Зеленский обсудил с Меркель и Макроном проведение нормандского саммита. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в режиме видеоконференции подготовку Нормандского саммита.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

"Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате", - говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский проинформировал собеседников о ситуации на Донбассе и усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения мира.

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Меркель и Макрон заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "Нормандской четверки", - сказано в сообщении.

Меркель и Макрон пообещали поднять эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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