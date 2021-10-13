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Новости Агрессия России против Украины
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Приказа об увольнении Бурбы с воинской службы не было, - Минобороны

Приказа об увольнении Бурбы с воинской службы не было, - Минобороны

Министерство обороны Украины отрицает увольнение с воинской службы экс-начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы.

Об этом говорится на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

"В медиа была распространена ложная информацию о факте и обстоятельствах якобы увольнения с воинской службы бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковника Василия Бурбы. Министерство обороны Украины официально сообщает, что приказа об увольнении с воинской службы генерал-полковника Василия Бурбы не было", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник ГУР Минобороны Бурба уволен с воинской службы из-за дачи показаний ВСК по делу "вагнеровцев", - Бутусов

"Информация в СМИ носит эмоциональный характер, она не соответствует действительности и направлена на ​​подрыв доверия к руководству государства и Министерства обороны Украины. Призываем граждан и средства массовой информации не распространять дезинформацию и не становиться средством информационного оружия, которое политические оппоненты и государство-агрессор пытаются использовать для дестабилизации ситуации в Украине в своих интересах", - добавили в Минобороны.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что экс-начальник ГУР Минобороны Бурба уволен с воинской службы из-за дачи показаний ВСК по делу "вагнеровцев".

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

19 мая 2021 года Рада отказалась создать отдельную ВСК по делу "вагнеровцев". Вместо этого Рада создала ВСК по расследованию возможных преступлений представителей власти.

24 июня Владимир Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске. Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос. Кроме того, президент рассказал, что сам лично передал Лукашенко информацию о "вагнеровцах": Я позвонил и предупредил его.

Временная следственная комиссия Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины начала работу 6 июля.

Автор: 

дезинформация (344) Минобороны (9365) увольнение (2679) фейк (679) Бурба Василий (81)


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Топ комментарии
+33
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13.10.2021 14:35
+30
ДА ВСЕЙ ЗЕ ВЛАСТИ НЕТ ДОВЕРИЯ ЧТО НЕ СКАЖУТ ТО СОВРУТ ТАК ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР КАК БІ НЕ ПРИШЛОСЬ БРАТЬ СЛОВА НАЗАД
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13.10.2021 14:27
+28
Д того ж у зеленських виявлено особливий талант - збрехати на одну тему двічі, а то й тричі. І то брехні можуть бути взаємно виключаючими.
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13.10.2021 14:35
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ДА ВСЕЙ ЗЕ ВЛАСТИ НЕТ ДОВЕРИЯ ЧТО НЕ СКАЖУТ ТО СОВРУТ ТАК ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР КАК БІ НЕ ПРИШЛОСЬ БРАТЬ СЛОВА НАЗАД
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13.10.2021 14:27 Ответить
Д того ж у зеленських виявлено особливий талант - збрехати на одну тему двічі, а то й тричі. І то брехні можуть бути взаємно виключаючими.
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13.10.2021 14:35 Ответить
...це зветься-йо,поміж струй.ок... ))
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13.10.2021 14:44 Ответить
о как!!!! приказ был порвали и нет ничего все вы фрете....
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13.10.2021 14:53 Ответить
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13.10.2021 15:26 Ответить
Воно то так шо конєшно, потому шо шож
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13.10.2021 15:55 Ответить
Приказа, значит не было, а рапорт об отставке был....

