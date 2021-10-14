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Польша планирует строить капитальный забор на границе с Беларусью

Польша планирует строить капитальный забор на границе с Беларусью

Польское правительство приняло законопроект о строительстве капитального забора на границе с Беларусью на фоне миграционного кризиса.

Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее время.

"Кабинет министров принял законопроект о строительстве ограждения польской границы с Беларусью", - написал Каминьский в Twitter.

Министр пояснил, что проект, который теперь поступит в парламент, предполагает "создание надежного, высокого ограждения, оснащенного также системой мониторинга и обнаружения движения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литве нужно еще 300 км колючей проволоки, чтобы отгородиться от Беларуси, - МВД

В настоящее время на границе Беларуси и Польши установлено временное заграждение из колючей проволоки. По предварительным данным, строительство капитального забора обойдется польской казне в 1,615 миллиарда злотых (более $400 млн).

В августе границу с Польшей пытались пересечь около трех тысяч мигрантов, с начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тысяч. Второго сентября из-за наплыва мигрантов власти Польши ввели чрезвычайное положение.

Поток мигрантов, в основном из Ирака и других стран Ближнего Востока, которые перебираются в ЕС через Беларусь, резко вырос летом 2021 года. Пограничники Латвии, Литвы и Польши считают, что к этому причастны власти Беларуси, которые за деньги доставляют беженцев в Минск при помощи государственной туристической компании, а затем привозят их на границу.

В конце августа Европейский суд по правам человека потребовал от Польши и Латвии оказать помощь мигрантам: пищей, водой, одеждой, надлежащей медицинской помощью и, если возможно, временным жильем.

Также читайте: Беларусь выходит из соглашения с ЕС о возвращении нелегалов

Автор: 

Беларусь (7901) граница (5273) Польша (8435)


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Топ комментарии
+11
а что не так с Яценюком и заборами?
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14.10.2021 02:23
+10
А ты сам-то спермяк или из Сысрани?
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14.10.2021 07:53
+8
а ведь могли белорусы уже жить свободно. Но зассали крови и привычка жить на шару победила. А теперь в одном зоопарке с кацапами и мигрантами с Ближнего Востока. У меня вопрос к любителем Лукашенко. Если в Беларуси все так классно, то почему мигранты в Беларуси (на Расеи) не остаются, а прут в ЕС?
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14.10.2021 06:57
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https://www.youtube.com/watch?v=ZUbRwRDoZNk https://www.youtube.com/watch?v=ZUbRwRDoZNk


Nbhd Nick - Catwalk
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14.10.2021 01:45 Ответить
поляки шутят
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14.10.2021 01:45 Ответить
Скорее так:
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14.10.2021 09:55 Ответить
Это в Германии так
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14.10.2021 11:01 Ответить
в Польше такое не пройдет
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14.10.2021 11:31 Ответить
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14.10.2021 01:47 Ответить
Гурт "Еней" (Польща) присвятив пісню "Біля тополі" українським військови..
https://www.youtube.com/watch?v=LAU8HxFtoLE
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14.10.2021 01:51 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R_wnvSUB-aM https://www.youtube.com/watch?v=R_wnvSUB-aM


Батько наш Бандера, - в украинском Tik-Tok новый тренд
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14.10.2021 01:57 Ответить
берите Яценюка, он вам расскажет, как заборы правильно строить
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14.10.2021 02:21 Ответить
а что не так с Яценюком и заборами?
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14.10.2021 02:23 Ответить
в отличии от нас, поляки денег дадут? иликакужаленные завоют про "первый мильярд"?
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14.10.2021 08:25 Ответить
ДЛЯ УКРАЇНЦІВ - так, як СБУ у нас займається рекетом з бізнесу та контрабандою, а не боротьбою з ворожою агентурою. ФСБ створює в Україні новий "Оплот" - асоціацію бойових мистецтв GAMMA, котра має російське походження, управління, фінанси та неодноразово помічена в організації турнирів імені Ахмада Кадирова.

Російська агентура перекрашується в українські патріотичні кольори та гасла.

ВОНА буде чекати сигналу з ФСБ, щоб почати діяти в час «Ч» на силове знищення українських сил!

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14.10.2021 03:35 Ответить
Хорошо там, где нас нет! , - сказали кацапи...
Не может быть! , - сказали в Криму і на Донбасі ...
Можем зайти и показать...

Зайшли... Показали...
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14.10.2021 07:15 Ответить
не помогут ни заборы ни сборы, пока рашкостан не будет уничтожен...
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14.10.2021 05:09 Ответить
а ведь могли белорусы уже жить свободно. Но зассали крови и привычка жить на шару победила. А теперь в одном зоопарке с кацапами и мигрантами с Ближнего Востока. У меня вопрос к любителем Лукашенко. Если в Беларуси все так классно, то почему мигранты в Беларуси (на Расеи) не остаются, а прут в ЕС?
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14.10.2021 06:57 Ответить
По иронии, кровь-то всё равно пролили, и продолжают лить. Но только совершенно напрасно. Теперь за получение свободы придётся пролить крови уже в 10 раз больше, если не в 100, чем могло бы быть в 2020.

