COVID-19 в Україні: Херсонщина стала "червоною", кількість "помаранчевих" регіонів зросла. ТАБЛИЦЯ
Станом на п'ятницю, 15 жовтня, рівень епідемічної небезпеки погіршився до "червоного" в Херсонській області і до "помаранчевого" - в Київській.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ України.
Із 15 жовтня "червону" зону адаптивного карантину введено в дію в Херсонській області. Це тягне за собою низку обмежень.
У "червоній" зоні заборонена робота кінотеатрів, кафе, ринків і проведення масових заходів. Обмеження не поширюється, якщо всі відвідувачі і персонал вакциновані проти COVID-19.
Заклади освіти з менш ніж 100% вакцинованого персоналу не можуть працювати в очному форматі, тому мають перейти на дистанційку. Це не стосується дитсадків і 1-4 класів.
А з 21 жовтня жителі "червоної" зони не зможуть користуватися автобусами, поїздами і літаками для поїздок у регіони без документів про вакцинацію, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID.
За минулу добу до "помаранчевої зони" увійшла Київська область. Тепер цей список має такий вигляд:
- Волинська область
- Дніпропетровська область
- Донецька область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Луганська область
- Львівська область
- Миколаївська область
- Одеська область
- Сумська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Хмельницька область
- Черкаська область
- Чернівецька область
- Чернігівська область
У "помаранчевій" зоні немає своїх особливих карантинних обмежень, але місцева влада може їх вводити на свій розсуд.
У "жовтій" зоні адаптивного карантину поки залишаються:
- Київ
- Вінницька область
- Закарпатська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Полтавська область
- Рівненська область
У "жовтій" зоні потрібно обов'язково дотримуватися маскового режиму, фізичної дистанції в 1,5 м, а також забороняються масові заходи за участю більше понад людини на 4 кв. м.; заповнювати більш як 50% місць у кіно і залах установ культури; заповнювати спортзали з розрахунку не більш як 1 людина на 10 кв. метрів.
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