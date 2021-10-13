Комітет Ради пропонує парламенту встановити кримінальну відповідальність за антисемітизм

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу та в цілому законопроєкт про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Законопроєктом передбачається врегулювати положення Кримінального кодексу у відповідності до положень законопроєкту "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", яким законодавчо регулюються питання протидії та запобігання антисемітизму, його проявів в Україні.

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Проєктом пропонується внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України в частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Члени Комітету одноголосно підтримали рішення Комітету рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроєкт за основу і в цілому.

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