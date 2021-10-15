Протиковідні патрулі запрацювали в Херсоні

У Херсоні, де з 15 жовтня діє червона зона епідеміологічних обмежень, працюють 12 протиковідних патрулів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт міської ради із посиланням на в.о. заступника міського голови Романа Головню.

"Із самого ранку ми моніторимо питання дотримання карантинних вимог – у Херсоні наразі працює 12 протиковідних патрулів. У цьому напрямку посилено працюють також правоохоронні органи", - йдеться в повідомленні.

За словами Головні, ситуація із СOVID-19 у місті серйозна – лікарні, що визначені опорними для боротьби з коронавірусною хворобою, заповнені більш, ніж на 95%.

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Сьогодні людей госпіталізують уже до лікарень, які знаходяться поряд із Херсоном – до Білозерської районної лікарні зокрема. Що стосується кисню, то питання із його поставкою вирішено – ми відкрили склад кисню, – зазначив в.о. заступника міського голови.

Стосовно роботи громадського транспорту, Роман Головня підкреслив, що на маршрути міста вийшли і тролейбуси, і автобуси у повному складі.

У міській раді зазначають, що перевезення пасажирів здійснюється лише на сидячих місцях і за умови дотримання всіх протиепідемічних заходів.

У Херсонській області з 15 жовтня встановлюється червоний рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.