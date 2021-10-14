Польща планує будувати капітальний паркан на кордоні з Білоруссю

Польський уряд ухвалив законопроєкт про будівництво капітального паркану на кордоні з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації республіки Маріуш Камінський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Кабінет Міністрів ухвалив законопроєкт про будівництво огородження польського кордону з Білоруссю", - написав Камінський у Twitter.

Міністр пояснив, що проєкт, який тепер надійде в парламент, передбачає "створення надійної, високої огорожі, оснащеної також системою моніторингу і виявлення руху".

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Нині на кордоні Білорусі та Польщі встановлено тимчасове загородження з колючого дроту. За попередніми даними, будівництво капітального паркану коштуватиме польській скарбниці 1,615 мільярда злотих (понад $400 млн).

У серпні кордон з Польщею намагалися перетнути майже три тисячі мігрантів, з початку вересня таких спроб зафіксовано понад 18 тисяч. Другого вересня через наплив мігрантів влада Польщі запровадила надзвичайний стан.

Потік мігрантів, переважно з Іраку та інших країн Близького Сходу, які перебираються в ЄС через Білорусь, різко зріс влітку 2021 року. Прикордонники Латвії, Литви і Польщі вважають, що до цього причетна влада Білорусі, яка за гроші доставляє біженців у Мінськ за допомогою державної туристичної компанії, а потім привозить їх на кордон.

Наприкінці серпня Європейський суд з прав людини зажадав від Польщі і Латвії надати допомогу мігрантам: їжею, водою, одягом, належною медичною допомогою і, якщо можливо, тимчасовим житлом.

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