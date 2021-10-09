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вакцина (3777) дети (6341) Ривненщина (1194)

Дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита проведут на Ривненщине: невакцинированных детей не будут допускать к обучению, - Минздрав

Дополнительные туры иммунизации детей от полиомиелита проведут на Ривненщине: невакцинированных детей не будут допускать к обучению, - Минздрав

В Ривненской области на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о дополнительном туре иммунизации детей от полиомиелита для недопущения распространения заболевания на территории области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Уровень иммунизации детей от полио недостаточный. Лишь 53% детей в возрасте до года получили плановые прививки в 2021 году. Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь мы должны осуществить дополнительный тур и вакцинировать всех детей региона, чтоб защитить детей от инфицирования", - отметил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

С 11 по 22 октября в области пройдет неотложный "нулевой" тур вакцинации с внедрением вакцины ИПВ для детей до 5 лет включительно независимо от ранее проведенной вакцинации. Следующие три раунда будут длиться 90 дней и охватывать все население области этой возрастной группы.

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Комиссия ТЭБ и ЧС также приняла решение о том, что невакцинированные дети не будут допущены к обучению. Они будут обеспечены другими формами обучения.

Как сообщалось, в Ривненской области подтвердили случай паралича у 1,5-летнего ребенка, который вызван дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). Родители ребенка сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, по религиозным убеждениям.

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Топ комментарии
+8
прививка от полиомиелита давно отработана. никаких побочек не имеет. нужно быть полным идиотом,чтобы не делать её ребёнку
полиомиелит-это калека на всю жизнь.
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09.10.2021 14:21
+4
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
Злий сарказм.
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09.10.2021 15:56
+2
У ХХІ столітті мати випадки поліомієліту в дітей - це зазвичай прямий наслідок мракобісся, невігластва та безвідповідальності батьків! Тільки уявіть собі: пара батьків, що є стандартними дегенератами-антиваксерами, беруть і знищують нормальне життя дитини назавжди!
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09.10.2021 17:16
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привитый ребенок заболеть неможет, я правильно понимаю, так пусть приходят не вакцинированные и заражают друг друга. себе и родителям на радость. ну не хочет челок дитятко мучать, так пусть смотрят на болеющего ребенка
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09.10.2021 13:16 Ответить
На жаль воно тільки шанс зменшує. Але якщо привити всі 100% і тримати такий показник певний час то є шанс що вірус зникне так як не залишиться його носії.
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09.10.2021 13:56 Ответить
моментальное появление подготовленных ботов в этой теме напрягает
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09.10.2021 14:27 Ответить
Мої діти вакциновані,але чого діти без щеплень не мають ходити в школу???? Знову конституцію на туалетний папір пустили!
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09.10.2021 19:24 Ответить
прививка от полиомиелита давно отработана. никаких побочек не имеет. нужно быть полным идиотом,чтобы не делать её ребёнку
полиомиелит-это калека на всю жизнь.
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09.10.2021 14:21 Ответить
У нас обязаловка
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09.10.2021 14:48 Ответить
Звичайно. Навіщо Лукашенку раби-інваліди?
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09.10.2021 15:57 Ответить
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
Злий сарказм.
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09.10.2021 15:56 Ответить
У ХХІ столітті мати випадки поліомієліту в дітей - це зазвичай прямий наслідок мракобісся, невігластва та безвідповідальності батьків! Тільки уявіть собі: пара батьків, що є стандартними дегенератами-антиваксерами, беруть і знищують нормальне життя дитини назавжди!
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09.10.2021 17:16 Ответить
там пишуть, що будуть вакцинувати в тому числі всіх ВАКЦИНОВАНИХ поліомієлітом! це прикол чи ідіотизм??
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10.10.2021 07:54 Ответить
Так а як відрізнити вакцинованих від невакцинованих, якщо батьки накупили довідок про вакцинацію? ІПВ - безпечна вакцина, тому будуть вакцинувати всіх, щоб швидко усунути загрозу.
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10.10.2021 15:15 Ответить
ОПВ лучше... одного вакцинировали - после от него вакцинируются все, кто с ним контактировал... вирус-то живой... так и этот ребенок заразился, кстати...
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10.10.2021 17:46 Ответить
 
 