РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11073 посетителя онлайн
Новости
4 285 35

ЕСПЧ: Украина нарушила права люстрированного экс-судьи Верховного суда Самсина

ЕСПЧ: Украина нарушила права люстрированного экс-судьи Верховного суда Самсина

Европейский суд по правам человека постановил, что Украина нарушила права бывшего судьми Верховного суда судьи Игоря Самсина, который был уволен по закону об очищении власти (люстрация).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "ЕП" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Увольнение судьи Верховного суда в соответствии с законом Украины "Об очищении власти" привело к нарушению его прав", - заявил ЕСПЧ.

В частности, суд признал нарушение Украиной статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.

Дело касается увольнения судьи Верховного суда Игоря Самсина соответствии с Законом "О очистки (люстрации) власти" принятым с целью устранения негативных сдвигов в государственной службе в период правления бывшего президента Виктора Януковича. Закон систематически применялся к определенным категориям государственных служащих, состоявших на должностях в период с 2010 по 2014 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова о компенсациях восстановленным через суд прокурорам: Ужасные цифры

Игорю Самсину запретили работать на государственной службе до конца 2024 года, а его имя внесли в общедоступный люстрационный реестр.

Кроме того, поскольку его заявление об отставке не рассматривалась, он был лишен льгот, связанных с выходом судьи на пенсию, несмотря на близость к пенсионному возрасту.

Суд, в частности, постановил, что меры, предусмотренные законом о люстрации и наложенные на заявителя не были необходимыми в демократическом обществе.

ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить Самсину 5000 евро морального вреда и возместить 1500 евро судебных издержек. Суд не стал выносить решение о выплате материального ущерба заявителю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд восстановил в должности и обязал не подвергать люстрации экс-замначальника одесской милиции Гребенюка, ранее осужденного за борьбу с майдановцами, - СМИ

Автор: 

люстрация (979) Европейский суд по правам человека (812)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
С таким успехом, ЕСПЧ нарушила права граждан Украины на справедливое правосудие и справедливую судебную систему.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:04
+10
вместо того чтоб вычислить доходы с расходами и посадить с конфискацией. какой то урод придумал люстрацию чтоб все (обиженые) могли востановиться с компенсацией.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:09
+10
во время следующего Майдана нужно
немедленно резать, не доводя пациента до перитонита ЕСПЧ
показать весь комментарий
14.10.2021 15:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С таким успехом, ЕСПЧ нарушила права граждан Украины на справедливое правосудие и справедливую судебную систему.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:04 Ответить
Сиди в сызране и не вякай
показать весь комментарий
14.10.2021 15:50 Ответить
Нічого ЕСПЧ не порушило. Воно прийняло вірне рішення по суті поданої заяви. Це ВР і Порошенко порушили ст.24 Конституції України про рівноправ'я громадян України, коли в 2016 і 2017 роках були прийняті закони про судоустрій і КС, згідно яким судді були виділені в окрему касту, які живуть по окремим від інших громадян країни законам.

А заодно були порушені і практично всі фундаментальні закони перших двох розділів Конституції України. Тому ЕСПЧ і не прийняло ніякого рішення по компенсації "матеріальної шкоди" (а лише моральної), бо ПРАВОВЕ рішення цього питання привело б до висновку, що ці суддівскі закони (про зарплати, пенсії і пільги суддям) неправові і антиконституційні.
показать весь комментарий
14.10.2021 16:50 Ответить
мда... 195000 грн. многовато, как для похорон.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:08 Ответить
На палю вражого сина не посадили. На скотомогильник не викинули. Легко відбувся. Попробуй догоди тим єврогеям.
показать весь комментарий
14.10.2021 16:29 Ответить
Чого ж, для похорон і так достатньо, не в кришталевому ж гробу ховати.
показать весь комментарий
14.10.2021 16:31 Ответить
вместо того чтоб вычислить доходы с расходами и посадить с конфискацией. какой то урод придумал люстрацию чтоб все (обиженые) могли востановиться с компенсацией.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:09 Ответить
люстрация была и в Польше, и в Чехии, и в странах Прибалтики, но по ним таких решений не принимают (почему-то)
показать весь комментарий
14.10.2021 15:15 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 15:32 Ответить
Тому що "люстрація" там не супроводжувалась прийняттям антиконституційних законів, які надають держслужбовцям антиконституційні пільги, привілеї і космічні зарплати і пенсії і була проведена в повній відповідності з принципом верховенства права і Конституціями ціх держав.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:13 Ответить
Какая такая люстрация в Прибалтике? Зачем ты так тупо врёшь? Не было тут такого и в помине. Про Чехию и Польшу не знаю.
показать весь комментарий
14.10.2021 21:08 Ответить
Люстрация в Литве
Dr. Petras Ragauskas

Правовая Oснова
Специальный закон о люстрации был принят 23 ноября 1999
года.
Закон вступил в силу 1 января 2000 года.

https://en.odfoundation.eu/content/uploads/i/fmfiles/raporty/lustration-in-lithuaniaruprread.pdf
показать весь комментарий
14.10.2021 23:38 Ответить
ты приведи примеры сколько раз этот закон применялся.
показать весь комментарий
15.10.2021 07:25 Ответить
Закон на практике
1500 признаний в 6 месяцев.
2001-2004 завершено 2 случая люстрации.
2005-2008 завершено 326 случаев люстрации, 54 человек
были признаны секретными сотрудниками. 19 решений
были обжалованы в суде, 11 - были отозваны по решению
суда.
2009-2011 завершено 136 случаев люстрации, 14 человек
были признаны секретными сотрудниками.

