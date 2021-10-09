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Додаткові тури імунізації дітей проти поліомієліту проведуть на Рівненщині: невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання, - МОЗ

Додаткові тури імунізації дітей проти поліомієліту проведуть на Рівненщині: невакцинованих дітей не допускатимуть до навчання, - МОЗ

У Рівненській області на позачерговому засіданні комісії із питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення про додатковий тур імунізації дітей проти поліомієліту для запобігання поширенню захворювання на території області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

"Рівень імунізації дітей проти поліомієліту недостатній. Лише 53% дітей віком до року отримали планові щеплення у 2021 році. З огляду на випадок захворювання на поліомієліт  тепер ми маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, щоб захистити їх від інфікування", - зазначив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

З 11 до 22 жовтня в області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням вакцини ІПВ для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації. Наступні три раунди триватимуть 90 днів і охоплюватимуть все населення області цієї вікової групи.

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Комісія ТЕБ та НС також прийняла рішення про те, що невакцинованих діти не допускатимуть до навчання. Вони будуть забезпечені іншими формами навчання.

Як повідомлялося, у Рівненській області підтвердили випадок паралічу у 1,5-річної дитини, який спричинений дериватом вакцинного штаму поліовірусів 2 типу (Sabin 2). Батьки дитини свідомо відмовилися від щеплень, передбачених медичними стандартами, через релігійні переконання.

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Топ коментарі
+8
прививка от полиомиелита давно отработана. никаких побочек не имеет. нужно быть полным идиотом,чтобы не делать её ребёнку
полиомиелит-это калека на всю жизнь.
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09.10.2021 14:21
+4
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
Злий сарказм.
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09.10.2021 15:56
+2
У ХХІ столітті мати випадки поліомієліту в дітей - це зазвичай прямий наслідок мракобісся, невігластва та безвідповідальності батьків! Тільки уявіть собі: пара батьків, що є стандартними дегенератами-антиваксерами, беруть і знищують нормальне життя дитини назавжди!
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09.10.2021 17:16
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привитый ребенок заболеть неможет, я правильно понимаю, так пусть приходят не вакцинированные и заражают друг друга. себе и родителям на радость. ну не хочет челок дитятко мучать, так пусть смотрят на болеющего ребенка
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09.10.2021 13:16 Відповісти
На жаль воно тільки шанс зменшує. Але якщо привити всі 100% і тримати такий показник певний час то є шанс що вірус зникне так як не залишиться його носії.
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09.10.2021 13:56 Відповісти
моментальное появление подготовленных ботов в этой теме напрягает
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09.10.2021 14:27 Відповісти
Мої діти вакциновані,але чого діти без щеплень не мають ходити в школу???? Знову конституцію на туалетний папір пустили!
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09.10.2021 19:24 Відповісти
прививка от полиомиелита давно отработана. никаких побочек не имеет. нужно быть полным идиотом,чтобы не делать её ребёнку
полиомиелит-это калека на всю жизнь.
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09.10.2021 14:21 Відповісти
У нас обязаловка
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09.10.2021 14:48 Відповісти
Звичайно. Навіщо Лукашенку раби-інваліди?
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09.10.2021 15:57 Відповісти
І навіщо ті щеплення? У інвалідного візка такі красиві блискучі колеса! А мама- вона завжди поруч, і погодує, і дупцю підітре. Тільки б не кололи в рідну дупцю отого тімесаролу рептилоїди з планети Нубіру, бо ще стане кровинонька аутистом і буде перед ноутбуком фапати на аніме.
Злий сарказм.
показати весь коментар
09.10.2021 15:56 Відповісти
У ХХІ столітті мати випадки поліомієліту в дітей - це зазвичай прямий наслідок мракобісся, невігластва та безвідповідальності батьків! Тільки уявіть собі: пара батьків, що є стандартними дегенератами-антиваксерами, беруть і знищують нормальне життя дитини назавжди!
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09.10.2021 17:16 Відповісти
там пишуть, що будуть вакцинувати в тому числі всіх ВАКЦИНОВАНИХ поліомієлітом! це прикол чи ідіотизм??
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10.10.2021 07:54 Відповісти
Так а як відрізнити вакцинованих від невакцинованих, якщо батьки накупили довідок про вакцинацію? ІПВ - безпечна вакцина, тому будуть вакцинувати всіх, щоб швидко усунути загрозу.
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10.10.2021 15:15 Відповісти
ОПВ лучше... одного вакцинировали - после от него вакцинируются все, кто с ним контактировал... вирус-то живой... так и этот ребенок заразился, кстати...
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10.10.2021 17:46 Відповісти
 
 