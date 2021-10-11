6 501 23
Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины
Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для граждан Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.
"Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson)", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации, и с 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.
Топ комментарии
+4 Иван Иван #488996
показать весь комментарий11.10.2021 14:54
+2 Привет
показать весь комментарий11.10.2021 15:02
+2 Sergii Naushenko
показать весь комментарий11.10.2021 16:06
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
убогим антиваксерам все равно Европа не по карману
Не зволікай звєздобол кремлівський.
Перед паспортним контролем ВСІХ пасажирів з нашого рейсу відправили здавати експрес(антиген)-тест. Незалежно від того, з яким документом людина прилетіла: з довідкою про негативний тест, зроблений в Україні не давніше 48 годин чи сертифікатом про вакцинацію.
Результат прийшов по смс за годину