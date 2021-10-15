РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13104 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
7 327 45

Противоковидные патрули заработали в Херсоне

Противоковидные патрули заработали в Херсоне

В Херсоне, где с 15 октября действует красная зона эпидемиологических ограничений, работают 12 протиковидних патрулей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт городского совета со ссылкой на и.о. заместителя городского головы Романа Головню.

"С самого утра мы мониторим вопросы соблюдения карантинных требований - в Херсоне сейчас работает 12 протиковидних патрулей. В этом направлении усиленно работают также правоохранительные органы ", - говорится в сообщении.

По словам Главные, ситуация с СOVID-19 в городе серьезная - больницы, которые определены опорными для борьбы с Коронавирусная болезнью, заполненные более чем на 95%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки 14 октября зафиксировано 13 624 новых случая коронавируса, умерло 202 человека, выздоровел 4591 человек, - Минздрав

Сегодня людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном - в Белозерскую районной больницы, в частности. Что касается кислорода, то вопрос с его поставкой решен - открыли склад кислорода, отметил и.о. заместителя городского головы.

Говоря о работе общественного транспорта, Головня подчеркнул, что на маршруты города вышли и троллейбусы, и автобусы в полном составе.

В городском совете отмечают, что перевозка пассажиров осуществляется только на сидячих местах и ​​при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

В Херсонской области с 15 октября устанавливается красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

карантин (16729) Херсон (2842) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+14
12 патрулей...минимум 24 мента дармоеда будут заниматься фигней за бюджетные деньги...
показать весь комментарий
15.10.2021 15:07
+10
весной в Днепре почти так и сделали - отменили льготный проезд (т.е. даром))) в час пик, а воспользоваться своим правом на бесплатку можно было только с 10 до 15, ) т.е до 10 и после 15 - едь за свои денюжки... и между прочим пассажиропоток из пенсов упал в 2-3 раза (все потом ехали в указанные часы)))
показать весь комментарий
15.10.2021 15:14
+8
А когда будут патрули против казнокрадов,взяточников,офшорников и уклонистов записывающих своё незаконно нажитое имущество на мам.
показать весь комментарий
15.10.2021 15:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
можно, чтобы не тратится потом, наделить патрули полномочиями

