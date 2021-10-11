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Новости Нормандские переговоры
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Зеленский обсудил с Меркель и Макроном проведение нормандского саммита. ФОТО

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном проведение нормандского саммита. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили в режиме видеоконференции подготовку Нормандского саммита.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны на Донбассе и подготовке саммита N4. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

"Стороны отметили, что ожидают от этого саммита конструктива и достижения договоренностей по согласованным последовательным шагам, которые смогут обеспечить установление устойчивого мира на Донбассе. Лидеры трех государств обсудили предложения относительно договоренностей, которые могли бы быть рассмотрены на саммите в нормандском формате", - говорится в сообщении на сайте президента.

Отмечается, что Зеленский проинформировал собеседников о ситуации на Донбассе и усилиях, которые прилагает украинская сторона для достижения мира.

Читайте также: Пресс-секретарь правительства Германии Деммер о нормандской встрече до конца полномочий Меркель: "Сейчас нечего анонсировать"

Зеленский обсудил с Меркель и Макроном проведение нормандского саммита 01

Меркель и Макрон заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Участники встречи отметили важность соблюдения сторонами обязательств, взятых на себя в Париже в декабре 2019 года, и согласились с необходимостью детального обсуждения состояния их выполнения во время следующего саммита "Нормандской четверки", - сказано в сообщении.

Меркель и Макрон пообещали поднять эти вопросы во время своего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также читайте: Нормандская встреча все же состоится. Меркель очень хочет успеть, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Меркель Ангела (2125) нормандская четверка (1596) Макрон Эмманюэль (1312)


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Топ комментарии
+12
смешные все... два интуриста и клоун...
они обсудили ))) без ***** можете обсуждать только моду и погоду... ибо приболевшему ***** щаз совсем не до вас...
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11.10.2021 20:01
+8
Нашел с кем...
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11.10.2021 19:59
+8
А кто теперь комсомолка Меркель? Что-то решает?
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11.10.2021 20:01
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Нашел с кем...
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11.10.2021 19:59 Ответить
А кто теперь комсомолка Меркель? Что-то решает?
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11.10.2021 20:01 Ответить
Путен, Зеля и комсомолка спешат до её ухода порешать все вопросы путена.
После ухода комсомолки это будет сложнее...
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11.10.2021 20:31 Ответить
Поспішає дЄрмак продати Україну під прикриттям фрау Рібентроп та Макрона-вилизувателя дупи х&йла.
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11.10.2021 20:45 Ответить
смешные все... два интуриста и клоун...
они обсудили ))) без ***** можете обсуждать только моду и погоду... ибо приболевшему ***** щаз совсем не до вас...
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11.10.2021 20:01 Ответить
А Ермак разрешил ?
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11.10.2021 20:02 Ответить
Прозівав, можливо собачку вигулював в цей час.
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11.10.2021 20:05 Ответить
Ну і шо? Як результат вже звичне П.П.Р.
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11.10.2021 20:03 Ответить
Дєрмак дав добро.
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11.10.2021 20:04 Ответить
Чехи відреагували на «Пандору». А ми? | Віталій Портников

