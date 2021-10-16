Поки що рано говорити про скасування маскового режиму, - Ляшко
В Україні поки що рано говорити про скасування маскового режиму. Для початку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70-80% населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.
"У нас достатньо мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70% до 80%, далі прийматимемо рішення, чи можемо позбутися від масок на обличчі, чи ні", - зазначив Ляшко.
Він пояснив, що поки що питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки за малої кількості вакцинованих знімати маску і потім "перепровіряти COVID-сертифікат, вакцинований, не вакцинований" не досить зручно.
"... І плюс вакцинований, ми говоримо, 100% захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу", - додав Ляшко.
Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла в червону зону.
18 жовтня Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область також переходять у червону зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19. А це означає, що карантин у цих регіонах посилять.
Господин Ляшко выйдите на улицу ,зайдите в магазин ,где
масочный режим ?
премьер -министру с просьбой организовать контроль за соблюдением
масочного режима и соответственно обосновать эту просьбу .
В маршрутку вчера занесло - около половины.
В переполненных в часы пик маршрутках ВСЕ без масок ,
в магазинах посетители в масках ,но в половины открытый нос ,
подростки ВСЕ без масок .
Одна область в "красной зоне", четыре ещё на подходе.
Самый разгар третьей, сильнейшей волны эпидемии.
А кто-то задумался об отмене масочного режима?
Неужели Бубочка опять захотел покататься в Буковели на лыжах без маски?!
Хотя конечно колокольчик в нос более эффективно.
Но где ж столько колокольчиков набраться?
Мы же самые вумные - мы маски не носим, вакцины не колем, но виним в росте заболеваемости кого угодно кроме себя.
Ага
Отоді й про відміну масочного режиму можна буде сміливо говорити...