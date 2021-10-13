Участник спецоперации с "вагнеровцами" Баранецкий уволен с воинской службы, - Бутусов

Генерал-майор Руслан Баранецкий занимал должность первого замглавы СБУ и присутствовал на совещании у Зеленского по "вагнеровцам".

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"12 октября с воинской службы уволен первый заместитель главы СБУ в 2019-21 годах генерал-майор Руслан Баранецкий. Баранецкий в этот период руководил работой органов контрразведки, фронтовой и зафронтовой работой спецподразделений СБУ на Донбассе", - сообщил журналист.

Бутусов напомнил, что Баранецкий был участником совещания в кабинете президента Украины в июле 2020-го года, на котором руководство страны приняло решение о переносе спецоперации, что привело к утечке информации и возвращению боевиков "ЧВК Вагнера" в Россию.

Ранее Бутусов сообщил, что с воинской службы уволен другой участник совещания в кабинете президента - начальник ГУР МО в 2016-20 годах Василий Бурба. В Минобороны это опровергают.