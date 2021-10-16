Пока рано говорить об отмене масочного режима, - Ляшко
В Украине пока рано говорить об отмене масочного режима. Для начала необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.
"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли избавиться от масок на лице, или нет", - отметил Ляшко.
Он пояснил, что пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "перепроверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не довольно удобно.
"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищает от средней тяжести и тяжелого течения", - добавил Ляшко.
Напомним, с 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону.
18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область также переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.
Господин Ляшко выйдите на улицу ,зайдите в магазин ,где
масочный режим ?
премьер -министру с просьбой организовать контроль за соблюдением
масочного режима и соответственно обосновать эту просьбу .
В маршрутку вчера занесло - около половины.
В переполненных в часы пик маршрутках ВСЕ без масок ,
в магазинах посетители в масках ,но в половины открытый нос ,
подростки ВСЕ без масок .
Одна область в "красной зоне", четыре ещё на подходе.
Самый разгар третьей, сильнейшей волны эпидемии.
А кто-то задумался об отмене масочного режима?
Неужели Бубочка опять захотел покататься в Буковели на лыжах без маски?!
Хотя конечно колокольчик в нос более эффективно.
Но где ж столько колокольчиков набраться?
Мы же самые вумные - мы маски не носим, вакцины не колем, но виним в росте заболеваемости кого угодно кроме себя.
Ага
Отоді й про відміну масочного режиму можна буде сміливо говорити...