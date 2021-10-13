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Новости Агрессия России против Украины
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Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 291 нарушение режима "тишины" за сутки

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 291 нарушение режима

Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала 291 нарушение режима "тишины" на востоке Украины за сутки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете спецмиссии ОБСЕ от 12 октября.

В Донецкой области СММ зафиксировала 220 нарушений режима прекращения огня, в том числе 50 взрывов (2 разрыва и 48 взрывов неопределенного происхождения). 

Отмечается, что большинство нарушений режима прекращения огня произошли к северо-востоку от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), к северу от н. п. Широкино (подконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) и на участке разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) (см. ниже). В спецмиссии также напомнили, что за предыдущие сутки в этой области зафиксировано 126 нарушений режима прекращения огня (большинство также в пределах и вблизи участка разведения в районе Петровского).

В Луганской области Миссия зафиксировала 71 нарушение режима прекращения огня, в том числе 27 взрывов неопределенного происхождения.

"Практически все эти нарушения произошли возле участка разведения в районе н. п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска). За предыдущие сутки в этой области зафиксировано 94 нарушения режима прекращения огня (все в пределах и вблизи этого участка разведения)", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ за сутки шесть раз срывали режим "тишины" на Донбассе. Украинские воины открывали ответный огонь, потерь нет, - штаб ООС

После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020 года, на котором была достигнута договоренность о Мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля 2020 года и до конца отчетного периода СММ зафиксировала не менее 63 472 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 17 379 взрывов, 12 710 пролетевших неопределенных боеприпасов, 280 вспышек дульного пламени, 255 осветительных ракет, не менее 32 848 очередей и выстрелов).

обстрел (27351) отчет (412) Донбасс (26956)


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Это ж не по Шефиру стреляют. Можно и пережить.
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13.10.2021 08:40 Ответить
Зелю шокануло, бо на шафіра усе майно офшорне переписав.
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13.10.2021 08:42 Ответить
Тобто в Європі вважають, що майже 300 порушень режиму тиші - це нормально?
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13.10.2021 10:11 Ответить
 
 