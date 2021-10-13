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Новини Агресія Росії проти України
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Учасника спецоперації з "вагнерівцями" Баранецького звільнено з військової служби, - Бутусов

Учасника спецоперації з

Генерал-майор Руслан Баранецький обіймав посаду першого заступника голови СБУ і був присутній на нараді у Зеленського щодо "вагнерівців".

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"12 жовтня з військової служби звільнено першого заступника голови СБУ в 2019-21 роках генерал-майора Руслана Баранецького. Баранецький у цей період керував роботою органів контррозвідки, фронтовою і зафронтовою роботою спецпідрозділів СБУ на Донбасі", - повідомив журналіст.

Бутусов нагадав, що Баранецький був учасником наради в кабінеті президента України в липні 2020-го року, на якій керівництво країни прийняло рішення про перенесення спецоперації, що призвело до витоку інформації та повернення бойовиків "ПВК Вагнера" ​​у Росію.

Раніше Бутусов повідомив, що з військової служби звільнено іншого учасника наради в кабінеті президента - начальника ГУР МО в 2016-20 роках Василя Бурбу. У Міноборони спростовують це.

Автор: 

Міноборони (7409) звільнення (2677) Бутусов Юрій (3598) ПВК Вагнер (1540) Баранецький Руслан (13)


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Топ коментарі
+59
Сейчас выпустят тяжелую артиллерию

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13.10.2021 16:31
+53
подчищают хвосты храбрые сбушники-кварталовцы
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13.10.2021 16:22
+39
Офшорный лейтенант-бухгалтер хвосты зачищает...
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13.10.2021 16:26
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подчищают хвосты храбрые сбушники-кварталовцы
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13.10.2021 16:22 Відповісти
Подчищают хвосты,это когда ликвидируют. В данном же случае скорее всего конфликт интересов.
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13.10.2021 16:29 Відповісти
Ага, "такси" на всех хватит.
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13.10.2021 16:32 Відповісти
Звільнення всіх хто міг бути джерелом витоку інформації для російських спецслужб це абсолютно правильний запобіжний захід. Хтось же привів на цю нараду клоуна розвідника Тараса Костанчука, який є відомим провокатором і агентом всіх спецслужб світу. Достатньо згадати що Костанчук дава хабар кандидату в Президенти Юрію Тимошенко, за зняття його з передвиборчих перегонів. Ця провокація була організована порошенком та партією регіонів проти Тимошенко і російські спецслужби також були причетні до неї. А тепер нам пропонують повірити в те що секретна нарада на який присутній відомий проросійський провокатор та агент могла бути таємна!
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13.10.2021 18:33 Відповісти
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13.10.2021 18:44 Відповісти
Он слишком много знал ...
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13.10.2021 16:23 Відповісти
а в сбу эту информацию случайно не опровергают?
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13.10.2021 16:24 Відповісти
Сейчас выпустят тяжелую артиллерию

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13.10.2021 16:31 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=h_z4j-gvH0k
Депутати від ЄС і Голосу прийшли до Офісу Генпрокурора - про офшоры зеЛоха квартального, вагнеровцев и финансирование зеленским террористов ордло.
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13.10.2021 16:24 Відповісти
А Минобороны говорит, что Бурбу не увольняли. По ходу, кто-то точно врет врет! Интересно кто - Бутусов или Таран???
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13.10.2021 16:24 Відповісти
врут как всегда кацапские и ОПшные троли.
а увольнение-процесс затяжной,месяца два.
вот и посмотрим в свое время
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13.10.2021 16:27 Відповісти
Больше всех врёт наш **********, а затем всё остальное его кодло.
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13.10.2021 23:24 Відповісти
Таран тут причем? Ты где прочитал сообщение, правильно здесь, делай выводы, уважаемый!
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13.10.2021 16:51 Відповісти
Таран брехати не може,воно таке ж Чесне,як і його препи Здент.
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13.10.2021 16:56 Відповісти
Таран бреше , як дихає падлюка %!
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13.10.2021 19:45 Відповісти
спроси в украинских учителей,которые получают обещанную 4000 "зелеными" зарплату кто врет?Они все до единого Тебе скажут правду
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13.10.2021 20:03 Відповісти
Кадровая служба министерства обороны Украины не выдала генерал-полковнику Василию Васильевичу Бурбе "супровідний документ кадрової реєстрації" на сдачу документов, имущества и подписания соответствующих документов, предусмотренных кадровым решением об увольнении лиц старшего командного состав, остановив таким образом процедуру увольнения.


Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-полковник Василий Васильевич Бурба уволен с воинской службы по собственному желанию на основании поданного 14.09.2021 г. заявления.
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13.10.2021 21:17 Відповісти
зе-гидра разбушевалась ? )))
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13.10.2021 16:24 Відповісти
О ,знайшли крайнього.Зеля сам дзвонив Лукашенку,а винні ті хто був присутній.
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13.10.2021 16:24 Відповісти
Може і бреше, щоб відгородити ще когось, він же брехло ще те..... хоча - це 50-50 що правда....
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13.10.2021 16:34 Відповісти
прийде норм.президент =ПОНОВИТЬ
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13.10.2021 16:25 Відповісти
Офшорный лейтенант-бухгалтер хвосты зачищает...
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13.10.2021 16:26 Відповісти
Звісно.
Ще один служив Україні, а не зеленському. Тому і звільнили.
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13.10.2021 16:27 Відповісти
Точно? Или опять инфа окажется уткой?
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13.10.2021 16:28 Відповісти
зеЛя и его банда за все будут отвечать!
а всех честных офицеров еще вернем на службу!
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13.10.2021 16:31 Відповісти
Если это так - Зе четко лег под *****
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13.10.2021 16:32 Відповісти
Він під ним ще з часів корпоративів.
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13.10.2021 16:35 Відповісти
Подіваюсь після третього майдану, відбудеться судов реформа і Бурба отримає Героя України
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13.10.2021 16:38 Відповісти
Больше того, назначат на должность президента!
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13.10.2021 16:47 Відповісти
Щось-таки воно не теє. Оцей сьогодняшній висер ******** піська, де він намагається,фактично, заборонити Україні і Євросоюзу обговорювати питання Донбасу, у сенсі присутності там козломордяцької орди, наводить на досить неприємні думки щодо керівництва України. Чому Україна мовчить, чому не відповідає отому **************** ********? щось,щось,щось...
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13.10.2021 19:57 Відповісти
Конец все ближе и ближе! Измена Родине, 15 лет или пожизненно!
Мої вітання Володимир Александрович!
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13.10.2021 16:35 Відповісти
ні - буде інше ....- другий термін....
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13.10.2021 16:49 Відповісти
ты не в курсе? Измена родине сейчас не более 3 лет условно, а пока домашний арест во дворце.
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13.10.2021 17:55 Відповісти
И дворец на выбор.
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13.10.2021 18:36 Відповісти
"приняло решение о переносе спецоперации"___________я не ослышался? "о переносе"? не "о закрытии"? не "сливе" спецоперации?? как же так??
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13.10.2021 16:39 Відповісти
Все правильно. Операцию отложили, вагнеровцам поменяли билеты на вылет на три дня позже и поселили в гостиницу под Минском, а тем временем Зеля позвонил Луке: у вас там боевики заехали... Ну и все.
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13.10.2021 17:38 Відповісти
чего ты пишешь херню?
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13.10.2021 19:19 Відповісти
Це зебіл. Чи ідейний, чи проплачений, та на всю голову.
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13.10.2021 21:20 Відповісти
І що? Ну був один держзрадник янукович поніс він покарання?Ні!Є спецслужби які могли б його доставити на суд але питання неставиться.Є ще один зрадник ,правда користується недоторканістю,понесе він за це відповідальність?Ні!
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13.10.2021 16:43 Відповісти
Пока Мы тут копья ломаем они страну предают и сдают нет у нас в стране настоящих патриотов таких Степан Бендера честных принципиальных одни прихвостни на зарплате если бы были то эта шайка лейка от страха за свою шкуру так себя не вела
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13.10.2021 16:50 Відповісти
"Пейзаж страны украшен мишурой,
А в атмосфере - смесь дерьма с елеем,
Жить стало лучше и, уж точно, веселее.
Ну, просто обхохочешься порой...

Звучит наказ: «Даешь экстаз!»
Тут в самый раз подбить баланс.
Продали нефть, продали газ,
Продали вас, продали нас."

Тимур Шаов
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13.10.2021 21:39 Відповісти
Нашли козла отпущения
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13.10.2021 17:04 Відповісти
Ще один вірний син України поміняний клоунами на чергового сепара-сраколиза.
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13.10.2021 17:17 Відповісти
Страна Юа це кацапське медіа видання.
Ми і без кацапів знаємо що клоун це кремлівський агент
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13.10.2021 19:46 Відповісти
а за что уволен?
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13.10.2021 18:23 Відповісти
вошь дь Зєля Тупорила закопала себе ще глибше, "на штик" (огОродникі в курсі)))) .. ну, і 73%ві зебіли вкурсі.. ті, хто з залишками мозку, натепер, вже тупо мовчать або, максимум, слабко огризаються.. бо наголосували, дебіли, блдь(с)
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13.10.2021 18:32 Відповісти
ЭТО ПОДРЫВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ И ОБОРОНЫ !!! ТРЕТИЙ МАЙДАН И РАССТРЕЛ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СЕМЕЙ !!!
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13.10.2021 18:57 Відповісти
Дивись, "обережніше"! А то виявиться , що хтось із твоїх рідних теж корупціонер! І підеш ти під розстріл , скиглячи: А я тут при чому?"
Таке вже було - коли СС-овці почали бороться з євреями і їх зобов"язали надать документи , що підтверджують їх "арійськість" І виявилося що у деяких СС-овців у предках євреї числяться Деякі навіть стрілялися після цього!
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14.10.2021 04:26 Відповісти
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13.10.2021 20:03 Відповісти
йому була зроблена пропозиція від якої неможливо відмовитися?
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13.10.2021 21:19 Відповісти
 
 