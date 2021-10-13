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Комітет Ради пропонує парламенту встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм

Комітет Ради пропонує парламенту встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Законопроєктом передбачається врегулювати положення Кримінального кодексу у відповідності до положень законопроєкту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо регулюються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявів в Україні.

Також читайте: Рада ухвалила закон про протидію антисемітизму

Проєктом пропонується внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Члени Комітету одноголосно підтримали рішення Комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу і в цілому.

Читайте також: Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

Автор: 

антисемітизм (122) ВР (14997) кримінальна відповідальність (212)


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Топ коментарі
+105
а за антиукраинизм не?
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13.10.2021 17:54
+43
Пора за "антиукраинизм" вводить уголовную ответственность... А то "какая разница" уже достала....
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13.10.2021 18:02
+42
Капец. Иудеи строят филиал израиля?
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13.10.2021 18:00
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Гоям собираются окончательно закрыть рты?
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13.10.2021 19:17 Відповісти
Цитаты из талмуда о гоях.

Напомним, что гоями евреи называют всех не еврев.

«Одни евреи достойны названия людей, а гои, происходящие от злых духов, имеют лишь право называться свиньями». (Jalkut *******, folio 10, b)

«Гнев Божий никогда не тяготеет над свиньями, тогда как проклятие Иеговы тяготеет над гоями». (Aboda Zora, folio 4, a; traite Sab., folio 89, a)

«Не оказывайте им никакого снисхождения». (Traite Jebammot, folio 23, a; et Riske Tosaphot, a, 1)

«Запрещается относиться с жалостью к тем, кто не имеет разума». (Traite Sanhedrin, folio 92, a)

«Не подобает человеку справедливому быть милосердным к нечестивым». (Commentaire du 1-er liver des Rois, XVIII, 14)

«Будьте чисты с чистыми и лукавы с нечестивыми». (Baba Bathra, folio 123, a; Bechorath, 13, b)

«Пусть не говорят, что гои могут не быть нечестивы и даже казаться добродетельными», - поясняет талмуд. «А если они даже делают добро, если подают милостыню, или поступают добродетельно, то за это нужно ещё более их ненавидеть, ставя им это в вину, ибо они это делают лишь из тщеславия». (Baba Bathra, folio 10, b)

«Боясь Бога, человек должен быть всегда хитёр». (Traite Berachoth, folio 17, a)

«Поэтому поклонись гою, чтобы быть с ним в мире, чтобы сделаться ему приятным, и тем избегнуть неприятностей». (Ibid. et Traite Tittin, folio 61, a)

А рабби Бакаи добавляет:
«Лицемерие допустимо в том смысле, что еврей должен казаться вежливым относительно нечестивых, пусть оказывает им почтение и говорит: «Я вас люблю». (Sepher Cadha-Kemach, folio 30, a)

Но Бакаи старательно подчеркивает, что:
«это дозволено лишь в том случае, если еврей имеет нужду в нечестивом, или имеет основание его опасаться; в противном случае это является грехом». (Ibid)

«Чтобы лучше обмануть гоев, еврей может даже посещать их больных, хоронить их покойников, делать добро их бедным, но всё это должно быть делаемо, дабы иметь покой, и чтобы нечестивые не делали зла евреям». (Traite gittin, folio 61, a)

итд итп

https://www.facebook.com/freethinker.live/posts/2350372824988640/ https://www.facebook.com/freethinker.live/posts/2350372824988640/

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13.10.2021 19:17 Відповісти
Та задовбали ВЖЕ.
Знайшли надважливе питання !
Ви в Україні, а не в Ізраїлі.
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13.10.2021 19:22 Відповісти
В Украине должен быть уголовно запрещен иудаизм как нацистская идеология.

"Если еврей, набегавшись в течение недели в разные места обманывать христиан, то в Шаббат они вместе сходятся и хвалясь друг пред другом, своими обманами, говорят: нужно гоям вынимать сердца из грудей и убивать даже лучших между ними''. (Judenbalg, 5, 21; слова автора - раввина Брентца).

"Повелено собственными руками умерщвлять изменников Израиля и отщепенцев (Minim) как Иисуса Назаретскаго и его последователей и ввергать их на дно пропасти". (Jad. ch. hilch. Ab. s. cp. 10; слова раввина Маймонида).
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13.10.2021 19:30 Відповісти
"От шабата, до шабата, брат наё.... брата" Еврейский добрый юмор.
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13.10.2021 20:48 Відповісти
Ру́сский кагана́т - гипотетическое государственное образование народа https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) русь (русов), хронологически предшествовавшее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C Киевской Руси .
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13.10.2021 19:38 Відповісти
Зачем мелочиться, если можно всю конституцию Украины свести к одной строке.

В этом мире обман позволителен евреям в отношении к безбожникам. (Талмуд, Sota. F.41, 2).
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13.10.2021 19:44 Відповісти
Ага. А почему токо за антисемитизм? А за антиамериканизм? Или антияпонизм или антиоманизм? Когда собаке нечего делать она вылизывает свои лапы.
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13.10.2021 19:50 Відповісти
Искусственно разыгрывается антисимитская карта, чтобы потерять офшоры, причём герой этих компаний, одно и тоже лицо, которое не спрячется за спинами других.
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13.10.2021 19:59 Відповісти
Для начала нехай официаально зафиксируют статус семитских народов.

После этого можно будет без труда заметить, что самым закоренелыми антисемитами на протяжении более двух тысяч лет являютсо... иудеи.

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13.10.2021 20:28 Відповісти
Банду сионистов геть!
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13.10.2021 20:34 Відповісти
СЕМІТИ́ЗМ, у, чол. Слово або вислів, створені за зразком будь-якої семітичної мови або запозичені з неї.