интересно...............................
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13.10.2021 14:31 Ответить
Рапорт может какое-то время лежать на рассмотрении.
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13.10.2021 14:41 Ответить
Это какое то врямя уже закончилось какое то время тому назад...
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13.10.2021 15:28 Ответить
Возможно, что отказали. Но скорее, что еще на рассмотрении.
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13.10.2021 15:44 Ответить
"это не мы", "вывсеврьоти", "а дакажити" - это новый уровень дна
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13.10.2021 14:32 Ответить
Эталонные мрази.
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13.10.2021 14:32 Ответить
Вы правы. Куда там зелёным до них!
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13.10.2021 14:51 Ответить
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13.10.2021 14:35 Ответить
Зеленского нет, но могу предложить Парашенка. - отвечает продавец....
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13.10.2021 14:41 Ответить
-За сколько?
-Бесплатно.
-Нет, только если доплатите.
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13.10.2021 14:52 Ответить
О, мля, конкурс зеленых петросянов образовался. Лучшее московское издательство им. Кащенко ждет ваших произведений.
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13.10.2021 15:00 Ответить
шикарно...
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13.10.2021 14:59 Ответить
Без эмоций, как за короткий период получить генерал-полковника?
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13.10.2021 14:39 Ответить
Бурба, на відміну від, наприклад, Хорошковського та Гелетея (обидва генерали армії! ) був на своєму місці і мені його швидке просування по службі очі не муляє.
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13.10.2021 14:53 Ответить
Вот и лейтенант Баканов тем же озабочен.
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13.10.2021 15:59 Ответить
политические оппоненты и государство-агрессор пытаются использовать для дестабилизации ситуации в Украине в своих интересах", - добавили в Минобороны. Источник:

Тоесть вот кто будет виноват если окажется правдой.
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13.10.2021 14:39 Ответить
А может ли ОТРИЦАТЬ министр обороны СОДЕРЖАНИЕ разговора с Бурбой? Позорище великопогонных дядей. Ни капли ЧЕСТИ. И ТАКИЕ люди командуют СОТНЯМИ ТЫСЯЧ порядочных людей?
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13.10.2021 14:43 Ответить
Билингкет засох, винигрет скис....., а шЫколад всё пузырится.
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13.10.2021 14:44 Ответить
Здохни, кацап
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13.10.2021 14:53 Ответить
Гори, гори ясно...
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13.10.2021 15:00 Ответить
Мабуть ЗЕ-тарани прочитали статтю Бутусова на його сторінці в ФБ і відіграли назад.
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13.10.2021 14:49 Ответить
100%. Быстренько порвали приказ - его же никто не видел, я так понимаю. Ну разве что Бутусов фото не выложит.
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13.10.2021 14:56 Ответить
Кадровая служба министерства обороны Украины не выдала генерал-полковнику Василию Васильевичу Бурбе "супровідний документ кадрової реєстрації" на сдачу документов, имущества и подписания соответствующих документов, предусмотренных кадровым решением об увольнении лиц старшего командного состав, остановив таким образом процедуру увольнения. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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13.10.2021 15:34 Ответить
Понятно, тормознули увольнение , чтоб пришить госизмену... Они ж закорлючек не любят - им интрижки подавай...
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13.10.2021 18:50 Ответить
вытерли приказ. вычистили это всё г**но
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13.10.2021 16:16 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448264369104687106 1 ч



Кадровая служба министерства обороны Украины не выдала генерал-полковнику Василию Васильевичу Бурбе "супровідний документ кадрової реєстрації" на сдачу документов, имущества и подписания соответствующих документов, предусмотренных кадровым решением об увольнении лиц старшего командного состав, остановив таким образом процедуру увольнения.
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13.10.2021 16:32 Ответить
Містечкова зграя перейшла всі червоні лінії, відчувши повну безкарність за протиправні дії в стратегічних напрямках економіки держави, руйнування її судової системи та обороноздатності, що очевидно країнам партнерам України, крім "мудрого наріда", судячи з рейтингу зеленої цвіллі.
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13.10.2021 16:58 Ответить
А это важно вообще? Ну вот что то меняет?
Был приказ. Не было приказа. Что изменилось то?
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13.10.2021 17:02 Ответить
Поссы в глаза скажут ,Божья роса
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13.10.2021 18:14 Ответить
если есть приказ - он будет обнародован.
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13.10.2021 18:25 Ответить
Зачем нам эти закорючки , пан Таран. Приказа не было ? А рапорт об увольнении был ? Через какой интервал времени вы должны были его подписать ? А с вашей стороны был приказ не светить зеленского, не давать показаний ТСК ? Шото..про это..как-то..не очень опровергнуто...
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13.10.2021 18:46 Ответить
Преступнику тарану и всей его шобле-мо,- не верю!!!
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13.10.2021 20:32 Ответить
 
 