COVID-19 в Україні: Херсонщина стала "червоною", кількість "помаранчевих" регіонів зросла. ТАБЛИЦЯ

Станом на п'ятницю, 15 жовтня, рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - в Київській.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ України.

Із 15 жовтня "червону" зону адаптивного карантину введено в дію в Херсонській області. Це тягне за собою низку обмежень.

У "червоній" зоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюється, якщо всі відвідувачі і персонал вакциновані проти COVID-19.

Заклади освіти з менш ніж 100% вакцинованого персоналу не можуть працювати в очному форматі, тому мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.

А з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок у регіони без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.

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За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер цей список має такий вигляд:

Волинська область

Дніпропетровська область

Донецька область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Луганська область

Львівська область

Миколаївська область

Одеська область

Сумська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область

Чернівецька область

Чернігівська область

У "помаранчевій" зоні немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.

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У "жовтій" зоні адаптивного карантину поки залишаються:

Київ

Вінницька область

Закарпатська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Полтавська область

Рівненська область

У "жовтій" зоні потрібно обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю більше понад людини на 4 кв. м.; заповнювати більш як 50% місць у кіно і залах установ культури; заповнювати спортзали з розрахунку не більш як 1 людина на 10 кв. метрів.