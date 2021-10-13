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Комитет Рады предлагает парламенту установить уголовную ответственность за антисемитизм

Комитет Рады предлагает парламенту установить уголовную ответственность за антисемитизм

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроектом предполагается урегулировать положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлениям в Украине.

Проектом предлагается внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Члены Комитета единогласно поддержали решение комитета рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

Также читайте: Зеленский подписал закон о противодействии антисемитизму

Автор: 

антисемитизм (230) ВР (29260) уголовная ответственность (440)


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Топ комментарии
+105
а за антиукраинизм не?
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13.10.2021 17:54
+43
Пора за "антиукраинизм" вводить уголовную ответственность... А то "какая разница" уже достала....
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13.10.2021 18:02
+42
Капец. Иудеи строят филиал израиля?
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13.10.2021 18:00
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Страница 3 из 3
Гоям собираются окончательно закрыть рты?
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13.10.2021 19:17 Ответить
Цитаты из талмуда о гоях.

Напомним, что гоями евреи называют всех не еврев.

«Одни евреи достойны названия людей, а гои, происходящие от злых духов, имеют лишь право называться свиньями». (Jalkut *******, folio 10, b)

«Гнев Божий никогда не тяготеет над свиньями, тогда как проклятие Иеговы тяготеет над гоями». (Aboda Zora, folio 4, a; traite Sab., folio 89, a)

«Не оказывайте им никакого снисхождения». (Traite Jebammot, folio 23, a; et Riske Tosaphot, a, 1)

«Запрещается относиться с жалостью к тем, кто не имеет разума». (Traite Sanhedrin, folio 92, a)

«Не подобает человеку справедливому быть милосердным к нечестивым». (Commentaire du 1-er liver des Rois, XVIII, 14)

«Будьте чисты с чистыми и лукавы с нечестивыми». (Baba Bathra, folio 123, a; Bechorath, 13, b)

«Пусть не говорят, что гои могут не быть нечестивы и даже казаться добродетельными», - поясняет талмуд. «А если они даже делают добро, если подают милостыню, или поступают добродетельно, то за это нужно ещё более их ненавидеть, ставя им это в вину, ибо они это делают лишь из тщеславия». (Baba Bathra, folio 10, b)

«Боясь Бога, человек должен быть всегда хитёр». (Traite Berachoth, folio 17, a)

«Поэтому поклонись гою, чтобы быть с ним в мире, чтобы сделаться ему приятным, и тем избегнуть неприятностей». (Ibid. et Traite Tittin, folio 61, a)

А рабби Бакаи добавляет:
«Лицемерие допустимо в том смысле, что еврей должен казаться вежливым относительно нечестивых, пусть оказывает им почтение и говорит: «Я вас люблю». (Sepher Cadha-Kemach, folio 30, a)

Но Бакаи старательно подчеркивает, что:
«это дозволено лишь в том случае, если еврей имеет нужду в нечестивом, или имеет основание его опасаться; в противном случае это является грехом». (Ibid)

«Чтобы лучше обмануть гоев, еврей может даже посещать их больных, хоронить их покойников, делать добро их бедным, но всё это должно быть делаемо, дабы иметь покой, и чтобы нечестивые не делали зла евреям». (Traite gittin, folio 61, a)

итд итп

https://www.facebook.com/freethinker.live/posts/2350372824988640/ https://www.facebook.com/freethinker.live/posts/2350372824988640/

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13.10.2021 19:17 Ответить
Та задовбали ВЖЕ.
Знайшли надважливе питання !
Ви в Україні, а не в Ізраїлі.
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13.10.2021 19:22 Ответить
В Украине должен быть уголовно запрещен иудаизм как нацистская идеология.

"Если еврей, набегавшись в течение недели в разные места обманывать христиан, то в Шаббат они вместе сходятся и хвалясь друг пред другом, своими обманами, говорят: нужно гоям вынимать сердца из грудей и убивать даже лучших между ними''. (Judenbalg, 5, 21; слова автора - раввина Брентца).

"Повелено собственными руками умерщвлять изменников Израиля и отщепенцев (Minim) как Иисуса Назаретскаго и его последователей и ввергать их на дно пропасти". (Jad. ch. hilch. Ab. s. cp. 10; слова раввина Маймонида).
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13.10.2021 19:30 Ответить
"От шабата, до шабата, брат наё.... брата" Еврейский добрый юмор.
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13.10.2021 20:48 Ответить
Ру́сский кагана́т - гипотетическое государственное образование народа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) русь (русов), хронологически предшествовавшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Киевской Руси .
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13.10.2021 19:38 Ответить
Зачем мелочиться, если можно всю конституцию Украины свести к одной строке.

В этом мире обман позволителен евреям в отношении к безбожникам. (Талмуд, Sota. F.41, 2).
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13.10.2021 19:44 Ответить
Ага. А почему токо за антисемитизм? А за антиамериканизм? Или антияпонизм или антиоманизм? Когда собаке нечего делать она вылизывает свои лапы.
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13.10.2021 19:50 Ответить
Искусственно разыгрывается антисимитская карта, чтобы потерять офшоры, причём герой этих компаний, одно и тоже лицо, которое не спрячется за спинами других.
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13.10.2021 19:59 Ответить
Для начала нехай официаально зафиксируют статус семитских народов.

После этого можно будет без труда заметить, что самым закоренелыми антисемитами на протяжении более двух тысяч лет являютсо... иудеи.