https://www.youtube.com/watch?v=ZFl_--fu4j8
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11.10.2021 20:05 Ответить
А в Украине фигуранты "Пандоры" руководят государством.
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11.10.2021 20:16 Ответить
А что мы?А мы так мечтали о умном,бедном,заботливом царе из прастова нариду,что преславутые 73% будут глотать любое дерьмо,жрать кактусы но от своей розовой мечты не откажутся.Кому хочется выглядеть лохом.
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11.10.2021 20:52 Ответить
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11.10.2021 21:31 Ответить
Медвед обідив Бубочку от він і побін плакатись
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11.10.2021 20:10 Ответить
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11.10.2021 20:13 Ответить
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11.10.2021 20:27 Ответить
Меркель почти на «чемоданах»+из-за проигрыша на выборах большой кипишь в CDU=>ей эти «нормандские встречи» - до #опы дверца…….
Макрону тоже сейчас напряг=>если не ошибаюсь в следующем году во Франции выборы……
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11.10.2021 20:20 Ответить
ужас! где то уже памятник идиотский сволочи меркель ставят, а зе-дебилл всё стремится шота обговорювать,
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11.10.2021 20:21 Ответить
Почему не с США и Великобританией - гарантами территориальной целостности по Будапешскому меморандуму...?
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11.10.2021 20:37 Ответить
Какое он, все-таки, ничтожество...
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11.10.2021 20:43 Ответить
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11.10.2021 20:44 Ответить
Собрались трое - отставная коза-барабанщица, пассажир "на чемодане" и 73% шулер и лгун И решили поболтать за мир с ***** всея Расея. НИЧЕГО ХОРОШО для Украины этот сходняк не обещает. Тем более после https://nv.ua/world/countries/pandora-papers-zhurnalisty-opublikovali-dannye-ob-ofshorah-mirovyh-liderov-poslednie-novosti-50187141.html Pandora Papers
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11.10.2021 20:49 Ответить
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11.10.2021 20:56 Ответить
Це вам не безвідповідальний Будапештський меморандум, тут Німеччина та Франція мають відповідати своєю репутацією.
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11.10.2021 21:00 Ответить
Опять недоразвитое выползло. Какая репутация у Меркель? Продажной барыги.. .
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11.10.2021 21:05 Ответить
В спам, хамло.
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11.10.2021 21:14 Ответить
Это я с тобой еще культурно общаюсь, ватный провокатор. Вы, кацапы, заслуживаете только одного - 9гр свинца в лоб
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11.10.2021 21:26 Ответить
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11.10.2021 21:46 Ответить
оу вот оно появилось из за за забория
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11.10.2021 21:03 Ответить
Які переговори путін і його халуі дали чітку відповідь ,питаня Криму закрито ,про Донбас домовляйтесь з бойовиками лднр ,а про що він хоче говорити то це внутрішньоукраінські питаня і ще що б з рф зняли санкціі. Може слід було б краще розказати про офшори своі і друзів ,а ще розповісти як йогот друг видає кредит на окуповану територію.
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11.10.2021 21:15 Ответить
Тут просто видимість, якоїсь роботи ні кому не потрібної, але для картинки згодиться, все таки державне мурло
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11.10.2021 21:25 Ответить
Нечего сказать, хорошая компания, три холуя беса путлера и аферист офшорник, которого уже ждут браслеты.
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11.10.2021 22:04 Ответить
Я всё понимаю... игнорировать поддержку Германии и Франции, ведущих держав ЕС в деле возвращения оккупрированных земель, безусловно не стоит. Но дело то как раз в том, что и ЛИЦЕМЕРНАЯ НЕМКА и НЕДОУМОК ЛЯГУШАТНИК не являются нам украинцам соратниками в борьбе с ГЭБЭШНОЙ МРАЗЬЮ. Это доказано временем и теми действиями, которые противоречат всем потугам нашего МИДа. Это я к тому, что всю эту ссученную ШУШЕРУ давно пора попросту ЗАМЕНИТЬ на тех, кто не станет ДВУРУШНИЧАТЬ, как скажем страны Балтии, и воочию поддержит Неньку на пути к свободе и демократии. Меркель по отношению к Украине банальная сволочь, играющая на руку немецкой кучке олигархов, связанных с Газпромом эРэФии и ФСБ. Кому нужны переговоры с такой тварью? То есть ЗЕ-профаны говоря о неком продвижении к цели в возвращении Донбасса попросту КРУТЯТ ДИНАМУ и ПУДРЯТ ЛЮДЯМ МОЗГИ!...
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11.10.2021 23:38 Ответить
всё правильно.
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12.10.2021 04:59 Ответить
Проведение в єтом году Берлинского саммита Норманди с участием Меркель будет большой удачей украинской дипломатии и поражением Кремля . Удачи президенту Зеленскому !
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12.10.2021 08:13 Ответить
вова, не унижайся перед быдлотой, ничего не обсуждай... своим поведением ты позоришь Украину... хотя тебе деваться некуда - сначала ты брехал за Оман, потом за вагнергейт, а про оффшоры вообще засунул язык в желудок...
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12.10.2021 08:47 Ответить
 
 