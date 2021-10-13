УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6742 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
12 194 42

Наказу про звільнення Бурби з військової служби не було, - Міноборони

Наказу про звільнення Бурби з військової служби не було, - Міноборони

Міністерство оборони України заперечує звільнення з військової служби ексначальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби.

Про це йдеться на сайті Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

"У медіа було поширено неправдиву інформацію про факт і обставини нібито звільнення з військової служби колишнього начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-полковника Василя Бурби. Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що наказу на звільнення з військової служби генерал-полковника Василя Бурби не було", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексначальника ГУР Міноборони Бурбу звільнено з військової служби через надання свідчень ТСК у справі "вагнерівців", - Бутусов

"Інформація в медіа є емоційного характеру, вона не відповідає дійсності та спрямована на підрив довіри до керівництва держави та Міністерства оборони України. Закликаємо громадян та засоби масової інформації не поширювати дезінформацію та не ставати засобом інформаційної зброї, яку політичні опоненти та держава-агресор намагаються використовувати для дестабілізації ситуації в Україні в своїх інтересах", - додали в Міноборони.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника ГУР Міноборони Бурбу звільнено з військової служби через надання свідчень ТСК у справі "вагнерівців".

Нагадаємо, вночі 29 липня 2020 року в Білорусі затримали 32 іноземних бойовиків. За даними білоруського державного інформагентства БЕЛТА, це росіяни з ПВК Вагнера. Вони прибули до Білорусі, щоб дестабілізувати ситуацію напередодні президентських виборів. Частина затриманих значаться в базі "Миротворця" як ті, хто воював на Донбасі і в Сирії. Російський терорист Захар Прилєпін підтвердив, що серед затриманих в Білорусі найманців є колишні бойовики його "батальйону".

14 серпня Білорусь видала Російській Федерації 32 бойовиків ПВК "Вагнер", проігнорувавши запит України на їх екстрадицію.

Головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов заявив, що бойовиків ПВК Вагнера в Білорусі насправді планувала затримати Україна, але спецоперація зірвалася.

19 травня 2021 року Рада відмовилася створити окрему ТСК у справі "вагнерівців". Замість цього, Рада створила ТСК з розслідування можливих злочинів представників влади.

24 червня Володимир Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців" і порівняв її із захопленням літака Ryanair в Мінську. Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання. Крім того, президент розповів, що сам особисто передав Лукашенку інформацію про "вагнерівців": Я подзвонив і попередив його.

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з питань розслідування можливих протиправних дій представників органів держвлади та інших осіб проти суверенітету України розпочала роботу 6 липня.

Автор: 

дезінформація (343) Міноборони (7409) звільнення (2677) фейк (745) Бурба Василь (82)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+33
показати весь коментар
13.10.2021 14:35
+30
ДА ВСЕЙ ЗЕ ВЛАСТИ НЕТ ДОВЕРИЯ ЧТО НЕ СКАЖУТ ТО СОВРУТ ТАК ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР КАК БІ НЕ ПРИШЛОСЬ БРАТЬ СЛОВА НАЗАД
показати весь коментар
13.10.2021 14:27
+28
Д того ж у зеленських виявлено особливий талант - збрехати на одну тему двічі, а то й тричі. І то брехні можуть бути взаємно виключаючими.
показати весь коментар
13.10.2021 14:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ДА ВСЕЙ ЗЕ ВЛАСТИ НЕТ ДОВЕРИЯ ЧТО НЕ СКАЖУТ ТО СОВРУТ ТАК ЧТО НЕ УДИВИТЕЛЬНО ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР КАК БІ НЕ ПРИШЛОСЬ БРАТЬ СЛОВА НАЗАД
показати весь коментар
13.10.2021 14:27 Відповісти
Д того ж у зеленських виявлено особливий талант - збрехати на одну тему двічі, а то й тричі. І то брехні можуть бути взаємно виключаючими.
показати весь коментар
13.10.2021 14:35 Відповісти
...це зветься-йо,поміж струй.ок... ))
показати весь коментар
13.10.2021 14:44 Відповісти
о как!!!! приказ был порвали и нет ничего все вы фрете....
показати весь коментар
13.10.2021 14:53 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2021 15:26 Відповісти
Воно то так шо конєшно, потому шо шож
показати весь коментар
13.10.2021 15:55 Відповісти
Приказа, значит не было, а рапорт об отставке был....

