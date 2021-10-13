Наказу про звільнення Бурби з військової служби не було, - Міноборони

Міністерство оборони України заперечує звільнення з військової служби ексначальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби.

Про це йдеться на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексначальника ГУР Міноборони Бурбу звільнено з військової служби через надання свідчень ТСК у справі "вагнерівців", - Бутусов

"Інформація в медіа є емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міністерства оборони України. Закликаємо громадян та засоби масової інформації не поширювати дезінформацію та не ставати засобом інформаційної зброї, яку політичні опоненти та держава-агресор намагаються використовувати для дестабілізації ситуації в Україні в своїх інтересах", - додали в Міноборони.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника ГУР Міноборони Бурбу звільнено з військової служби через надання свідчень ТСК у справі "вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.