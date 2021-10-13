Комітет Ради пропонує парламенту встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Законопроєктом передбачається врегулювати положення Кримінального кодексу у відповідності до положень законопроєкту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо регулюються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявів в Україні.
Проєктом пропонується внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Члени Комітету одноголосно підтримали рішення Комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу і в цілому.
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Напомним, что гоями евреи называют всех не еврев.
«Одни евреи достойны названия людей, а гои, происходящие от злых духов, имеют лишь право называться свиньями». (Jalkut *******, folio 10, b)
«Гнев Божий никогда не тяготеет над свиньями, тогда как проклятие Иеговы тяготеет над гоями». (Aboda Zora, folio 4, a; traite Sab., folio 89, a)
«Не оказывайте им никакого снисхождения». (Traite Jebammot, folio 23, a; et Riske Tosaphot, a, 1)
«Запрещается относиться с жалостью к тем, кто не имеет разума». (Traite Sanhedrin, folio 92, a)
«Не подобает человеку справедливому быть милосердным к нечестивым». (Commentaire du 1-er liver des Rois, XVIII, 14)
«Будьте чисты с чистыми и лукавы с нечестивыми». (Baba Bathra, folio 123, a; Bechorath, 13, b)
«Пусть не говорят, что гои могут не быть нечестивы и даже казаться добродетельными», - поясняет талмуд. «А если они даже делают добро, если подают милостыню, или поступают добродетельно, то за это нужно ещё более их ненавидеть, ставя им это в вину, ибо они это делают лишь из тщеславия». (Baba Bathra, folio 10, b)
«Боясь Бога, человек должен быть всегда хитёр». (Traite Berachoth, folio 17, a)
«Поэтому поклонись гою, чтобы быть с ним в мире, чтобы сделаться ему приятным, и тем избегнуть неприятностей». (Ibid. et Traite Tittin, folio 61, a)
А рабби Бакаи добавляет:
«Лицемерие допустимо в том смысле, что еврей должен казаться вежливым относительно нечестивых, пусть оказывает им почтение и говорит: «Я вас люблю». (Sepher Cadha-Kemach, folio 30, a)
Но Бакаи старательно подчеркивает, что:
«это дозволено лишь в том случае, если еврей имеет нужду в нечестивом, или имеет основание его опасаться; в противном случае это является грехом». (Ibid)
«Чтобы лучше обмануть гоев, еврей может даже посещать их больных, хоронить их покойников, делать добро их бедным, но всё это должно быть делаемо, дабы иметь покой, и чтобы нечестивые не делали зла евреям». (Traite gittin, folio 61, a)
итд итп
https://www.facebook.com/freethinker.live/posts/2350372824988640/ https://www.facebook.com/freethinker.live/posts/2350372824988640/
Знайшли надважливе питання !
Ви в Україні, а не в Ізраїлі.
"Если еврей, набегавшись в течение недели в разные места обманывать христиан, то в Шаббат они вместе сходятся и хвалясь друг пред другом, своими обманами, говорят: нужно гоям вынимать сердца из грудей и убивать даже лучших между ними''. (Judenbalg, 5, 21; слова автора - раввина Брентца).
"Повелено собственными руками умерщвлять изменников Израиля и отщепенцев (Minim) как Иисуса Назаретскаго и его последователей и ввергать их на дно пропасти". (Jad. ch. hilch. Ab. s. cp. 10; слова раввина Маймонида).
В этом мире обман позволителен евреям в отношении к безбожникам. (Талмуд, Sota. F.41, 2).
После этого можно будет без труда заметить, что самым закоренелыми антисемитами на протяжении более двух тысяч лет являютсо... иудеи.
который будет антиЗЕлеБЕНский = антисимитский
Кто брехал про величие человека труда, а потом одних на лесоповал, другим - пулю в затылок без суда и следствия, а третьи уже будут
работать за пайку хлеба и верить, что им в жизни повезло.
У цыган нет своего Израиля, им некуда податься - сначала защитить
надо их.
А то завтра это уже будет антисемитизм.
И Геббельса назвать евреем будет нельзя.