Комитет Рады предлагает парламенту установить уголовную ответственность за антисемитизм

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект об установлении уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

Законопроектом предполагается урегулировать положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлениям в Украине.

Проектом предлагается внести изменения в статью 161 Уголовного кодекса Украины в части установления уголовной ответственности за проявления антисемитизма.

Члены Комитета единогласно поддержали решение комитета рекомендовать Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом.

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