Из того же документа по ссылке
показать весь комментарий
15.10.2021 11:25 Ответить
Не буде ніякого відновлення. Буде тільки відшкодування за рахунок бюджету по рішенню єспл.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:17 Ответить
Сиди в сызране и не вякай
показать весь комментарий
14.10.2021 15:51 Ответить
обоснуй свое тупое обращение
показать весь комментарий
14.10.2021 16:01 Ответить
Только тупые рассеяне путают люстрации с незаконным обогащением
показать весь комментарий
15.10.2021 01:16 Ответить
во время следующего Майдана нужно
немедленно резать, не доводя пациента до перитонита ЕСПЧ
показать весь комментарий
14.10.2021 15:14 Ответить
Для тех кто стоит на коленях есть ЕСПЧ....
показать весь комментарий
14.10.2021 15:16 Ответить
Интересно, сколько этот бело-голубой передаст требовал от Украины выплаты материального ущерба? Европейский суд принял правильное решение, послали нах. правильно, только не нужно было создавать проблем в частной жизни.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:24 Ответить
Да в ср..ку хай идет то ЕСПЧ.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:25 Ответить
ублюдочные судьи-евромрази
показать весь комментарий
14.10.2021 15:47 Ответить
Это тот ЕСПЧ, что блюдет права извращенцев?
Тогда понятно
показать весь комментарий
14.10.2021 16:04 Ответить
Ну да, он твои права блюдёт.
показать весь комментарий
14.10.2021 21:09 Ответить
Теперь на основании этого решения чел подаст в суд уже местный о восстановлении в должности и компенсации полной.а заплатит за все бюджет то есть граждане Украины.
показать весь комментарий
14.10.2021 16:11 Ответить
Народ повинен знати, що все липові заходи до Медведчука обійдуться платникам податку в 10 разів дорожче ніж якийсь там суддя. Всі заходи повинні проходити законно через суд, а не якісь липові санкції.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:05 Ответить
Якщо б у нас була правова система і легітимні суди, то Ви були б праві. Справа в тому, що у нас їх немає. Тому щоб не приняли нинішні т.з. суди, завтра може бути відмінено, як прийняте в неправовий засіб антиконституційним збіговиськом. Така ціна правової "помилки" 2016 і 2017 років.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:47 Ответить
Ну нiяк не змiг стриматись, щоб не вiдкрити статтю про цю "прекрасну" новину i не дiзнатись: "як же ж Украiна змогла порушити права такоi "чудовоi" людини!?
показать весь комментарий
14.10.2021 17:21 Ответить
"Увольнение судьи Верховного суда в соответствии с законом Украины "Об очищении власти" привело к нарушению его прав", - заявил ЕСПЧ. В частности, суд признал нарушение Украиной статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни)" - венигрет из увольнения передаста и его частной и семейной жизни оценил ЕСПЧ в 5000 евро.... в сумму меньше его месячной зряплаты, а он ****** хотел миллионы... осталось сученышу еще средний палец для счастья выкусить.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:41 Ответить
ну что ж....ЕСПЧ открытым текстом нам говорит: "Вешайте сразу а не играйтесь в Закон с жуликами и ворами"
показать весь комментарий
14.10.2021 22:57 Ответить
В разговорах на разного рода саммитах, типа Ялтинская Стратегия для Украины и тому подобных, сами европейцы и американцы признают эту шизофрению, что с одной стороны Запад требует от нас чистить органы власти, в том числе суды, а с другой дела попадают в ЕСПЛ, у которого завышенные пороги доказывания, и он потом нам вменяет нарушения Конвенции по правам человека, вследствие чего украинские суды вынуждены пересматривать эти ситуации и восстанавливать одиозных персонажей на должностях. Говорят послы всякие, что мол, вас же потом наша европейская система правосудия имеет, заставляет компенсации сумасшедшие выплачивать и так далее, да тут есть определённые двойные стандарты . . .

Определённые . . . Ага - наши судьи просто шизеют потом, как дела рассматривать. И стараются рассматривать их против государства даже по отъявленным негодяям (не в данном случае эпитет), потому что есть законопроект, что если ЕСПЛ принял решение о компенсации, то судью снимать с работы и компенсацию с него регрессом взыскивать. А с учётом того, что ЕСПЛ рассматривает дела по 7-10 лет, бумеранг может догнать тогда, когда уже все забыли про тему. Поэтому логика такая - лучше сегодня урода / коррупционера / антимайдановца / изменника Родины и т.д, и т.п. +не трогать, государство переживёт как-нибудь, чем меня потом накажут за решение "с нарушением прав человека"
показать весь комментарий
15.10.2021 00:35 Ответить
Таким только крепко заваренный бачок поможет.
показать весь комментарий
15.10.2021 12:45 Ответить
Крім люстрації, є дієві методи проти таких "суддів".
Бажання немає.
показать весь комментарий
15.10.2021 12:56 Ответить
 
 