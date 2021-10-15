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Новини Коронавірус і карантин
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Протиковідні патрулі запрацювали в Херсоні

Протиковідні патрулі запрацювали в Херсоні

У Херсоні, де з 15 жовтня діє червона зона епідеміологічних обмежень, працюють 12 протиковідних патрулів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт міської ради із посиланням на в.о. заступника міського голови Романа Головню.

"Із самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог – у Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

За словами Головні, ситуація із СOVID-19 у місті серйозна – лікарні, що визначені опорними для боротьби з коронавірусною хворобою, заповнені більш, ніж на 95%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу 14 жовтня зафіксовано 13 624 нові випадки коронавірусу, померли 202 людини, видужали 4591 особа, - МОЗ

Сьогодні людей госпіталізують уже до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном – до Білозерської районної лікарні зокрема. Що стосується кисню, то питання із його поставкою вирішено – ми відкрили склад кисню, – зазначив в.о. заступника міського голови.

Стосовно роботи громадського транспорту, Роман Головня підкреслив, що на маршрути міста вийшли і тролейбуси, і автобуси у повному складі.

У міській раді зазначають, що перевезення пасажирів здійснюється лише на сидячих місцях і за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

У Херсонській області з 15 жовтня встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) Херсон (3385) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
12 патрулей...минимум 24 мента дармоеда будут заниматься фигней за бюджетные деньги...
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15.10.2021 15:07
+10
весной в Днепре почти так и сделали - отменили льготный проезд (т.е. даром))) в час пик, а воспользоваться своим правом на бесплатку можно было только с 10 до 15, ) т.е до 10 и после 15 - едь за свои денюжки... и между прочим пассажиропоток из пенсов упал в 2-3 раза (все потом ехали в указанные часы)))
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15.10.2021 15:14
+8
А когда будут патрули против казнокрадов,взяточников,офшорников и уклонистов записывающих своё незаконно нажитое имущество на мам.
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15.10.2021 15:22
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можно, чтобы не тратится потом, наделить патрули полномочиями

