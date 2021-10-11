Главой Госмиграции назначили Науменко

Наталья Науменко назначена главой Государственной службы миграции

Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, информирует Цензор.НЕТ.

Ранее Наталья Науменко занимала должность первого заместителя главы Государственной миграционной службы Украины.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 29 сентября Кабмин уволил главу Государственной миграционной службы Максима Соколюка и назначил исполняющим обязанности его первого заместителя Наталью Науменко.

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