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Новости Борьба с коронавирусом
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Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины

Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины

Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.

"Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson)", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации, и с 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

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Великобритания (4977) Франция (3520) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+4
типа для кого то это откровение))
убогим антиваксерам все равно Европа не по карману
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11.10.2021 14:54
+2
Ну тут главное что бы тем 2.5 миллионам ваксеров ...привитых короноваком и ковидшелом ...денег хватило для Европы...😀
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11.10.2021 15:02
+2
Вчора прилетів з Києва в Афіни.
Перед паспортним контролем ВСІХ пасажирів з нашого рейсу відправили здавати експрес(антиген)-тест. Незалежно від того, з яким документом людина прилетіла: з довідкою про негативний тест, зроблений в Україні не давніше 48 годин чи сертифікатом про вакцинацію.
Результат прийшов по смс за годину
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11.10.2021 16:06
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и Германия тоже
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11.10.2021 14:51 Ответить
stracony efekt! (этим меня не удивишь!)
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11.10.2021 14:53 Ответить
типа для кого то это откровение))
убогим антиваксерам все равно Европа не по карману
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11.10.2021 14:54 Ответить
Ну тут главное что бы тем 2.5 миллионам ваксеров ...привитых короноваком и ковидшелом ...денег хватило для Европы...😀
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11.10.2021 15:02 Ответить
Мій американський папірець що я вакцинувався виглядає як справка з ЖЕКу з наліпками. Ну можна конєшно показати QR-код який виглядає нічим не краще і ще питання чи працює. Цікаво чи такі ж самі вимоги у французів до алжирців?
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11.10.2021 15:20 Ответить
Не ширнешся - світ для тебе закритий
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11.10.2021 15:34 Ответить
имбецилам никто не рад. не прививайся. освободи мир от себя
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11.10.2021 15:35 Ответить
Ваня ти лішнєхромосомний, ти Спутніком вже ширнувася чи чекаєш...
Не зволікай звєздобол кремлівський.
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11.10.2021 15:42 Ответить
Я в цьому, 2021-му, році відвідав п'ять країн Європи не маючи вакцинації. Тільки по тестах
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11.10.2021 16:08 Ответить
Гарна новина.
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11.10.2021 16:11 Ответить
ага. назови их.
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11.10.2021 16:52 Ответить
Називаю: Угорщина, Іспанія, Австрія, Словенія, Греція
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11.10.2021 20:54 Ответить
и как вы не боитесь шастать бз вакцинации?
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11.10.2021 21:55 Ответить
Вчора прилетів з Києва в Афіни.
Перед паспортним контролем ВСІХ пасажирів з нашого рейсу відправили здавати експрес(антиген)-тест. Незалежно від того, з яким документом людина прилетіла: з довідкою про негативний тест, зроблений в Україні не давніше 48 годин чи сертифікатом про вакцинацію.
Результат прийшов по смс за годину
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11.10.2021 16:06 Ответить
 
 