РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7777 посетителей онлайн
Новости
2 774 5

НАПК проверяет замглавы ОП Тимошенко из-за форума "Украина 30". ДОКУМЕНТ

НАПК проверяет замглавы ОП Тимошенко из-за форума

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало мониторинг соблюдения заместителем главы Офиса Президента Кириллом Тимошенко требований законодательства, касающегося предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Буквы".

"Национальное агентство по предотвращению коррупции начало в пределах полномочий ... мониторинг и контроль за соблюдением Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины Кириллом Владленовичем Тимошенко требований законодательства о предотвращении и урегулировании конфликта интересов", - сказано в письме за подписью руководительницы отдела коммуникаций и информационной политики НАПК Валерии Радченко.

Читайте: Замглавы ОП Тимошенко не видит конфликта интересов в том, что фирма его жены организовывала мероприятия Зеленского

Ранее издание "Бабель" выяснило, что компания "Гудмедиа" в 2021 году получила как минимум 6,5 млн грн от структур Рината Ахметова, Андрея Веревского, Александра Гереги и других крупных бизнесменов. Они платили за участие их спикеров в форуме "Украина 30", инициатором которого был президент Владимир Зеленский.

А программа "Наші гроші" утверждает, что "Гудмедиа" также заработала 1,23 млн грн на поездках Зеленского в регионы перед местными выборами 2020 года.

НАПК проверяет замглавы ОП Тимошенко из-за форума Украина 30 01

Автор: 

проверка (819) НАПК (1221) Тимошенко Кирилл (432)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Напомните, за сколько десятков миллионов купил себе дом это бедный Зелин помощник?
показать весь комментарий
11.10.2021 22:50 Ответить
толку... занесут новикову котлету и все решат....
показать весь комментарий
11.10.2021 22:53 Ответить
показать весь комментарий
11.10.2021 22:58 Ответить
Кто ж его посадит? Он же памятник!
показать весь комментарий
11.10.2021 23:49 Ответить
Обнаглевшее зеленое ворье!
показать весь комментарий
12.10.2021 00:47 Ответить
 
 