Не ищут лёгких путей, ну что ж
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14.10.2021 09:58 Ответить
Не знаю как в остальной Европе, но у нас я Белорусов не вижу, зато Украинцев , видимо от хорошей жизни, у нас тут скоро будет больше чем местных
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14.10.2021 07:37 Ответить
А ты сам-то спермяк или из Сысрани?
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14.10.2021 07:53 Ответить
Ну так, кожен мешканець Тарту чи Нарви прокидаючись зранку, має заглянути на Цензор, інакше день не вдасться.
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14.10.2021 08:00 Ответить
😂😂😂
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14.10.2021 08:34 Ответить
В Британії повно німців і поляків працюють, за вашою логікою в Польші і Німеччині геть хреново, а у нас повно турків працює, бідна Туреччина.
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14.10.2021 07:55 Ответить
В Британии точно лучше чем в Польше, а немцы в Британии это мигранты которые в Германии никому не нужны. Про турков сказать не могу, могу предположить что они работают на тех работах что турки тендеры выйграли по завышенным ценам с подачи Зеленского.
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14.10.2021 10:43 Ответить
Та от не видно щоб естонці так "ломилися" в Росію - хоч Путін і розпинається що у вас "медом намазано"
Однокурсник колишній приїжджав до родичів з Естонії так казав: "Зустрів співслужбовця колишнього що сміявся з мене коли я естонську вчив і "натуралізувався" щоб громадянство отримать а він мені каже:
- Вот какой Путин в Рассии парядак навёл! Любо-дорого пасматреть! А тут "чухонцы" всех уже задолбали!
Питаю:
- Чего же ты туда не переезжаешь?
- Я похож на идиота?
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14.10.2021 08:06 Ответить
Так с чего бы это эстонцам ломиться в страну где уровень жизни ниже в разы и при этом менталитет совковый? Не знаю какой у вас там уровень жизни, но и мигрантов с России в Эстонии в 10 раз меньше чем с Украины. Может едут туда где лучше, а может тупо неспособны учить языки, я говорю только о том что вижу сам.
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14.10.2021 10:39 Ответить
А ти сам - громадянин Естонії? Якщо ні - яке ти маєш право писать сюди під естонським прапором? Ти ж "НІХТО"!!!
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14.10.2021 10:47 Ответить
Прожить всю жизнь в Эстонии и не иметь гражданства может только дебил. Сдать язык на начальный уровень и знание конституции не составляет труда. Ты не переживай, я гражданин по рождению, мои предки тут жили ещё до революции. Но даже не имея гражданства любой может писать под эстонским флагом, если он тут проживает.
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14.10.2021 10:52 Ответить
А "вата" - вона де-завгодно - "вата" Навіть якщо її предки народилися в Естонії (Чому я не вірю!)
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14.10.2021 11:07 Ответить
По манере общения ты куда больше вата чем я. Это же исконный совковый менталитет - обсирать всех и вся без аргументов.
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14.10.2021 11:09 Ответить
А у тебе є якісь "аргументи"? Ти приперся на український сайт, обпаскудив українців і вважаєш що ти маєш на це право? Я тобі відповів у твоїй манері! Дай мені докази , що ти живеш в Естонії , що ти - - її громадянин! Це тільки - мінімум!
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14.10.2021 11:16 Ответить
Приведи пример где я плохо отзывался об Украинцах. Ни в одном моём посте я никак не оскорблял Украинцев и не отзывался о них негативно. А вот доказывать своё гражданство я тебе точно не должен.
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14.10.2021 11:22 Ответить


Не знаю как в остальной Европе, но у нас я Белорусов не вижу, зато Украинцев , видимо от хорошей жизни, у нас тут скоро будет больше чем местных

