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Франція посилила правила в'їзду для громадян України
Франція з 11 жовтня посилює правила в'їзду для громадян України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в Telegram.
"Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози минуло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson)", - йдеться в повідомленні.
Водночас зазначається, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації, і з 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.
Топ коментарі
+4 Иван Иван #488996
показати весь коментар11.10.2021 14:54
+2 Привет
показати весь коментар11.10.2021 15:02
+2 Sergii Naushenko
показати весь коментар11.10.2021 16:06
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убогим антиваксерам все равно Европа не по карману
Не зволікай звєздобол кремлівський.
Перед паспортним контролем ВСІХ пасажирів з нашого рейсу відправили здавати експрес(антиген)-тест. Незалежно від того, з яким документом людина прилетіла: з довідкою про негативний тест, зроблений в Україні не давніше 48 годин чи сертифікатом про вакцинацію.
Результат прийшов по смс за годину