МОВНОГО патруля
показать весь комментарий
15.10.2021 15:01 Ответить
а навіжені про своє
показать весь комментарий
15.10.2021 15:05 Ответить
Було б непогано - заразом і москворотих карати! Особливо враховуючи, що зазвичай антимасочник, антиваксер, ватник і кацапочелюсний - все це поєднується в одній особі.
показать весь комментарий
15.10.2021 16:42 Ответить
согласен, або згоден!
показать весь комментарий
15.10.2021 16:44 Ответить
Опять людей кошмарить будут. Там и без этого, все злые как собаки в этих маршрутках. Так ещё теперь и это счастье на их голову свалится.
показать весь комментарий
15.10.2021 15:06 Ответить
лучше б пенсионерам запретили ездить в часы пик
показать весь комментарий
15.10.2021 15:07 Ответить
весной в Днепре почти так и сделали - отменили льготный проезд (т.е. даром))) в час пик, а воспользоваться своим правом на бесплатку можно было только с 10 до 15, ) т.е до 10 и после 15 - едь за свои денюжки... и между прочим пассажиропоток из пенсов упал в 2-3 раза (все потом ехали в указанные часы)))
показать весь комментарий
15.10.2021 15:14 Ответить
Кстати в Херсоне таже хрень была был в мае месяце в Херсоне там тоже пенсов с 7 утра за бабки возил общественный транспорт!
показать весь комментарий
15.10.2021 15:19 Ответить
не возил,а возит с7 до9 и с 16 до 19 исключительно за бабки...
показать весь комментарий
15.10.2021 20:32 Ответить
мудро сделали. И без скандала с типа "ущемлением прав" т.к. по факту запрета нет, и результат есть. Могут же когда хотят, что-то грамотное придумать))
показать весь комментарий
15.10.2021 15:26 Ответить
А пенсам більш нікуди зранку не треба їхати, нє? Турбота, така турбота... До речі, ті, хто це вигадав і підтримує не застрахований опинитись на пенсії раніше строку. Життя - воно таке.
показать весь комментарий
15.10.2021 16:34 Ответить
напевно є.... але якщо в локдаун їм зовсім забороняли їздити (в нас було тільки по спец.перепустці) то напевно було ще гірше? ні ???
показать весь комментарий
15.10.2021 17:08 Ответить
Авжеж-авжеж. Про "трупікі" в метро ще не забули.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:22 Ответить
забув... а що були?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:21 Ответить
Это еще «цветочки»……..в нашей «земле» (Hessen) вообще мозгами(?) поехали=>хотят в продуктовые магазины 2-G (geimpft-привит; genesen- выздоровевший) «правило» ввести…….и при этом каждый(!!!) раз говорят, что прививки - добровольно…….
показать весь комментарий
15.10.2021 20:06 Ответить
так хочется чтоб это уже по-скорее закончилось...
показать весь комментарий
15.10.2021 20:37 Ответить
Это точно…….
показать весь комментарий
15.10.2021 20:45 Ответить
пока и конца и края не видно.....
показать весь комментарий
15.10.2021 22:32 Ответить
Льготный проезд в Херсоне отменён в часы пик, как Вы и написали.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:49 Ответить
12 патрулей...минимум 24 мента дармоеда будут заниматься фигней за бюджетные деньги...
показать весь комментарий
15.10.2021 15:07 Ответить
А сколько человек хоронит тех 65 умерших от ковида, что умерли в Херсонской области 13 октября?
показать весь комментарий
15.10.2021 16:18 Ответить
Всі помруть рано чи пізно. І ти теж. І доведеться відповідати за кожен срібняк Іуда
показать весь комментарий
15.10.2021 22:08 Ответить
Добре, що ти своїм справжнім ім'ям підписався.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:51 Ответить
Давай тоді ти рано, а ми пізно, домовилися?
показать весь комментарий
16.10.2021 12:10 Ответить
Всех кто не вакцынирован отлавливать и в клеткочный изолятор а те кто ушпилен разгонять по домам...
показать весь комментарий
15.10.2021 15:08 Ответить
Ну ты прямо описал Вьетнам .там привитых и переболевших держат под охраной армии в / лагерях/ зелёных зонах с запретом выхода а у остальных свободный выгул
показать весь комментарий
15.10.2021 16:02 Ответить
И какие полномочия этого патруля??? Что они делают, какая законодательная база? Какое у них оружие они его будут применять?
показать весь комментарий
15.10.2021 15:09 Ответить
штраф выпишут?
вообще то карантин был сначала ваще незаконным - в судах даже тут писало - 95% штрафов суды отменяли. если ЧС было бы введена - тогда да, по конституции мона сужать права аборигенов, ой, жителей.(слово прикольное - типо работа жителя - жить)))
показать весь комментарий
15.10.2021 15:56 Ответить
Безкоштовне циркова-естрадна вистава. Клоуни будуть веселить людей
показать весь комментарий
15.10.2021 22:09 Ответить
Тема для нового блокбастера.
Вакцинация людей дистанционно на улицах из пневморужей.
показать весь комментарий
15.10.2021 15:21 Ответить
показать весь комментарий
15.10.2021 15:27 Ответить
А когда будут патрули против казнокрадов,взяточников,офшорников и уклонистов записывающих своё незаконно нажитое имущество на мам.
показать весь комментарий
15.10.2021 15:22 Ответить
Зараз захисники бидлоеліти заволають про 1917-й. Бо чомусь впевнені, що тодішня еліта тотожна теперішнім скоробагатькам.
показать весь комментарий
15.10.2021 15:57 Ответить
Дибіли
показать весь комментарий
15.10.2021 15:24 Ответить
Патрули наверное будут ходить и маски бесплатные раздавать, или у нас можно только 25 миллионов налогоплательщиков на рекламу вакцинации отдать, а на маску 1грн для налогоплательщиков денег нет?
показать весь комментарий
15.10.2021 15:35 Ответить
«Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе М. К. X.».
показать весь комментарий
15.10.2021 17:07 Ответить
В Херсоне наступил " хер- сон".. а патрули это больше понты. Типа у нас они где то, когда то реально работали...
показать весь комментарий
15.10.2021 17:28 Ответить
"Хер -вам" наступил. Норм всё в Херсоне.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:50 Ответить
Ну тогда переименуйте в Бессонницаград ( что б не было Хер сон) Но мы за вас рады.. Что у вас все нормально, если правда.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:56 Ответить
та Хер вам!
показать весь комментарий
15.10.2021 19:40 Ответить
Интересный вариант переименования.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:53 Ответить
Можно ещё запустить церковные патрули.Приравнять инфицированных к одержимым бесами.Можно действовать по сюжету фильма,где в тела людей вселялся инопланетянин.Только на роль пришельца поставить вирус.Тогда можно патрулям раздать огнемёты и бороться с вирусом пришельцем,с помощью огнемёта сурово и безкомпромисно
показать весь комментарий
15.10.2021 18:12 Ответить
фигня все это. нужны автоматические огневые точки и газовые камеры.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:42 Ответить
Померещилось "Противоковидные пули"
показать весь комментарий
15.10.2021 20:43 Ответить
наші гроші витрачають лайнокурви при владі
показать весь комментарий
15.10.2021 22:16 Ответить
 
 