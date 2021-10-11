Франція посилила правила в'їзду для громадян України

Франція з 11 жовтня посилює правила в'їзду для громадян України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби в Telegram.

"Країну мають право відвідувати громадяни, які пройшли повний курс вакцинації препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm, та від моменту отримання останньої дози минуло 7 днів (28 днів Johnson and Johnson)", - йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що Велика Британія визнала українські сертифікати вакцинації, і з 11 жовтня прийматиме громадян України, які пройшли повний курс препаратами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna та Pfizer.

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