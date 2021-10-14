ЕСПЧ: Украина нарушила права люстрированного экс-судьи Верховного суда Самсина
Европейский суд по правам человека постановил, что Украина нарушила права бывшего судьми Верховного суда судьи Игоря Самсина, который был уволен по закону об очищении власти (люстрация).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "ЕП" со ссылкой на пресс-службу суда.
"Увольнение судьи Верховного суда в соответствии с законом Украины "Об очищении власти" привело к нарушению его прав", - заявил ЕСПЧ.
В частности, суд признал нарушение Украиной статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни) Европейской конвенции по правам человека.
Дело касается увольнения судьи Верховного суда Игоря Самсина соответствии с Законом "О очистки (люстрации) власти" принятым с целью устранения негативных сдвигов в государственной службе в период правления бывшего президента Виктора Януковича. Закон систематически применялся к определенным категориям государственных служащих, состоявших на должностях в период с 2010 по 2014 год.
Игорю Самсину запретили работать на государственной службе до конца 2024 года, а его имя внесли в общедоступный люстрационный реестр.
Кроме того, поскольку его заявление об отставке не рассматривалась, он был лишен льгот, связанных с выходом судьи на пенсию, несмотря на близость к пенсионному возрасту.
Суд, в частности, постановил, что меры, предусмотренные законом о люстрации и наложенные на заявителя не были необходимыми в демократическом обществе.
ЕСПЧ постановил, что Украина должна выплатить Самсину 5000 евро морального вреда и возместить 1500 евро судебных издержек. Суд не стал выносить решение о выплате материального ущерба заявителю.
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А заодно були порушені і практично всі фундаментальні закони перших двох розділів Конституції України. Тому ЕСПЧ і не прийняло ніякого рішення по компенсації "матеріальної шкоди" (а лише моральної), бо ПРАВОВЕ рішення цього питання привело б до висновку, що ці суддівскі закони (про зарплати, пенсії і пільги суддям) неправові і антиконституційні.
Dr. Petras Ragauskas
Правовая Oснова
Специальный закон о люстрации был принят 23 ноября 1999
года.
Закон вступил в силу 1 января 2000 года.
https://en.odfoundation.eu/content/uploads/i/fmfiles/raporty/lustration-in-lithuaniaruprread.pdf
1500 признаний в 6 месяцев.
2001-2004 завершено 2 случая люстрации.
2005-2008 завершено 326 случаев люстрации, 54 человек
были признаны секретными сотрудниками. 19 решений
были обжалованы в суде, 11 - были отозваны по решению
суда.
2009-2011 завершено 136 случаев люстрации, 14 человек
были признаны секретными сотрудниками.
Из того же документа по ссылке
немедленно резать, не доводя пациента до перитонита ЕСПЧ
Тогда понятно
Определённые . . . Ага - наши судьи просто шизеют потом, как дела рассматривать. И стараются рассматривать их против государства даже по отъявленным негодяям (не в данном случае эпитет), потому что есть законопроект, что если ЕСПЛ принял решение о компенсации, то судью снимать с работы и компенсацию с него регрессом взыскивать. А с учётом того, что ЕСПЛ рассматривает дела по 7-10 лет, бумеранг может догнать тогда, когда уже все забыли про тему. Поэтому логика такая - лучше сегодня урода / коррупционера / антимайдановца / изменника Родины и т.д, и т.п. +не трогать, государство переживёт как-нибудь, чем меня потом накажут за решение "с нарушением прав человека"
Бажання немає.