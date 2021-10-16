УКР
Новини Коронавірус і карантин
Поки що рано говорити про скасування маскового режиму, - Ляшко

Поки що рано говорити про скасування маскового режиму, - Ляшко

В Україні поки що рано говорити про скасування маскового режиму. Для початку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70-80% населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У нас достатньо мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70% до 80%, далі прийматимемо рішення, чи можемо позбутися від масок на обличчі, чи ні", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, що поки що питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки за малої кількості вакцинованих знімати маску і потім "перепровіряти COVID-сертифікат, вакцинований, не вакцинований" не досить зручно.

"... І плюс вакцинований, ми говоримо, 100% захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла в червону зону.

Читайте також: Ляшко про бустерну вакцинацію в Україні: Найімовірніше, вона буде

18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область также переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.

18 жовтня Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область також переходять у червону зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19. А це означає, що карантин у цих регіонах посилять.

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) маски (118)
Топ коментарі
+7
К чему этот спитч?!
Одна область в "красной зоне", четыре ещё на подходе.
Самый разгар третьей, сильнейшей волны эпидемии.
А кто-то задумался об отмене масочного режима?
Неужели Бубочка опять захотел покататься в Буковели на лыжах без маски?!
16.10.2021 11:18 Відповісти
+5
Да прямо уж так и вся. Прям показывают и не жужжат. И никаких массовых протестов не наблюдается.
Ага
16.10.2021 11:35 Відповісти
+4
Как можно отменять то ,чего и в помине нет ?
Господин Ляшко выйдите на улицу ,зайдите в магазин ,где
масочный режим ?
16.10.2021 11:12 Відповісти
16.10.2021 11:12 Відповісти
Это ЕГО вина? Ляшко, что ли, контролирует ношение масок?
16.10.2021 11:33 Відповісти
Он ДОЛЖЕН официально обратится к руководству МВД и
премьер -министру с просьбой организовать контроль за соблюдением
масочного режима и соответственно обосновать эту просьбу .
16.10.2021 13:04 Відповісти
С обоснованием да, проблема
16.10.2021 13:15 Відповісти
Ну чего... в Киеве и окрестностях пока +/- держится. В сетевых магазинах.
В маршрутку вчера занесло - около половины.
16.10.2021 11:33 Відповісти
Я из областного города центральной части Украины .
В переполненных в часы пик маршрутках ВСЕ без масок ,
в магазинах посетители в масках ,но в половины открытый нос ,
подростки ВСЕ без масок .
16.10.2021 13:08 Відповісти
Я же про Киев писал. Только там хоть както хоть ктото. Ну и по сетевым магазинам типа АТБ в райцентрах.
16.10.2021 13:14 Відповісти
Буба ж казав що до дня Незалежності буде вакцинована більшість населення.
16.10.2021 11:15 Відповісти
16.10.2021 11:18 Відповісти
Будет кататься. Как и прошлый год. Что с него взять... Он никому не должен
16.10.2021 11:38 Відповісти
Народу пора відмінити цей зелений понос, як вже відмінили масочний режим.
16.10.2021 11:25 Відповісти
Не знаю, не знаю.....
Хотя конечно колокольчик в нос более эффективно.
Но где ж столько колокольчиков набраться?
16.10.2021 11:28 Відповісти
Вся Европа носит маски и не жужжит. а как миленькие показывают сертификаты на входе в кафе.
Мы же самые вумные - мы маски не носим, вакцины не колем, но виним в росте заболеваемости кого угодно кроме себя.
16.10.2021 11:34 Відповісти
16.10.2021 11:35 Відповісти
Відкрию кретину Ляшку сувору правду - ніякого "маскового режиму" в Україні де-факто НЕ ІСНУЄ. Маски носяться громадянами виключно у режимі добровільного вибору, і носяться дай боже десяттю відсотками. Влада, що не спроможна втілити і проконтролювати виконання навіть ВЛАСНИХ рішень і розпоряджень - це влада нікчемна, безглузда, і повинна піти геть якнайшвидше.

16.10.2021 11:43 Відповісти
де-юре його також немає
16.10.2021 12:20 Відповісти
Пока рано говорить об отмене масочного режима.-И прекращать мыть руки тоже рано. Как бы кому-то где-то ни хотелось.
16.10.2021 11:46 Відповісти
а ты начал мыть руки только в марте 2020 года?
16.10.2021 12:21 Відповісти
А ты перестал мыться когда сбежал из Украины?
16.10.2021 16:39 Відповісти
Масковий режим це єдиний спосіб побороти пандемію. Тільки маска запобігає поширенню інфекції. Щеплення не захищає від зараження а тільки полегшує перебіг хвороби. У кого слабкий імунітет той і від щеплення може загнутись. Головні зусилля влади повинні бути направленні на боротьбу з не розповсюдженням хвороби. Це єдиний спосіб її знищити. Але світовій фармації це не вигідно. Вигідно посадити світ на чергову голку і безкінечно заробляти гроші.
16.10.2021 12:37 Відповісти
Ну, зате цілком можливо обговорювати перспективи вакцинації. А вони, як завжди, світлі та далекі: за таких темпів, як зараз 80-відсоткового рівня імунізації населення можна очікувати років за три.
Отоді й про відміну масочного режиму можна буде сміливо говорити...
16.10.2021 13:03 Відповісти
Абажди, каждые полгода повтор. 80% не будет никада!
16.10.2021 13:16 Відповісти
Повтор усім не потрібен. тим більще щорічний, а 80+-відсоткововї імунізації вдасться досягти "тєм ілі іним способом", в тому числі шляхом "єстєствєнноой убилі" невакцинованих...
16.10.2021 13:48 Відповісти
А у нас есть масочный режим? Бред... Ляшко живёт в каком-то космосе или что-то курит, чтобы из этого космоса не выходить
16.10.2021 13:23 Відповісти
В аптеках и продуктовых сетях без масок не обслуживают( Киев)
16.10.2021 15:12 Відповісти
 
 