Польша планирует строить капитальный забор на границе с Беларусью
Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса.
Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.
"Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Беларусью", - написал Каминьский в Twitter.
Министр пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".
В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. По предварительным данным, строительство капитального забора обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более $400 млн).
В августе границу с Польшей пытались пересечь около трех тысяч мигрантов, с начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч. Второго сентября из-за наплыва мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.
Поток мигрантов, в основном из Ирака и других стран Ближнего Востока, которые перебираются в ЕС через Беларусь, резко вырос летом 2021 года. Пограничники Латвии, Литвы и Польши считают, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляют беженцев в Минск при помощи государственной туристической компании, а затем привозят их на границу.
В конце августа Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам: пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем.
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Однокурсник колишній приїжджав до родичів з Естонії так казав: "Зустрів співслужбовця колишнього що сміявся з мене коли я естонську вчив і "натуралізувався" щоб громадянство отримать а він мені каже:
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Не знаю как в остальной Европе, но у нас я Белорусов не вижу, зато Украинцев , видимо от хорошей жизни, у нас тут скоро будет больше чем местных
- Эй "хахол"!
- Чего тебе "кацап"?
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- А ты чего обзываешься?
- Так вас "хахлами" все называют!
- И вас "кацапами" все называют!
Если "русский" назовёт украинца "хахлом" - это "дружески-братское обращение" Если украинец назовёт "русского" "кацапом" - это смертельное оскорбление!
Повертайся до Естонії і пиши про "чухонців" - може у тебе краще вийде?
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