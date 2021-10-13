Закон о поддержке новых фермерских хозяйств и молодых фермеров подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств" № 1788-IХ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

Согласно пояснительной записке, фермерские и личные крестьянские хозяйства совместно производят около 50% валовой сельхозпродукции.

Закон, подписанный президентом, уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.

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Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания предоставляется помощь за счет государственного бюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.

На такую помощь могут рассчитывать новосозданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом Министров Украины.

Согласно закону, Кабинет Министров ежегодно должен предусматривать в проекте государственного бюджета Украины средства на поддержку фермерских хозяйств. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств.

Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.

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Напомним, 24 сентября Верховная Рада утвердила государственную поддержку для новосозданных фермерских хозяйств и хозяйств с руководителями не старше 35 лет.