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13.10.2021 20:49 Відповісти
25 травня 1926 року завербований Кремлем агент єврейського походження Самуїл Шварцбард здійснив сім пострілів у Симона Петлюру в центрі Парижа. На допиті терорист заявив поліції, що вбив Головного Отамана військ УНР, бажаючи помститися за так звані "жидівські погроми в Україні" у 1919-1920 роках. При Петлюрі - Міністерство єврейських справhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2#cite_note-1 [1] - одне з міністерств https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8 Генерального секретаріату та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Ради народних міністрів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Української Народної Республіки , яке опікувалося справами https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9 єврейського населення. Створене у липні https://uk.wikipedia.org/wiki/1917 1917 року в рамках намагань забезпечити автономні права національних меншин, вперше створено в Україні, після отримання автономії від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97 Тимчасового Уряду Росії. Міністр єврейських справ входив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%9D%D0%A0 Ради народних міністрів УНР https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2#cite_note-2 [2] . ...Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» (скорочено МЦГБЯ; також відомий як Babyn Yar Holocaust memorial center, скорочено BYHMC) - приватний, російський проєкт меморіалу жертвам https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 Голокосту у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80 Бабиному Яру в Києві започаткований 29 вересня 2016 року. Проєкт у 2016 році з'явився з ініціятиви та коштом російських бізнесменів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Міхаіла Фрідмана , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Павла Фукса та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Германа Хана , через що його також називають прокремлівським та антиукраїнським.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD_%D0%AF%D1%80%C2%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82)#cite_note-reporters_2019-1 [1] ...ЦЕЙ законопроект з тієї ж обойми...Дерусифікація подібні проблеми знімає.
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13.10.2021 20:46 Відповісти
То що,панунцьо ЗЕ вирішив посадити мишвєдєва? А чому офіційний Київ ,ще позавчора,миттєво не надав адекватної відповіді ************ холую? Сцикотно,одначе,га?
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13.10.2021 20:47 Відповісти
Це вже як не згадувати корупцію Зелю ,Беню офшори ,пограбування краіни, інакше антисимітизм ,а тим часом украінофобія зашкалює від деяких представників п'ятоі колони в тому числі євреів(бужанський,рабінович,червоненко добкін та інша наволоч)
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13.10.2021 20:48 Відповісти
Ці сини Давида нахабність все більше.
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13.10.2021 21:08 Відповісти
боятся гниды, знают, что насрали народу по макушку их не просто ненавидят-их жечь хотят
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13.10.2021 21:18 Відповісти
Зелені себе вже більшовиками відчувають. У тих теж один з перших декретів був "Про антисемітизм" і людей згідно з цим "декретом" тупо розстрілювали без суду та слідства...
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13.10.2021 21:20 Відповісти
пора, пора
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13.10.2021 21:24 Відповісти
Євреї хочуть стати недоторканими?
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13.10.2021 21:31 Відповісти
Тепер футболісти будуть уважно вивчати національний склад команди супротивника. Недайбо ти його штовхнув - і шлюс, Параню. Тюрма! А що мають думати боксери? Тут один вихід - здаватися на першій секунді...
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13.10.2021 21:34 Відповісти
готовятся к Майдану,

который будет антиЗЕлеБЕНский = антисимитский
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13.10.2021 21:36 Відповісти
Може ми новим еврейським протнкторатом стаєм
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13.10.2021 21:36 Відповісти
Українські євреї не є семінари,семіти,це виключно палестинські араби і євреї фасади до них в мене нема питань,а ось до тих хто мімікрує під них:коломойський,фірташ,тарута, ярославскій, пінчук та інша наволоч на кшталт маневрів і мергелів питання є.
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13.10.2021 21:58 Відповісти
Українцям не треба забувати хто керував Голодоморами і катівнями ЧК.
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13.10.2021 22:00 Відповісти
И не забывать кто системно разваливал государственные и моральные институты накануне "великого октября".
Кто брехал про величие человека труда, а потом одних на лесоповал, другим - пулю в затылок без суда и следствия, а третьи уже будут
работать за пайку хлеба и верить, что им в жизни повезло.
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13.10.2021 22:48 Відповісти
Справедливо начать с принятия закона о борьбе с антицыганизмом.
У цыган нет своего Израиля, им некуда податься - сначала защитить
надо их.
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13.10.2021 22:44 Відповісти
Не пойму, сначала выбрали еврея президентом, а теперь скулите? агов, народе, раньше надо было думать! или теперь не найдешь никого, кто за него голосовал???
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13.10.2021 22:55 Відповісти
Надо активнее расследовать Вагнергейт и Оффшор-95.
А то завтра это уже будет антисемитизм.
И Геббельса назвать евреем будет нельзя.
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13.10.2021 23:30 Відповісти
Правильно, а за антиукраинство в двойном размере
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13.10.2021 23:39 Відповісти
Т.Г Шевченко " антисемит"
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14.10.2021 00:40 Відповісти
"Смерть ворогам!" теперь антисемитизм?
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14.10.2021 06:12 Відповісти
G2
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14.10.2021 14:13 Відповісти
Избранные, джидаи, евсеи, "наши", юристы, дети юристов, жертвы антисемитизма
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14.10.2021 14:16 Відповісти
Напоминаю, вы зробили це разом
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14.10.2021 17:55 Відповісти
А так же антирусизм, антиукраинизм,антимолдавинизм.
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14.10.2021 18:26 Відповісти
Це жах. Це приниження честі і гідності українців, бо за українофобію не карають кримінальною відповідальністю.
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15.10.2021 03:44 Відповісти
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