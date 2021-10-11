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Головою Держміграції призначили Науменко

Головою Держміграції призначили Науменко

Наталію Науменко призначено головою Державної служби міграції

Про це повідомив Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Наталія Науменко обіймала посаду першого заступника голови Державної міграційної служби України.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 29 вересня Кабмін звільнив голову Державної міграційної служби Максима Соколюка і призначив виконуючим обов'язки його першого заступника Наталію Науменко.

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Автор: 

Кабмін (14103) Держміграція (273) Науменко Наталія (12) Мельничук Тарас (56)


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Бедная девочка с собачкой-уже муж и не министр.
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11.10.2021 20:55 Відповісти
ага, жалко собачку))не министерская уже...
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11.10.2021 21:09 Відповісти
 
 