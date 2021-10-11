НАПК проверяет замглавы ОП Тимошенко из-за форума "Украина 30". ДОКУМЕНТ

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг соблюдения заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко требований законодательства, касающегося предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

"Национальное агентство по предотвращению коррупции начало в пределах полномочий ... мониторинг и контроль за соблюдением Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины Кириллом Владленовичем Тимошенко требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов", - сказано в письме за подписью руководительницы отдела коммуникаций и информационной политики НАПК Валерии Радченко.

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Ранее издание "Бабель" выяснило, что компания "Гудмедиа" в 2021 году получила как минимум 6,5 млн грн от структур Рината Ахметова, Андрея Веревского, Александра Гереги и других крупных бизнесменов. Они платили за участие их спикеров в форуме "Украина 30", инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

А программа "Наші гроші" утверждает, что "Гудмедиа" также заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского в регионы перед местными выборами 2020 года.