворачивается к Верочке) Вера Павловна, так а куда вы? Вы нам сегодня очень нужны!
Верочка: Владимир Александрович, мне к сыну нужно, восемь уже. Вискарь в шкафу, лимон в холодильнике, стаканы…
Владимир: Ой, да зачем мне эта излишняя информация! Найдем тут, кому на разлив стать, хоть с этим делом то они должны справиться…
Верочка: Вам, кстати, Разумков звонил. Раз сорок.
Владимир (быстро): Скажите ему, что президента - нет.
Баба Люба: Та ми знаєм, його вже два года як нєт.
Владимир (нахмурившись): Не понял.
Баба Люба: А я вам тут, кстаті, подарунок принесла (протягивает Владимиру сверток).
Владимир (опасливо отодвигается): Давид! Дивииид! А иди сюда, посмотри, шо тут мне подарили. (баба Любе) Подарки я люблю… просто это вы первый раз что-то дарите, хорошо бы попробовать на том, кого не жал… ну вы поняли.
Давид (выпархивая из президентского кабинета): Да?
Владимир: А ну вот возьмите вот это вот и посмотрите, что там внутри.
Баба Люба (глядя в глаза нервничающему Давиду): Смєлєє, блеать, воно не взривається. Пока шо.
Давид разворачивает сверток, который оказывается огромным бархатным полотнищем алого цвета. Верочка с трудом подавляет смех.
Владимир: Не понял. Опять.
Верочка (берет сумку): Это называется «аллюзия», Владимир Ильич… то есть Владимир Александрович. Красный флаг, большевики, вся власть советам, революция, все такое.
Владимир: Так а я причем?
Давид: Да, так а мы причем?
Владимир: Так, я запутался и ухожу. Давид, вискарь принесешь.
Верочка: Как сказала бы баба Люба, «історію вчить треба». После революций, Давид, в скором времени взобравшиеся на трон вожди последовательно избавляются от всех своих бывших соратников. Сейчас их просто увольняют и выбрасывают на обочину истории, а раньше… раньше их безыскусно убивали.
Давид (бледнея): В смысле?
Верочка: Еще раз, для тех, кто из «Слуг народа». Цари не терпят тех, кто привел их к власти.
Давид (брезгливо откладывает красное полотнище): Ну это я понял, так а я причем? Вы, между прочим, совсем уже берега потеряли, ну ты посмотри, секретутка какая-то…
Баба Люба: РОТА ЗАКРИВ!
Давид (закрывает рот).
Верочка: Троцкий, Зиновьев, Бухарин. Не знаете этих фамилий?
Давид (недоуменно): Нет.
Верочка: Тогда скажу на понятном вам языке: Богдан, Гончарук, Рябошапка, Данилюк. Разумков.
Давид: Все равно не понял.
Баба Люба: Їдемо, доню, вже додому. Гівно необучаєме. Та і хєр з ним.
Чудові розповіді.