Закон о поддержке новых фермерских хозяйств и молодых фермеров подписал Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования деятельности фермерских хозяйств" № 1788-IХ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.
Согласно пояснительной записке, фермерские и личные крестьянские хозяйства совместно производят около 50% валовой сельхозпродукции.
Закон, подписанный президентом, уточняет состав земель фермерских хозяйств и определяет круг получателей государственной поддержки.
Согласно документу, фермерским хозяйствам в первые три года после создания предоставляется помощь за счет государственного бюджета, в частности через Украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств. Также помощь может предоставляться за счет местных бюджетов.
На такую помощь могут рассчитывать новосозданные фермерские усадьбы, семейные фермерские хозяйства, фермерские хозяйства, расположенные в горных населенных пунктах, на полесских территориях, определенных в установленном порядке Кабинетом Министров Украины.
Согласно закону, Кабинет Министров ежегодно должен предусматривать в проекте государственного бюджета Украины средства на поддержку фермерских хозяйств. Местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления ежегодно в проектах местных бюджетов могут предусматривать средства на поддержку таких хозяйств.
Также фермерам со статусом семейных фермерских хозяйств предоставляется дополнительная государственная поддержка, в том числе на уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Фермерскому хозяйству, главой которого является лицо в возрасте до 35 лет включительно, предоставляется денежная помощь за счет государственного бюджета.
Напомним, 24 сентября Верховная Рада утвердила государственную поддержку для новосозданных фермерских хозяйств и хозяйств с руководителями не старше 35 лет.
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«Закрылось более 30 предприятий по производству яиц, более 9 предприятий по производству мяса птицы. За два года поголовье сократилось на 11 млн голов, - отметил он. - Производство мяса птицы сократилось на 40 тыс. т с начала года. Производство яиц - на 3 млрд штук, что составляет четверть от объема производства в 2020 г.».
Но теперь-то точно все заколосится и запоросится. То просто раньше закона не было.
П.С. ЗЕ идет точно по протореному пути Мадуро. У того тоже, как только взялись за фермы, сразу появился дефицит продуктов питания.
Как только взялись за нефть, угробили нефтепромышленность.
заставляет плюнуть на них
потому что тот, кто что-то делает
не имеет времени их читать
Ну просто охренительная ЗЕподдержка. Я бы сказал, БОЛЬШАЯ ЗЕподдержка.
П.С. У ЗЕ нет яиц так и украинцам они ни к чему.