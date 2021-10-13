Учасника спецоперації з "вагнерівцями" Баранецького звільнено з військової служби, - Бутусов
Генерал-майор Руслан Баранецький обіймав посаду першого заступника голови СБУ і був присутній на нараді у Зеленського щодо "вагнерівців".
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"12 жовтня з військової служби звільнено першого заступника голови СБУ в 2019-21 роках генерал-майора Руслана Баранецького. Баранецький у цей період керував роботою органів контррозвідки, фронтовою і зафронтовою роботою спецпідрозділів СБУ на Донбасі", - повідомив журналіст.
Бутусов нагадав, що Баранецький був учасником наради в кабінеті президента України в липні 2020-го року, на якій керівництво країни прийняло рішення про перенесення спецоперації, що призвело до витоку інформації та повернення бойовиків "ПВК Вагнера" у Росію.
Раніше Бутусов повідомив, що з військової служби звільнено іншого учасника наради в кабінеті президента - начальника ГУР МО в 2016-20 роках Василя Бурбу. У Міноборони спростовують це.
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Депутати від ЄС і Голосу прийшли до Офісу Генпрокурора - про офшоры зеЛоха квартального, вагнеровцев и финансирование зеленским террористов ордло.
а увольнение-процесс затяжной,месяца два.
вот и посмотрим в свое время
Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Васильевич Бурба уволен с воинской службы по собственному желанию на основании поданного 14.09.2021 г. заявления.
Ще один служив Україні, а не зеленському. Тому і звільнили.
а всех честных офицеров еще вернем на службу!
Мої вітання Володимир Александрович!
А в атмосфере - смесь дерьма с елеем,
Жить стало лучше и, уж точно, веселее.
Ну, просто обхохочешься порой...
Звучит наказ: «Даешь экстаз!»
Тут в самый раз подбить баланс.
Продали нефть, продали газ,
Продали вас, продали нас."
Тимур Шаов
Ми і без кацапів знаємо що клоун це кремлівський агент
Таке вже було - коли СС-овці почали бороться з євреями і їх зобов"язали надать документи , що підтверджують їх "арійськість" І виявилося що у деяких СС-овців у предках євреї числяться Деякі навіть стрілялися після цього!