Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 291 нарушение режима "тишины" за сутки

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 12 октября.

В Донецкой области СММ зафиксировала 220 нарушений режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов (2 разрыва и 48 взрывов неопределенного происхождения).

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня произошли к северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) и на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) (см. ниже). В спецмиссии также напомнили, что за предыдущие сутки в этой области зафиксировано 126 нарушений режима прекращения огня (большинство также в пределах и вблизи участка разведения в районе Петровского).

В Луганской области Миссия зафиксировала 71 нарушение режима прекращения огня, в том числе 27 взрывов неопределенного происхождения.

"Практически все эти нарушения произошли возле участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 94 нарушения режима прекращения огня (все в пределах и вблизи этого участка разведения)", - говорится в сообщении.

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После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 63 472 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 17 379 взрывов, 12 710 пролетевших неопределенных боеприпасов, 280 вспышек дульного пламени, 255 осветительных ракет, не менее 32 848 очередей и выстрелов).