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Закон о поддержке новых фермерских хозяйств и молодых фермеров подписал Зеленский

Закон о поддержке новых фермерских хозяйств и молодых фермеров подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств" № 1788-IХ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно пояснительной записке, фермерские и личные крестьянские хозяйства совместно производят около 50% валовой сельхозпродукции.

Закон, подписанный президентом, уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин разработал механизм поддержки мелких фермеров, пострадавших от засухи, - Шмыгаль

Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания предоставляется помощь за счет государственного бюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

На такую помощь могут рассчитывать новосозданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом Министров Украины.

Согласно закону, Кабинет Министров ежегодно должен предусматривать в проекте государственного бюджета Украины средства на поддержку фермерских хозяйств. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств.

Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.

Также читайте: Кабмин утвердил принцип работы Государственного аграрного реестра, - Шмыгаль

Напомним, 24 сентября Верховная Рада утвердила государственную поддержку для новосозданных фермерских хозяйств и хозяйств с руководителями не старше 35 лет.

Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20505) фермер (187)


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Топ комментарии
+8
теперь и до фермеров дошел песец.. раз клован взялся за них - будут грабить фермеров.. особенно молодых))
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13.10.2021 22:43
+7
"молодой фермер"..

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13.10.2021 22:46
+6
Принтер заработал. Срочно нужно хоть какими-то новостями перебивать весь треш последних недель.
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13.10.2021 22:34
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Принтер заработал. Срочно нужно хоть какими-то новостями перебивать весь треш последних недель.
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13.10.2021 22:34 Ответить
теперь и до фермеров дошел песец.. раз клован взялся за них - будут грабить фермеров.. особенно молодых))
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13.10.2021 22:43 Ответить
"молодой фермер"..

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13.10.2021 22:46 Ответить

Просто в шмати!
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13.10.2021 22:48 Ответить
А там уже прошёл комитет новый закон 5600 о повышении налогов для сельского хозяйства. Вроде как должны были проголосовать его в зале но шоу с Разумковым спутало карты.
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13.10.2021 22:47 Ответить
так вони вже на днях приймуть 5600 - ****@ць усім фермерським і підсобним господарствам разом узятим ( я про фермерські , а не кернели та МХП )
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13.10.2021 23:26 Ответить
http://ibigdan.com/2021/10/13/ukraina-vpervye-importirovala-yajca-iz-belarusi/ Украина впервые импортировала яйца из Беларуси
«Закрылось более 30 предприятий по производству яиц, более 9 предприятий по производству мяса птицы. За два года поголовье сократилось на 11 млн голов, - отметил он. - Производство мяса птицы сократилось на 40 тыс. т с начала года. Производство яиц - на 3 млрд штук, что составляет четверть от объема производства в 2020 г.».

Но теперь-то точно все заколосится и запоросится. То просто раньше закона не было.

П.С. ЗЕ идет точно по протореному пути Мадуро. У того тоже, как только взялись за фермы, сразу появился дефицит продуктов питания.
Как только взялись за нефть, угробили нефтепромышленность.
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14.10.2021 03:21 Ответить
не даст засохнуть коноплеводству...
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13.10.2021 22:36 Ответить
Після Свята перепишу ферму на сина.

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13.10.2021 22:39 Ответить
Які такі молоді фермери,часом не тік-токери?
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13.10.2021 22:40 Ответить
молодой фермер..

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13.10.2021 22:45 Ответить
эта хто? Лазаренко?
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14.10.2021 00:48 Ответить
огромное количество наших законов
заставляет плюнуть на них
потому что тот, кто что-то делает
не имеет времени их читать
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13.10.2021 22:51 Ответить
зашквар за зашкваром …срочно дайте мне шо таподписать
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13.10.2021 23:07 Ответить
Ну всё, фермеры теперь защищены. Осталось ещё Закон о Хорошей Погоде для сельского хозяйства и дело сделано. Просто законов мало - поэтому бардак раньше был
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13.10.2021 23:18 Ответить
А что, уже перестали отстреливать фермеров? А третьего дня что было в пологовском районе запорозькойи области? Может с консерватории надо начать?
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14.10.2021 00:48 Ответить
То то Украина в этом году стала куриные яйца закупать в Беларуси потому, что наши птицефермы стали закрываться.

Ну просто охренительная ЗЕподдержка. Я бы сказал, БОЛЬШАЯ ЗЕподдержка.

П.С. У ЗЕ нет яиц так и украинцам они ни к чему.
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14.10.2021 03:16 Ответить
Я так розумію, "нові фермери" - це "Новиє ліца", яких привів Зєлєнскій за підтримки 73-ж відсотків зебітьнутих громадян, серед яких бул і багато "старих" (читай - традиційних) фермерів, у яких на той момент теж пропав здоровий глузд. От лише землі в Україні не на росло, а навпаки - Ссанич здав декілька сотень гектарів, відвівши війська на окупованому Донбасі, тому процвітання і обростання землею "ноаиз" фермерів буде відбуватися за рахунок "старих" (читай - традиційних, тобто справжніх). Чи це буде узаконено рейдер та, чи добровільно-примусова акція - побачимо. Але "гірше не буде". Правда?
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14.10.2021 07:45 Ответить
 
 