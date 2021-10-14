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ЄСПЛ: Україна порушила права люстрованого екссудді Верховного Суду Самсіна

ЄСПЛ: Україна порушила права люстрованого екссудді Верховного Суду Самсіна

Європейський суд з прав людини ухвалив, що Україна порушила права колишнього судді Верховного Суду Ігоря Самсіна, який був звільнений за законом про очищення влади (люстрація).

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ЄП" із посиланням на пресслужбу суду.

"Звільнення судді Верховного Суду відповідно до закону України "Про очищення влади" призвело до порушення його прав" - заявив ЄСПЛ.

Зокрема, суд визнав порушення Україною статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) Європейської конвенції з прав людини.

Справа стосується звільнення судді Верховного суду Ігоря Самсіна відповідно до Закону "Про очищення (люстрацію) влади" прийнятого з метою усунення негативних зрушень у державній службі в період правління колишнього президента Віктора Януковича. Закон систематично застосовувався до певних категорій державних службовців, які перебували на посадах у період з 2010 по 2014 рік.

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Ігорю Самсіну заборонили працювати на державній службі до кінця 2024 року, а його ім’я внесли до загальнодоступного Люстраційного реєстру.

Крім того, оскільки його заява про відставку не розглядалася, він був позбавлений пільг, пов’язаних із виходом судді на пенсію, незважаючи на близькість до пенсійного віку.

Суд, зокрема, постановив, що заходи, передбачені законом про люстрацію та накладені на заявника, не були необхідними в демократичному суспільстві.

ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Самсіну 5000 євро моральної шкоди та відшкодувати 1500 євро судових витрат. Суд не став виносити рішення щодо виплати матеріальної шкоди заявнику.

Також читайте: Суд поновив на посаді й зобов'язав не піддавати люстрації ексзаступника начальника одеської міліції Гребенюка, раніше засудженого за боротьбу з майданівцями, - ЗМІ

Автор: 

люстрація (273) Європейський суд з пр... (453)


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Топ коментарі
+16
С таким успехом, ЕСПЧ нарушила права граждан Украины на справедливое правосудие и справедливую судебную систему.
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14.10.2021 15:04
+10
вместо того чтоб вычислить доходы с расходами и посадить с конфискацией. какой то урод придумал люстрацию чтоб все (обиженые) могли востановиться с компенсацией.
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14.10.2021 15:09
+10
во время следующего Майдана нужно
немедленно резать, не доводя пациента до перитонита ЕСПЧ
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14.10.2021 15:14
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С таким успехом, ЕСПЧ нарушила права граждан Украины на справедливое правосудие и справедливую судебную систему.
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14.10.2021 15:04 Відповісти
Сиди в сызране и не вякай
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14.10.2021 15:50 Відповісти
Нічого ЕСПЧ не порушило. Воно прийняло вірне рішення по суті поданої заяви. Це ВР і Порошенко порушили ст.24 Конституції України про рівноправ'я громадян України, коли в 2016 і 2017 роках були прийняті закони про судоустрій і КС, згідно яким судді були виділені в окрему касту, які живуть по окремим від інших громадян країни законам.

А заодно були порушені і практично всі фундаментальні закони перших двох розділів Конституції України. Тому ЕСПЧ і не прийняло ніякого рішення по компенсації "матеріальної шкоди" (а лише моральної), бо ПРАВОВЕ рішення цього питання привело б до висновку, що ці суддівскі закони (про зарплати, пенсії і пільги суддям) неправові і антиконституційні.
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14.10.2021 16:50 Відповісти
мда... 195000 грн. многовато, как для похорон.
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14.10.2021 15:08 Відповісти
На палю вражого сина не посадили. На скотомогильник не викинули. Легко відбувся. Попробуй догоди тим єврогеям.
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14.10.2021 16:29 Відповісти
Чого ж, для похорон і так достатньо, не в кришталевому ж гробу ховати.
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14.10.2021 16:31 Відповісти
вместо того чтоб вычислить доходы с расходами и посадить с конфискацией. какой то урод придумал люстрацию чтоб все (обиженые) могли востановиться с компенсацией.
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14.10.2021 15:09 Відповісти
люстрация была и в Польше, и в Чехии, и в странах Прибалтики, но по ним таких решений не принимают (почему-то)
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14.10.2021 15:15 Відповісти
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14.10.2021 15:32 Відповісти
Тому що "люстрація" там не супроводжувалась прийняттям антиконституційних законів, які надають держслужбовцям антиконституційні пільги, привілеї і космічні зарплати і пенсії і була проведена в повній відповідності з принципом верховенства права і Конституціями ціх держав.
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14.10.2021 17:13 Відповісти
Какая такая люстрация в Прибалтике? Зачем ты так тупо врёшь? Не было тут такого и в помине. Про Чехию и Польшу не знаю.
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14.10.2021 21:08 Відповісти
Люстрация в Литве
Dr. Petras Ragauskas

Правовая Oснова
Специальный закон о люстрации был принят 23 ноября 1999
года.
Закон вступил в силу 1 января 2000 года.

https://en.odfoundation.eu/content/uploads/i/fmfiles/raporty/lustration-in-lithuaniaruprread.pdf
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14.10.2021 23:38 Відповісти
ты приведи примеры сколько раз этот закон применялся.
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15.10.2021 07:25 Відповісти
Закон на практике
1500 признаний в 6 месяцев.
2001-2004 завершено 2 случая люстрации.
2005-2008 завершено 326 случаев люстрации, 54 человек
были признаны секретными сотрудниками. 19 решений
были обжалованы в суде, 11 - были отозваны по решению
суда.
2009-2011 завершено 136 случаев люстрации, 14 человек
были признаны секретными сотрудниками.

