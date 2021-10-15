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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 в Україні: Херсонщина стала "червоною", кількість "помаранчевих" регіонів зросла. ТАБЛИЦЯ

COVID-19 в Україні: Херсонщина стала

Станом на п'ятницю, 15 жовтня, рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - в Київській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ України.

COVID-19 в Україні: Херсонщина стала червоною, кількість помаранчевих регіонів зросла 01

Із 15 жовтня "червону" зону адаптивного карантину введено в дію в Херсонській області. Це тягне за собою низку обмежень.

У "червоній" зоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюється, якщо всі відвідувачі і персонал вакциновані проти COVID-19.

Заклади освіти з менш ніж 100% вакцинованого персоналу не можуть працювати в очному форматі, тому мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

А з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок у регіони без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

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За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер цей список має такий вигляд:

  • Волинська область
  • Дніпропетровська область
  • Донецька область
  • Житомирська область
  • Запорізька область
  • Київська область
  • Луганська область
  • Львівська область
  • Миколаївська область
  • Одеська область
  • Сумська область
  • Тернопільська область
  • Харківська область
  • Херсонська область
  • Хмельницька область
  • Черкаська область
  • Чернівецька область
  • Чернігівська область

У "помаранчевій" зоні немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

Також читайте: Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: до "червоної" зони карантину можуть перейти ще п'ять областей, - Кузін

У "жовтій" зоні адаптивного карантину поки залишаються:

  • Київ
  • Вінницька область
  • Закарпатська область
  • Івано-Франківська область
  • Кіровоградська область
  • Полтавська область
  • Рівненська область

У "жовтій" зоні потрібно обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю більше понад людини на 4 кв. м.; заповнювати більш як 50% місць у кіно і залах установ культури; заповнювати спортзали з розрахунку не більш як 1 людина на 10 кв. метрів.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5399) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Вітаю російськомовних споживачів антивакцинаторного спаму з рассєї!
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15.10.2021 12:14
+5
Вакцинированные наверно, им же нечего бояцца!😇
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15.10.2021 12:27
+3
Ага! Вот ходили без масачек и вот оно!
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15.10.2021 12:12
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Ага! Вот ходили без масачек и вот оно!
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15.10.2021 12:12 Відповісти
Тиха, тиха, без нервов Вам чо, везде нужно таг #сарказм прописывать, так не понимаете?
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15.10.2021 12:33 Відповісти
Кто носит масочку тот будет кушать пасочку! Кто масочку не носит того шестеро выносят!
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15.10.2021 12:41 Відповісти
Нет не пожизнено! Вот ЗЕбилы выздыхают (те кто без масочки). И вирус пропадет потому что инкубаторы зебиольные вымрут. Негде будет вирусу размножатся!
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15.10.2021 12:46 Відповісти
Вітаю російськомовних споживачів антивакцинаторного спаму з рассєї!
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15.10.2021 12:14 Відповісти
Ашо, изнарасеи ативакцинаторов много? Может там и спутник скрепный не рекламят и с работы не пытаются поувольнять всех кто не хочет в медицинских опытах участвовать?
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15.10.2021 12:16 Відповісти
80% всієї антивакцинаторной маячні у світі походить з Расеї...думайте самі
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15.10.2021 12:21 Відповісти
Почему не 73%?
Укажите первоисточник.
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15.10.2021 12:23 Відповісти
Aug 10 (Reuters) - Facebook https://www.reuters.com/companies/FB.O (FB.O) said on Tuesday it had removed a network of accounts from Russia that it linked to a marketing firm which aimed to enlist influencers to push anti-vaccine content about the COVID-19 jabs.
The social media company said it had banned accounts connected to Fazze, a subsidiary of UK-registered marketing firm AdNow, which primarily conducted its operations from Russia, for violating its policy against foreign interference. Facebook said the campaign used its platforms primarily to target audiences in India, Latin America and, to a smaller extent, the United States.
The company's investigators called the campaign a "disinformation laundromat," creating misleading articles and petitions on forums like Reddit, Medium and Change.org, and using fake accounts on platforms like Facebook and Instagram to amplify the content. Facebook said while the majority of the campaign fell flat, the crux of it appeared to be engaging with paid influencers and these posts attracted "some limited attention."
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15.10.2021 12:32 Відповісти
Не вижу здесь цифру 80.
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15.10.2021 12:40 Відповісти
Дадада, верю, каждому слову верю

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15.10.2021 12:23 Відповісти
Russian intelligence agencies have mounted a campaign to undermine confidence in Pfizer Inc.'s and other Western vaccines, using online publications that in recent months have questioned the vaccines' development and safety, U.S. officials said.

An official with the State Department's Global Engagement Center, which monitors foreign disinformation efforts, identified four publications that he said have served as fronts for Russian intelligence.
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15.10.2021 12:39 Відповісти
Чуйствуешь разницу между "против пфайзера" и "против вакцинации"? Не?
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15.10.2021 12:44 Відповісти
Жду твой коммент на покраснение западных областей.
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15.10.2021 12:22 Відповісти
BRUSSELS (AP) - Russia has launched a major campaign using ministries, companies and pro-Kremlin media to promote the Sputnik V coronavirus vaccine and spread fake news that the West and the European Union are trying to undermine the shot, an EU agency said in a report Wednesday.
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15.10.2021 12:41 Відповісти
PNH
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15.10.2021 12:42 Відповісти
Вооот! Сам то хоть понимаешь, чо постишь?
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15.10.2021 12:46 Відповісти
Брехня ,все нормуль. Ехал вчера в метро- много храбрых интеллектуалов без масок или с подбородкомаской.
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15.10.2021 12:25 Відповісти
Вакцинированные наверно, им же нечего бояцца!😇
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15.10.2021 12:27 Відповісти
Вакцинированным тоже есть что боятся. Вот я например боюсь что в ЗЕбилах врус мутирует в какую-то хрень от которой моя прививка не защищает!
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15.10.2021 12:47 Відповісти
А она чо, от чегото вообще защищает?
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15.10.2021 12:49 Відповісти
Смотря какая. Спутник нет не защищает а вот моя Файзер защищает на 83% от Дельты!
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15.10.2021 12:50 Відповісти
И перед тем как этот инкубатор сдохнет он свою заразу мутировшую раздаст окружающим!
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15.10.2021 12:49 Відповісти
По сути уже вся страна в оранжевой зоне без исключения , а из них до десяти в "красной".. Просто это "стыдятся" признать
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15.10.2021 12:37 Відповісти
Маленький мальчик Ковид подхватил
С ним он в гости без маски к бабке ходил
Выгод от этого сразу две
Антитела и квартира в Москве!
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15.10.2021 12:43 Відповісти
 
 