Учасника спецоперації з "вагнерівцями" Баранецького звільнено з військової служби, - Бутусов

Генерал-майор Руслан Баранецький обіймав посаду першого заступника голови СБУ і був присутній на нараді у Зеленського щодо "вагнерівців".

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"12 жовтня з військової служби звільнено першого заступника голови СБУ в 2019-21 роках генерал-майора Руслана Баранецького. Баранецький у цей період керував роботою органів контррозвідки, фронтовою і зафронтовою роботою спецпідрозділів СБУ на Донбасі", - повідомив журналіст.

Бутусов нагадав, що Баранецький був учасником наради в кабінеті президента України в липні 2020-го року, на якій керівництво країни прийняло рішення про перенесення спецоперації, що призвело до витоку інформації та повернення бойовиків "ПВК Вагнера" ​​у Росію.

Раніше Бутусов повідомив, що з військової служби звільнено іншого учасника наради в кабінеті президента - начальника ГУР МО в 2016-20 роках Василя Бурбу. У Міноборони спростовують це.