Из того же документа по ссылке
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15.10.2021 11:25 Відповісти
Не буде ніякого відновлення. Буде тільки відшкодування за рахунок бюджету по рішенню єспл.
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14.10.2021 15:17 Відповісти
Сиди в сызране и не вякай
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14.10.2021 15:51 Відповісти
обоснуй свое тупое обращение
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14.10.2021 16:01 Відповісти
Только тупые рассеяне путают люстрации с незаконным обогащением
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15.10.2021 01:16 Відповісти
во время следующего Майдана нужно
немедленно резать, не доводя пациента до перитонита ЕСПЧ
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14.10.2021 15:14 Відповісти
Для тех кто стоит на коленях есть ЕСПЧ....
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14.10.2021 15:16 Відповісти
Интересно, сколько этот бело-голубой передаст требовал от Украины выплаты материального ущерба? Европейский суд принял правильное решение, послали нах. правильно, только не нужно было создавать проблем в частной жизни.
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14.10.2021 15:24 Відповісти
Да в ср..ку хай идет то ЕСПЧ.
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14.10.2021 15:25 Відповісти
ублюдочные судьи-евромрази
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14.10.2021 15:47 Відповісти
Это тот ЕСПЧ, что блюдет права извращенцев?
Тогда понятно
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14.10.2021 16:04 Відповісти
Ну да, он твои права блюдёт.
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14.10.2021 21:09 Відповісти
Теперь на основании этого решения чел подаст в суд уже местный о восстановлении в должности и компенсации полной.а заплатит за все бюджет то есть граждане Украины.
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14.10.2021 16:11 Відповісти
Народ повинен знати, що все липові заходи до Медведчука обійдуться платникам податку в 10 разів дорожче ніж якийсь там суддя. Всі заходи повинні проходити законно через суд, а не якісь липові санкції.
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14.10.2021 17:05 Відповісти
Якщо б у нас була правова система і легітимні суди, то Ви були б праві. Справа в тому, що у нас їх немає. Тому щоб не приняли нинішні т.з. суди, завтра може бути відмінено, як прийняте в неправовий засіб антиконституційним збіговиськом. Така ціна правової "помилки" 2016 і 2017 років.
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14.10.2021 17:47 Відповісти
Ну нiяк не змiг стриматись, щоб не вiдкрити статтю про цю "прекрасну" новину i не дiзнатись: "як же ж Украiна змогла порушити права такоi "чудовоi" людини!?
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14.10.2021 17:21 Відповісти
"Увольнение судьи Верховного суда в соответствии с законом Украины "Об очищении власти" привело к нарушению его прав", - заявил ЕСПЧ. В частности, суд признал нарушение Украиной статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни)" - венигрет из увольнения передаста и его частной и семейной жизни оценил ЕСПЧ в 5000 евро.... в сумму меньше его месячной зряплаты, а он ****** хотел миллионы... осталось сученышу еще средний палец для счастья выкусить.
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14.10.2021 20:41 Відповісти
ну что ж....ЕСПЧ открытым текстом нам говорит: "Вешайте сразу а не играйтесь в Закон с жуликами и ворами"
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14.10.2021 22:57 Відповісти
В разговорах на разного рода саммитах, типа Ялтинская Стратегия для Украины и тому подобных, сами европейцы и американцы признают эту шизофрению, что с одной стороны Запад требует от нас чистить органы власти, в том числе суды, а с другой дела попадают в ЕСПЛ, у которого завышенные пороги доказывания, и он потом нам вменяет нарушения Конвенции по правам человека, вследствие чего украинские суды вынуждены пересматривать эти ситуации и восстанавливать одиозных персонажей на должностях. Говорят послы всякие, что мол, вас же потом наша европейская система правосудия имеет, заставляет компенсации сумасшедшие выплачивать и так далее, да тут есть определённые двойные стандарты . . .

Определённые . . . Ага - наши судьи просто шизеют потом, как дела рассматривать. И стараются рассматривать их против государства даже по отъявленным негодяям (не в данном случае эпитет), потому что есть законопроект, что если ЕСПЛ принял решение о компенсации, то судью снимать с работы и компенсацию с него регрессом взыскивать. А с учётом того, что ЕСПЛ рассматривает дела по 7-10 лет, бумеранг может догнать тогда, когда уже все забыли про тему. Поэтому логика такая - лучше сегодня урода / коррупционера / антимайдановца / изменника Родины и т.д, и т.п. +не трогать, государство переживёт как-нибудь, чем меня потом накажут за решение "с нарушением прав человека"
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15.10.2021 00:35 Відповісти
Таким только крепко заваренный бачок поможет.
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15.10.2021 12:45 Відповісти
Крім люстрації, є дієві методи проти таких "суддів".
Бажання немає.
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15.10.2021 12:56 Відповісти
 
 