Головою Держміграції призначили Науменко
Наталію Науменко призначено головою Державної служби міграції
Про це повідомив Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше Наталія Науменко обіймала посаду першого заступника голови Державної міграційної служби України.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 вересня Кабмін звільнив голову Державної міграційної служби Максима Соколюка і призначив виконуючим обов'язки його першого заступника Наталію Науменко.
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Lada2014
показати весь коментар11.10.2021 20:55 Відповісти Мені подобається 0
Игорь Васечкин #488879
показати весь коментар11.10.2021 21:09 Відповісти Мені подобається 0
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