интересно...............................
показати весь коментар
13.10.2021 14:31 Відповісти
Рапорт может какое-то время лежать на рассмотрении.
показати весь коментар
13.10.2021 14:41 Відповісти
Это какое то врямя уже закончилось какое то время тому назад...
показати весь коментар
13.10.2021 15:28 Відповісти
Возможно, что отказали. Но скорее, что еще на рассмотрении.
показати весь коментар
13.10.2021 15:44 Відповісти
"это не мы", "вывсеврьоти", "а дакажити" - это новый уровень дна
показати весь коментар
13.10.2021 14:32 Відповісти
Эталонные мрази.
показати весь коментар
13.10.2021 14:32 Відповісти
Вы правы. Куда там зелёным до них!
показати весь коментар
13.10.2021 14:51 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2021 14:35 Відповісти
Зеленского нет, но могу предложить Парашенка. - отвечает продавец....
показати весь коментар
13.10.2021 14:41 Відповісти
-За сколько?
-Бесплатно.
-Нет, только если доплатите.
показати весь коментар
13.10.2021 14:52 Відповісти
О, мля, конкурс зеленых петросянов образовался. Лучшее московское издательство им. Кащенко ждет ваших произведений.
показати весь коментар
13.10.2021 15:00 Відповісти
шикарно...
показати весь коментар
13.10.2021 14:59 Відповісти
Без эмоций, как за короткий период получить генерал-полковника?
показати весь коментар
13.10.2021 14:39 Відповісти
Бурба, на відміну від, наприклад, Хорошковського та Гелетея (обидва генерали армії! ) був на своєму місці і мені його швидке просування по службі очі не муляє.
показати весь коментар
13.10.2021 14:53 Відповісти
Вот и лейтенант Баканов тем же озабочен.
показати весь коментар
13.10.2021 15:59 Відповісти
политические оппоненты и государство-агрессор пытаются использовать для дестабилизации ситуации в Украине в своих интересах", - добавили в Минобороны. Источник:

Тоесть вот кто будет виноват если окажется правдой.
показати весь коментар
13.10.2021 14:39 Відповісти
А может ли ОТРИЦАТЬ министр обороны СОДЕРЖАНИЕ разговора с Бурбой? Позорище великопогонных дядей. Ни капли ЧЕСТИ. И ТАКИЕ люди командуют СОТНЯМИ ТЫСЯЧ порядочных людей?
показати весь коментар
13.10.2021 14:43 Відповісти
Билингкет засох, винигрет скис....., а шЫколад всё пузырится.
показати весь коментар
13.10.2021 14:44 Відповісти
Здохни, кацап
показати весь коментар
13.10.2021 14:53 Відповісти
Гори, гори ясно...
показати весь коментар
13.10.2021 15:00 Відповісти
Мабуть ЗЕ-тарани прочитали статтю Бутусова на його сторінці в ФБ і відіграли назад.
показати весь коментар
13.10.2021 14:49 Відповісти
100%. Быстренько порвали приказ - его же никто не видел, я так понимаю. Ну разве что Бутусов фото не выложит.
показати весь коментар
13.10.2021 14:56 Відповісти
Кадровая служба министерства обороны Украины не выдала генерал-полковнику Василию Васильевичу Бурбе "супровідний документ кадрової реєстрації" на сдачу документов, имущества и подписания соответствующих документов, предусмотренных кадровым решением об увольнении лиц старшего командного состав, остановив таким образом процедуру увольнения. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
показати весь коментар
13.10.2021 15:34 Відповісти
Понятно, тормознули увольнение , чтоб пришить госизмену... Они ж закорлючек не любят - им интрижки подавай...
показати весь коментар
13.10.2021 18:50 Відповісти
вытерли приказ. вычистили это всё г**но
показати весь коментар
13.10.2021 16:16 Відповісти
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448264369104687106 1 ч



Кадровая служба министерства обороны Украины не выдала генерал-полковнику Василию Васильевичу Бурбе "супровідний документ кадрової реєстрації" на сдачу документов, имущества и подписания соответствующих документов, предусмотренных кадровым решением об увольнении лиц старшего командного состав, остановив таким образом процедуру увольнения.
показати весь коментар
13.10.2021 16:32 Відповісти
Містечкова зграя перейшла всі червоні лінії, відчувши повну безкарність за протиправні дії в стратегічних напрямках економіки держави, руйнування її судової системи та обороноздатності, що очевидно країнам партнерам України, крім "мудрого наріда", судячи з рейтингу зеленої цвіллі.
показати весь коментар
13.10.2021 16:58 Відповісти
А это важно вообще? Ну вот что то меняет?
Был приказ. Не было приказа. Что изменилось то?
показати весь коментар
13.10.2021 17:02 Відповісти
Поссы в глаза скажут ,Божья роса
показати весь коментар
13.10.2021 18:14 Відповісти
если есть приказ - он будет обнародован.
показати весь коментар
13.10.2021 18:25 Відповісти
Зачем нам эти закорючки , пан Таран. Приказа не было ? А рапорт об увольнении был ? Через какой интервал времени вы должны были его подписать ? А с вашей стороны был приказ не светить зеленского, не давать показаний ТСК ? Шото..про это..как-то..не очень опровергнуто...
показати весь коментар
13.10.2021 18:46 Відповісти
Преступнику тарану и всей его шобле-мо,- не верю!!!
показати весь коментар
13.10.2021 20:32 Відповісти
 
 