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14.10.2021 11:25 Ответить
И где же тут оскорбление? Украинцев назвал Украинцами?
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14.10.2021 11:30 Ответить
Неуважаемый! Ты "припёрся в гости" и не понимаешь ЧЕМ ты оскорбил украинцев? Как это характерно для кацапской натуры!
- Эй "хахол"!
- Чего тебе "кацап"?
- Ты чего обзываешься?
- А ты чего обзываешься?
- Так вас "хахлами" все называют!
- И вас "кацапами" все называют!
Если "русский" назовёт украинца "хахлом" - это "дружески-братское обращение" Если украинец назовёт "русского" "кацапом" - это смертельное оскорбление!
Повертайся до Естонії і пиши про "чухонців" - може у тебе краще вийде?
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14.10.2021 11:38 Ответить
Я всегда и везде называл Украинцев Украинцами и никак иначе. Не надо врать, приведи хоть один пример где я оскорблял Украинцев.
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14.10.2021 11:44 Ответить
Я саме про це й кажу - кацап ніколи не зрозуміє в чому він образив українців - був-би ти "естонцем" відразу-б дійшло!
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14.10.2021 11:47 Ответить
Ну вот, обычные голословные обвинения ))))
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14.10.2021 11:56 Ответить
Я ще й "послать" можу!
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14.10.2021 12:01 Ответить
Конечно можешь, когда аргументов нет послать это в лучших традициях совка.
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14.10.2021 14:36 Ответить
Ти вже повернувся? Щось швидко! Мабуть дорогу добре знаєш - бо часто "посилають"! Збігай ще раз!
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14.10.2021 14:41 Ответить
Litve kak raz bolsinstvo i prijexalo i jedut imeno s Belorus,mi ponimajem etix liudej kotoryje bezit ot rezima.S Ukraini eto 2014 godu mnogo prijexalo k nim s Donbasa i Luganska,vam takyje neocen i nuzni vatniki
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14.10.2021 12:20 Ответить
Kogda bylo golosovanije u vas prezidenta,tak Estoniji progolosovali za Boiko on bi vygral vybori .Vot etim vsio skazano kto tam prijexal
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14.10.2021 12:24 Ответить
І подібне "мурло" ще "косить під естонця"?!!! Свою батьківщину - Донбас "просрали" а тепер поперлися в Естонії "срач розводить"!!!
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14.10.2021 14:43 Ответить
Козломордый, ты почему до сих пор не в своих зауральских епенях?)))
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14.10.2021 08:07 Ответить
А він Росію як зять тещу любить - на відстані! Чим більше кілометрів - тим сильніша любов!
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14.10.2021 08:10 Ответить
Типичный ответ того, у кого нет никаких агргументов.
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14.10.2021 10:45 Ответить
Какой привет, такой и ответ) С чего ты взяло, что с тобой здесь будут вести аргументированную и задушевную беседу?)))
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14.10.2021 12:35 Ответить
До поляков куда быстрее доходит, чем до нас. Уже приступают к строительству стены с пулеметами на границе с кацапстаном. Дальше будет ров с крокодилами.
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14.10.2021 07:54 Ответить
Довжина польско-білоруського кордону 398 км= 400 млн дол, довжина українсько-білоруського 1080 км= 1,08 млрд дол + відкати.
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14.10.2021 07:58 Ответить
Дешевле будет организовать лукашеску "несчастный случай".
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14.10.2021 08:07 Ответить
До чего докатились белорусы, люди от них отгораживаются, как в зверинце от диких животных. От кацапов китайцы еще 2 000 лет назад отгородились своей стеной. в несколько тыщ километров...
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14.10.2021 08:19 Ответить
а что есть и несущий забор.. как забор может быть капитальным он что в 4 этажа будет
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14.10.2021 08:44 Ответить
тебе набутылочнику не понять инженерных терминов
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14.10.2021 11:06 Ответить
Должна быть стена, как в Израиле, с террористами только так, тем более что Лука там ещё надолго))))
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14.10.2021 08:55 Ответить
Разве можно жить в стране где к власти допвался диктатор Лука в Казлостане Х#йло куда бежать...вот и бегут в Европу и США.
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14.10.2021 09:09 Ответить
А им визы Америка не открывает
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14.10.2021 10:29 Ответить
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14.10.2021 09:29 Ответить
Зачем на заборы тратиться,автоматчиков поставить лучше,одного,другого завалить,хрен кто полезет, десятому закажут.
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14.10.2021 09:41 Ответить
Реально, что за церемонии? Всегда ж погранцы имели право пристрелить нарушителей, а тут кормят-поят, ночлек и мед помощь оказывают, деньги на их содержание тратят.... всё с ног на голову.

Просто пристрелите их, знают ведь, на что идут!
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14.10.2021 10:02 Ответить
Правильно й роблять. Вони вже зрозуміли шо ***** Білорусь вже проковтнув. Немає вже незалежної Білрусі, а є ще один придаток підерації.
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14.10.2021 10:26 Ответить
Яценюка и Порошенко до окончания строительства в Польшу не пускайте-плохая примета)
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14.10.2021 10:53 Ответить
И какие у тебя претензии к ним в этом вопросе???
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14.10.2021 12:43 Ответить
Никаких.Они же стену построили)Еще и патронный завод за одним делом)
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15.10.2021 08:32 Ответить
https://gordonua.com/news/war/proekt-stena-gotov-na-51-statewatch-1553853.html Проект "Стена" готов на 51% - StateWatch
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15.10.2021 11:50 Ответить
Так она построена?
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15.10.2021 12:52 Ответить
Жителі країн ЄС створили для себе нормальні і цивілізовані умови для проживання. Мені не зрозуміло, чому тепер всі намагаються припертися в ЄС, щоб користуватися благами країн ЄС ... Живіть і працюйте у своїй країні, створюйте блага для себе, свої нащадків та своєї країни !!!
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14.10.2021 11:00 Ответить
 
 