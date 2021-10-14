Польща планує будувати капітальний паркан на кордоні з Білоруссю
Польський уряд ухвалив законопроєкт про будівництво капітального паркану на кордоні з Білоруссю на тлі міграційної кризи.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації республіки Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про будівництво огородження польського кордону з Білоруссю", - написав Камінський у Twitter.
Міністр пояснив, що проєкт, який тепер надійде в парламент, передбачає "створення надійної, високої огорожі, оснащеної також системою моніторингу і виявлення руху".
Нині на кордоні Білорусі та Польщі встановлено тимчасове загородження з колючого дроту. За попередніми даними, будівництво капітального паркану коштуватиме польській скарбниці 1,615 мільярда злотих (понад $400 млн).
У серпні кордон з Польщею намагалися перетнути майже три тисячі мігрантів, з початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч. Другого вересня через наплив мігрантів влада Польщі запровадила надзвичайний стан.
Потік мігрантів, переважно з Іраку та інших країн Близького Сходу, які перебираються в ЄС через Білорусь, різко зріс влітку 2021 року. Прикордонники Латвії, Литви і Польщі вважають, що до цього причетна влада Білорусі, яка за гроші доставляє біженців у Мінськ за допомогою державної туристичної компанії, а потім привозить їх на кордон.
Наприкінці серпня Європейський суд з прав людини зажадав від Польщі і Латвії надати допомогу мігрантам: їжею, водою, одягом, належною медичною допомогою і, якщо можливо, тимчасовим житлом.
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Не ищут лёгких путей, ну что ж
Однокурсник колишній приїжджав до родичів з Естонії так казав: "Зустрів співслужбовця колишнього що сміявся з мене коли я естонську вчив і "натуралізувався" щоб громадянство отримать а він мені каже:
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Питаю:
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Не знаю как в остальной Европе, но у нас я Белорусов не вижу, зато Украинцев , видимо от хорошей жизни, у нас тут скоро будет больше чем местных
- Эй "хахол"!
- Чего тебе "кацап"?
- Ты чего обзываешься?
- А ты чего обзываешься?
- Так вас "хахлами" все называют!
- И вас "кацапами" все называют!
Если "русский" назовёт украинца "хахлом" - это "дружески-братское обращение" Если украинец назовёт "русского" "кацапом" - это смертельное оскорбление!
Повертайся до Естонії і пиши про "чухонців" - може у тебе краще вийде?
Просто пристрелите их, знают ведь, на что идут!