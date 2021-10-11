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Франція посилила правила в'їзду для громадян України

Франція посилила правила в'їзду для громадян України

Франція з 11 жовтня посилює правила в'їзду для громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в Telegram.

"Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози минуло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson)", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації, і з 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

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Автор: 

Велика Британія (5602) Франція (3078) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+4
типа для кого то это откровение))
убогим антиваксерам все равно Европа не по карману
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11.10.2021 14:54
+2
Ну тут главное что бы тем 2.5 миллионам ваксеров ...привитых короноваком и ковидшелом ...денег хватило для Европы...😀
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11.10.2021 15:02
+2
Вчора прилетів з Києва в Афіни.
Перед паспортним контролем ВСІХ пасажирів з нашого рейсу відправили здавати експрес(антиген)-тест. Незалежно від того, з яким документом людина прилетіла: з довідкою про негативний тест, зроблений в Україні не давніше 48 годин чи сертифікатом про вакцинацію.
Результат прийшов по смс за годину
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11.10.2021 16:06
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и Германия тоже
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11.10.2021 14:51 Відповісти
stracony efekt! (этим меня не удивишь!)
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11.10.2021 14:53 Відповісти
типа для кого то это откровение))
убогим антиваксерам все равно Европа не по карману
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11.10.2021 14:54 Відповісти
Ну тут главное что бы тем 2.5 миллионам ваксеров ...привитых короноваком и ковидшелом ...денег хватило для Европы...😀
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11.10.2021 15:02 Відповісти
Мій американський папірець що я вакцинувався виглядає як справка з ЖЕКу з наліпками. Ну можна конєшно показати QR-код який виглядає нічим не краще і ще питання чи працює. Цікаво чи такі ж самі вимоги у французів до алжирців?
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11.10.2021 15:20 Відповісти
Не ширнешся - світ для тебе закритий
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11.10.2021 15:34 Відповісти
имбецилам никто не рад. не прививайся. освободи мир от себя
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11.10.2021 15:35 Відповісти
Ваня ти лішнєхромосомний, ти Спутніком вже ширнувася чи чекаєш...
Не зволікай звєздобол кремлівський.
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11.10.2021 15:42 Відповісти
Я в цьому, 2021-му, році відвідав п'ять країн Європи не маючи вакцинації. Тільки по тестах
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11.10.2021 16:08 Відповісти
Гарна новина.
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11.10.2021 16:11 Відповісти
ага. назови их.
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11.10.2021 16:52 Відповісти
Називаю: Угорщина, Іспанія, Австрія, Словенія, Греція
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11.10.2021 20:54 Відповісти
и как вы не боитесь шастать бз вакцинации?
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11.10.2021 21:55 Відповісти
Вчора прилетів з Києва в Афіни.
Перед паспортним контролем ВСІХ пасажирів з нашого рейсу відправили здавати експрес(антиген)-тест. Незалежно від того, з яким документом людина прилетіла: з довідкою про негативний тест, зроблений в Україні не давніше 48 годин чи сертифікатом про вакцинацію.
Результат прийшов по смс за годину
показати весь коментар
11.10.2021 16:06 Відповісти
 
 