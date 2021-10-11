Франция ужесточила правила въезда для граждан Украины

Франция от 11 октября ужесточает правила въезда для граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram.

"Страну имеют право посещать граждане, прошедшие полный курс вакцинации препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, и с момента получения последней дозы прошло 7 дней (28 дней Johnson and Johnson)", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что Великобритания признала украинские сертификаты вакцинации, и с 11 октября будет принимать граждан Украины, которые прошли полный курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna и Pfizer.

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