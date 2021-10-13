Участник спецоперации с "вагнеровцами" Баранецкий уволен с воинской службы, - Бутусов
Генерал-майор Руслан Баранецкий занимал должность первого замглавы СБУ и присутствовал на совещании у Зеленского по "вагнеровцам".
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"12 октября с воинской службы уволен первый заместитель главы СБУ в 2019-21 годах генерал-майор Руслан Баранецкий. Баранецкий в этот период руководил работой органов контрразведки, фронтовой и зафронтовой работой спецподразделений СБУ на Донбассе", - сообщил журналист.
Бутусов напомнил, что Баранецкий был участником совещания в кабинете президента Украины в июле 2020-го года, на котором руководство страны приняло решение о переносе спецоперации, что привело к утечке информации и возвращению боевиков "ЧВК Вагнера" в Россию.
Ранее Бутусов сообщил, что с воинской службы уволен другой участник совещания в кабинете президента - начальник ГУР МО в 2016-20 годах Василий Бурба. В Минобороны это опровергают.
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Депутати від ЄС і Голосу прийшли до Офісу Генпрокурора - про офшоры зеЛоха квартального, вагнеровцев и финансирование зеленским террористов ордло.
а увольнение-процесс затяжной,месяца два.
вот и посмотрим в свое время
Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Васильевич Бурба уволен с воинской службы по собственному желанию на основании поданного 14.09.2021 г. заявления.
Ще один служив Україні, а не зеленському. Тому і звільнили.
а всех честных офицеров еще вернем на службу!
Мої вітання Володимир Александрович!
А в атмосфере - смесь дерьма с елеем,
Жить стало лучше и, уж точно, веселее.
Ну, просто обхохочешься порой...
Звучит наказ: «Даешь экстаз!»
Тут в самый раз подбить баланс.
Продали нефть, продали газ,
Продали вас, продали нас."
Тимур Шаов
Ми і без кацапів знаємо що клоун це кремлівський агент
Таке вже було - коли СС-овці почали бороться з євреями і їх зобов"язали надать документи , що підтверджують їх "арійськість" І виявилося що у деяких СС-овців у предках євреї числяться Деякі навіть стрілялися після цього!