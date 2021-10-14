ЄСПЛ: Україна порушила права люстрованого екссудді Верховного Суду Самсіна
Європейський суд з прав людини ухвалив, що Україна порушила права колишнього судді Верховного Суду Ігоря Самсіна, який був звільнений за законом про очищення влади (люстрація).
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "ЄП" із посиланням на пресслужбу суду.
"Звільнення судді Верховного Суду відповідно до закону України "Про очищення влади" призвело до порушення його прав" - заявив ЄСПЛ.
Зокрема, суд визнав порушення Україною статті 8 (право на повагу до приватного та сімейного життя) Європейської конвенції з прав людини.
Справа стосується звільнення судді Верховного суду Ігоря Самсіна відповідно до Закону "Про очищення (люстрацію) влади" прийнятого з метою усунення негативних зрушень у державній службі в період правління колишнього президента Віктора Януковича. Закон систематично застосовувався до певних категорій державних службовців, які перебували на посадах у період з 2010 по 2014 рік.
Ігорю Самсіну заборонили працювати на державній службі до кінця 2024 року, а його ім’я внесли до загальнодоступного Люстраційного реєстру.
Крім того, оскільки його заява про відставку не розглядалася, він був позбавлений пільг, пов’язаних із виходом судді на пенсію, незважаючи на близькість до пенсійного віку.
Суд, зокрема, постановив, що заходи, передбачені законом про люстрацію та накладені на заявника, не були необхідними в демократичному суспільстві.
ЄСПЛ постановив, що Україна має виплатити Самсіну 5000 євро моральної шкоди та відшкодувати 1500 євро судових витрат. Суд не став виносити рішення щодо виплати матеріальної шкоди заявнику.
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А заодно були порушені і практично всі фундаментальні закони перших двох розділів Конституції України. Тому ЕСПЧ і не прийняло ніякого рішення по компенсації "матеріальної шкоди" (а лише моральної), бо ПРАВОВЕ рішення цього питання привело б до висновку, що ці суддівскі закони (про зарплати, пенсії і пільги суддям) неправові і антиконституційні.
Dr. Petras Ragauskas
Правовая Oснова
Специальный закон о люстрации был принят 23 ноября 1999
года.
Закон вступил в силу 1 января 2000 года.
https://en.odfoundation.eu/content/uploads/i/fmfiles/raporty/lustration-in-lithuaniaruprread.pdf
1500 признаний в 6 месяцев.
2001-2004 завершено 2 случая люстрации.
2005-2008 завершено 326 случаев люстрации, 54 человек
были признаны секретными сотрудниками. 19 решений
были обжалованы в суде, 11 - были отозваны по решению
суда.
2009-2011 завершено 136 случаев люстрации, 14 человек
были признаны секретными сотрудниками.
Из того же документа по ссылке
немедленно резать, не доводя пациента до перитонита ЕСПЧ
Тогда понятно
Определённые . . . Ага - наши судьи просто шизеют потом, как дела рассматривать. И стараются рассматривать их против государства даже по отъявленным негодяям (не в данном случае эпитет), потому что есть законопроект, что если ЕСПЛ принял решение о компенсации, то судью снимать с работы и компенсацию с него регрессом взыскивать. А с учётом того, что ЕСПЛ рассматривает дела по 7-10 лет, бумеранг может догнать тогда, когда уже все забыли про тему. Поэтому логика такая - лучше сегодня урода / коррупционера / антимайдановца / изменника Родины и т.д, и т.п. +не трогать, государство переживёт как-нибудь, чем меня потом накажут за решение "с нарушением прав человека"
Бажання немає.