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13.10.2021 20:28 Ответить
Банду сионистов геть!
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13.10.2021 20:34 Ответить
СЕМІТИ́ЗМ, у, чол. Слово або вислів, створені за зразком будь-якої семітичної мови або запозичені з неї.

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13.10.2021 20:49 Ответить
25 травня 1926 року завербований Кремлем агент єврейського походження Самуїл Шварцбард здійснив сім пострілів у Симона Петлюру в центрі Парижа. На допиті терорист заявив поліції, що вбив Головного Отамана військ УНР, бажаючи помститися за так звані "жидівські погроми в Україні" у 1919-1920 роках. При Петлюрі - Міністерство єврейських справhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2#cite_note-1 [1] - одне з міністерств https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Генерального секретаріату та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Ради народних міністрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки , яке опікувалося справами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 єврейського населення. Створене у липні https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року в рамках намагань забезпечити автономні права національних меншин, вперше створено в Україні, після отримання автономії від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Тимчасового Уряду Росії. Міністр єврейських справ входив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Ради народних міністрів УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2#cite_note-2 [2] . ...Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (скорочено МЦГБЯ; також відомий як Babyn Yar Holocaust memorial center, скорочено BYHMC) - приватний, російський проєкт меморіалу жертвам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Голокосту у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80 Бабиному Яру в Києві започаткований 29 вересня 2016 року. Проєкт у 2016 році з'явився з ініціятиви та коштом російських бізнесменів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Міхаіла Фрідмана , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Фукса та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Германа Хана , через що його також називають прокремлівським та антиукраїнським.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80%C2%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82)#cite_note-reporters_2019-1 [1] ...ЦЕЙ законопроект з тієї ж обойми...Дерусифікація подібні проблеми знімає.
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13.10.2021 20:46 Ответить
То що,панунцьо ЗЕ вирішив посадити мишвєдєва? А чому офіційний Київ ,ще позавчора,миттєво не надав адекватної відповіді ************ холую? Сцикотно,одначе,га?
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13.10.2021 20:47 Ответить
Це вже як не згадувати корупцію Зелю ,Беню офшори ,пограбування краіни, інакше антисимітизм ,а тим часом украінофобія зашкалює від деяких представників п'ятоі колони в тому числі євреів(бужанський,рабінович,червоненко добкін та інша наволоч)
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13.10.2021 20:48 Ответить
Ці сини Давида нахабність все більше.
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13.10.2021 21:08 Ответить
боятся гниды, знают, что насрали народу по макушку их не просто ненавидят-их жечь хотят
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13.10.2021 21:18 Ответить
Зелені себе вже більшовиками відчувають. У тих теж один з перших декретів був "Про антисемітизм" і людей згідно з цим "декретом" тупо розстрілювали без суду та слідства...
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13.10.2021 21:20 Ответить
пора, пора
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13.10.2021 21:24 Ответить
Євреї хочуть стати недоторканими?
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13.10.2021 21:31 Ответить
Тепер футболісти будуть уважно вивчати національний склад команди супротивника. Недайбо ти його штовхнув - і шлюс, Параню. Тюрма! А що мають думати боксери? Тут один вихід - здаватися на першій секунді...
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13.10.2021 21:34 Ответить
готовятся к Майдану,

который будет антиЗЕлеБЕНский = антисимитский
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13.10.2021 21:36 Ответить
Може ми новим еврейським протнкторатом стаєм
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13.10.2021 21:36 Ответить
Українські євреї не є семінари,семіти,це виключно палестинські араби і євреї фасади до них в мене нема питань,а ось до тих хто мімікрує під них:коломойський,фірташ,тарута, ярославскій, пінчук та інша наволоч на кшталт маневрів і мергелів питання є.
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13.10.2021 21:58 Ответить
Українцям не треба забувати хто керував Голодоморами і катівнями ЧК.
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13.10.2021 22:00 Ответить
И не забывать кто системно разваливал государственные и моральные институты накануне "великого октября".
Кто брехал про величие человека труда, а потом одних на лесоповал, другим - пулю в затылок без суда и следствия, а третьи уже будут
работать за пайку хлеба и верить, что им в жизни повезло.
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13.10.2021 22:48 Ответить
Справедливо начать с принятия закона о борьбе с антицыганизмом.
У цыган нет своего Израиля, им некуда податься - сначала защитить
надо их.
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13.10.2021 22:44 Ответить
Не пойму, сначала выбрали еврея президентом, а теперь скулите? агов, народе, раньше надо было думать! или теперь не найдешь никого, кто за него голосовал???
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13.10.2021 22:55 Ответить
Надо активнее расследовать Вагнергейт и Оффшор-95.
А то завтра это уже будет антисемитизм.
И Геббельса назвать евреем будет нельзя.
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13.10.2021 23:30 Ответить
Правильно, а за антиукраинство в двойном размере
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13.10.2021 23:39 Ответить
Т.Г Шевченко " антисемит"
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14.10.2021 00:40 Ответить
"Смерть ворогам!" теперь антисемитизм?
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14.10.2021 06:12 Ответить
G2
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14.10.2021 14:13 Ответить
Избранные, джидаи, евсеи, "наши", юристы, дети юристов, жертвы антисемитизма
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14.10.2021 14:16 Ответить
Напоминаю, вы зробили це разом
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14.10.2021 17:55 Ответить
А так же антирусизм, антиукраинизм,антимолдавинизм.
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14.10.2021 18:26 Ответить
Це жах. Це приниження честі і гідності українців, бо за українофобію не карають кримінальною відповідальністю.
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15.10.2021 03:44 Ответить
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