МОВНОГО патруля
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15.10.2021 15:01 Відповісти
а навіжені про своє
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15.10.2021 15:05 Відповісти
Було б непогано - заразом і москворотих карати! Особливо враховуючи, що зазвичай антимасочник, антиваксер, ватник і кацапочелюсний - все це поєднується в одній особі.
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15.10.2021 16:42 Відповісти
согласен, або згоден!
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15.10.2021 16:44 Відповісти
Опять людей кошмарить будут. Там и без этого, все злые как собаки в этих маршрутках. Так ещё теперь и это счастье на их голову свалится.
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15.10.2021 15:06 Відповісти
лучше б пенсионерам запретили ездить в часы пик
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15.10.2021 15:07 Відповісти
весной в Днепре почти так и сделали - отменили льготный проезд (т.е. даром))) в час пик, а воспользоваться своим правом на бесплатку можно было только с 10 до 15, ) т.е до 10 и после 15 - едь за свои денюжки... и между прочим пассажиропоток из пенсов упал в 2-3 раза (все потом ехали в указанные часы)))
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15.10.2021 15:14 Відповісти
Кстати в Херсоне таже хрень была был в мае месяце в Херсоне там тоже пенсов с 7 утра за бабки возил общественный транспорт!
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15.10.2021 15:19 Відповісти
не возил,а возит с7 до9 и с 16 до 19 исключительно за бабки...
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15.10.2021 20:32 Відповісти
мудро сделали. И без скандала с типа "ущемлением прав" т.к. по факту запрета нет, и результат есть. Могут же когда хотят, что-то грамотное придумать))
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15.10.2021 15:26 Відповісти
А пенсам більш нікуди зранку не треба їхати, нє? Турбота, така турбота... До речі, ті, хто це вигадав і підтримує не застрахований опинитись на пенсії раніше строку. Життя - воно таке.
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15.10.2021 16:34 Відповісти
напевно є.... але якщо в локдаун їм зовсім забороняли їздити (в нас було тільки по спец.перепустці) то напевно було ще гірше? ні ???
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15.10.2021 17:08 Відповісти
Авжеж-авжеж. Про "трупікі" в метро ще не забули.
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15.10.2021 17:22 Відповісти
забув... а що були?
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15.10.2021 18:21 Відповісти
Это еще «цветочки»……..в нашей «земле» (Hessen) вообще мозгами(?) поехали=>хотят в продуктовые магазины 2-G (geimpft-привит; genesen- выздоровевший) «правило» ввести…….и при этом каждый(!!!) раз говорят, что прививки - добровольно…….
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15.10.2021 20:06 Відповісти
так хочется чтоб это уже по-скорее закончилось...
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15.10.2021 20:37 Відповісти
Это точно…….
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15.10.2021 20:45 Відповісти
пока и конца и края не видно.....
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15.10.2021 22:32 Відповісти
Льготный проезд в Херсоне отменён в часы пик, как Вы и написали.
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15.10.2021 17:49 Відповісти
12 патрулей...минимум 24 мента дармоеда будут заниматься фигней за бюджетные деньги...
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15.10.2021 15:07 Відповісти
А сколько человек хоронит тех 65 умерших от ковида, что умерли в Херсонской области 13 октября?
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15.10.2021 16:18 Відповісти
Всі помруть рано чи пізно. І ти теж. І доведеться відповідати за кожен срібняк Іуда
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15.10.2021 22:08 Відповісти
Добре, що ти своїм справжнім ім'ям підписався.
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15.10.2021 22:51 Відповісти
Давай тоді ти рано, а ми пізно, домовилися?
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16.10.2021 12:10 Відповісти
Всех кто не вакцынирован отлавливать и в клеткочный изолятор а те кто ушпилен разгонять по домам...
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15.10.2021 15:08 Відповісти
Ну ты прямо описал Вьетнам .там привитых и переболевших держат под охраной армии в / лагерях/ зелёных зонах с запретом выхода а у остальных свободный выгул
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15.10.2021 16:02 Відповісти
И какие полномочия этого патруля??? Что они делают, какая законодательная база? Какое у них оружие они его будут применять?
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15.10.2021 15:09 Відповісти
штраф выпишут?
вообще то карантин был сначала ваще незаконным - в судах даже тут писало - 95% штрафов суды отменяли. если ЧС было бы введена - тогда да, по конституции мона сужать права аборигенов, ой, жителей.(слово прикольное - типо работа жителя - жить)))
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15.10.2021 15:56 Відповісти
Безкоштовне циркова-естрадна вистава. Клоуни будуть веселить людей
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15.10.2021 22:09 Відповісти
Тема для нового блокбастера.
Вакцинация людей дистанционно на улицах из пневморужей.
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15.10.2021 15:21 Відповісти
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15.10.2021 15:27 Відповісти
А когда будут патрули против казнокрадов,взяточников,офшорников и уклонистов записывающих своё незаконно нажитое имущество на мам.
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15.10.2021 15:22 Відповісти
Зараз захисники бидлоеліти заволають про 1917-й. Бо чомусь впевнені, що тодішня еліта тотожна теперішнім скоробагатькам.
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15.10.2021 15:57 Відповісти
Дибіли
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15.10.2021 15:24 Відповісти
Патрули наверное будут ходить и маски бесплатные раздавать, или у нас можно только 25 миллионов налогоплательщиков на рекламу вакцинации отдать, а на маску 1грн для налогоплательщиков денег нет?
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15.10.2021 15:35 Відповісти
«Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и прочее) в отделе М. К. X.».
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15.10.2021 17:07 Відповісти
В Херсоне наступил " хер- сон".. а патрули это больше понты. Типа у нас они где то, когда то реально работали...
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15.10.2021 17:28 Відповісти
"Хер -вам" наступил. Норм всё в Херсоне.
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15.10.2021 17:50 Відповісти
Ну тогда переименуйте в Бессонницаград ( что б не было Хер сон) Но мы за вас рады.. Что у вас все нормально, если правда.
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15.10.2021 18:56 Відповісти
та Хер вам!
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15.10.2021 19:40 Відповісти
Интересный вариант переименования.
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15.10.2021 20:53 Відповісти
Можно ещё запустить церковные патрули.Приравнять инфицированных к одержимым бесами.Можно действовать по сюжету фильма,где в тела людей вселялся инопланетянин.Только на роль пришельца поставить вирус.Тогда можно патрулям раздать огнемёты и бороться с вирусом пришельцем,с помощью огнемёта сурово и безкомпромисно
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15.10.2021 18:12 Відповісти
фигня все это. нужны автоматические огневые точки и газовые камеры.
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15.10.2021 20:42 Відповісти
Померещилось "Противоковидные пули"
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15.10.2021 20:43 Відповісти
наші гроші витрачають лайнокурви при владі
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15.10.2021 22:16 Відповісти
 
 