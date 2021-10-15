Противоковидные патрули заработали в Херсоне

В Херсоне, где с 15 октября действует красная зона эпидемиологических ограничений, работают 12 протиковидних патрулей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт городского совета со ссылкой на и.о. заместителя городского головы Романа Головню.

"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 протиковидних патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы ", - говорится в сообщении.

По словам Главные, ситуация с СOVID-19 в городе серьезная - больницы, которые определены опорными для борьбы с Коронавирусная болезнью, заполненные более чем на 95%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 14 октября зафиксировано 13 624 новых случая коронавируса, умерло 202 человека, выздоровел 4591 человек, - Минздрав

Сегодня людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном - в Белозерскую районной больницы, в частности. Что касается кислорода, то вопрос с его поставкой решен - открыли склад кислорода, отметил и.о. заместителя городского головы.

Говоря о работе общественного транспорта, Головня подчеркнул, что на маршруты города вышли и троллейбусы, и автобусы в полном составе.

В городском совете отмечают, что перевозка пассажиров осуществляется только на сидячих местах и ​​при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

В Херсонской области с 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.