Пока рано говорить об отмене масочного режима, - Ляшко

В Украине пока рано говорить об отмене масочного режима. Для начала необходимо вакцинировать от коронавируса 70-80% населения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

"У нас достаточно малое количество вакцинированных лиц, чтобы мы могли пренебрегать противоэпидемическими правилами. Поэтому давайте догоним вакцинацию до 70% до 80%, дальше будем принимать решение, можем ли избавиться от масок на лице, или нет", - отметил Ляшко.

Он пояснил, что пока вопрос отмены ношения масок является нецелесообразным, поскольку при малом количестве вакцинированных снимать маску и затем "перепроверять COVID-сертификат, вакцинирован, не вакцинирован" не довольно удобно.

"... И плюс вакцинирован, мы говорим, 100% защищает от средней тяжести и тяжелого течения", - добавил Ляшко.

Напомним, с 15 октября Херсонская область перешла в "красную" зону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обязательная вакцинация: список профессий расширят еще дважды, - Ляшко

18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область также переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1369) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)
+7
К чему этот спитч?!
Одна область в "красной зоне", четыре ещё на подходе.
Самый разгар третьей, сильнейшей волны эпидемии.
А кто-то задумался об отмене масочного режима?
Неужели Бубочка опять захотел покататься в Буковели на лыжах без маски?!
16.10.2021 11:18 Ответить
+5
Да прямо уж так и вся. Прям показывают и не жужжат. И никаких массовых протестов не наблюдается.
Ага
16.10.2021 11:35 Ответить
+4
Как можно отменять то ,чего и в помине нет ?
Господин Ляшко выйдите на улицу ,зайдите в магазин ,где
масочный режим ?
16.10.2021 11:12 Ответить
Это ЕГО вина? Ляшко, что ли, контролирует ношение масок?
16.10.2021 11:33 Ответить
Он ДОЛЖЕН официально обратится к руководству МВД и
премьер -министру с просьбой организовать контроль за соблюдением
масочного режима и соответственно обосновать эту просьбу .
16.10.2021 13:04 Ответить
С обоснованием да, проблема
16.10.2021 13:15 Ответить
Ну чего... в Киеве и окрестностях пока +/- держится. В сетевых магазинах.
В маршрутку вчера занесло - около половины.
16.10.2021 11:33 Ответить
Я из областного города центральной части Украины .
В переполненных в часы пик маршрутках ВСЕ без масок ,
в магазинах посетители в масках ,но в половины открытый нос ,
подростки ВСЕ без масок .
16.10.2021 13:08 Ответить
Я же про Киев писал. Только там хоть както хоть ктото. Ну и по сетевым магазинам типа АТБ в райцентрах.
16.10.2021 13:14 Ответить
Буба ж казав що до дня Незалежності буде вакцинована більшість населення.
16.10.2021 11:15 Ответить
К чему этот спитч?!
Одна область в "красной зоне", четыре ещё на подходе.
Самый разгар третьей, сильнейшей волны эпидемии.
А кто-то задумался об отмене масочного режима?
Неужели Бубочка опять захотел покататься в Буковели на лыжах без маски?!
16.10.2021 11:18 Ответить
Будет кататься. Как и прошлый год. Что с него взять... Он никому не должен
16.10.2021 11:38 Ответить
Народу пора відмінити цей зелений понос, як вже відмінили масочний режим.
16.10.2021 11:25 Ответить
Не знаю, не знаю.....
Хотя конечно колокольчик в нос более эффективно.
Но где ж столько колокольчиков набраться?
16.10.2021 11:28 Ответить
Вся Европа носит маски и не жужжит. а как миленькие показывают сертификаты на входе в кафе.
Мы же самые вумные - мы маски не носим, вакцины не колем, но виним в росте заболеваемости кого угодно кроме себя.
16.10.2021 11:34 Ответить
Да прямо уж так и вся. Прям показывают и не жужжат. И никаких массовых протестов не наблюдается.
Ага
16.10.2021 11:35 Ответить
Відкрию кретину Ляшку сувору правду - ніякого "маскового режиму" в Україні де-факто НЕ ІСНУЄ. Маски носяться громадянами виключно у режимі добровільного вибору, і носяться дай боже десяттю відсотками. Влада, що не спроможна втілити і проконтролювати виконання навіть ВЛАСНИХ рішень і розпоряджень - це влада нікчемна, безглузда, і повинна піти геть якнайшвидше.

16.10.2021 11:43 Ответить
де-юре його також немає
16.10.2021 12:20 Ответить
Пока рано говорить об отмене масочного режима.-И прекращать мыть руки тоже рано. Как бы кому-то где-то ни хотелось.
16.10.2021 11:46 Ответить
а ты начал мыть руки только в марте 2020 года?
16.10.2021 12:21 Ответить
А ты перестал мыться когда сбежал из Украины?
16.10.2021 16:39 Ответить
Масковий режим це єдиний спосіб побороти пандемію. Тільки маска запобігає поширенню інфекції. Щеплення не захищає від зараження а тільки полегшує перебіг хвороби. У кого слабкий імунітет той і від щеплення може загнутись. Головні зусилля влади повинні бути направленні на боротьбу з не розповсюдженням хвороби. Це єдиний спосіб її знищити. Але світовій фармації це не вигідно. Вигідно посадити світ на чергову голку і безкінечно заробляти гроші.
16.10.2021 12:37 Ответить
Ну, зате цілком можливо обговорювати перспективи вакцинації. А вони, як завжди, світлі та далекі: за таких темпів, як зараз 80-відсоткового рівня імунізації населення можна очікувати років за три.
Отоді й про відміну масочного режиму можна буде сміливо говорити...
16.10.2021 13:03 Ответить
Абажди, каждые полгода повтор. 80% не будет никада!
16.10.2021 13:16 Ответить
Повтор усім не потрібен. тим більще щорічний, а 80+-відсоткововї імунізації вдасться досягти "тєм ілі іним способом", в тому числі шляхом "єстєствєнноой убилі" невакцинованих...
16.10.2021 13:48 Ответить
А у нас есть масочный режим? Бред... Ляшко живёт в каком-то космосе или что-то курит, чтобы из этого космоса не выходить
16.10.2021 13:23 Ответить
В аптеках и продуктовых сетях без масок не обслуживают( Киев)
16.10.2021 15:12 Ответить
 
 