Поки що рано говорити про скасування маскового режиму, - Ляшко

В Україні поки що рано говорити про скасування маскового режиму. Для початку необхідно вакцинувати від коронавірусу 70-80% населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

"У нас достатньо мала кількість вакцинованих осіб, щоб ми могли нехтувати протиепідемічними правилами. Тому давайте наздоженемо вакцинацію до 70% до 80%, далі прийматимемо рішення, чи можемо позбутися від масок на обличчі, чи ні", - зазначив Ляшко.

Він пояснив, що поки що питання скасування носіння масок є недоцільним, оскільки за малої кількості вакцинованих знімати маску і потім "перепровіряти COVID-сертифікат, вакцинований, не вакцинований" не досить зручно.

"... І плюс вакцинований, ми говоримо, 100% захищає від середньої тяжкості і тяжкого перебігу", - додав Ляшко.

Нагадаємо, з 15 жовтня Херсонська область перейшла в червону зону.

18 октября Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская область также переходят в "красную" зону эпидемической опасности распространения COVID-19. А это значит, что карантин в этих регионах ужесточат.

18 жовтня Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська область також переходять у червону зону епідемічної небезпеки поширення COVID-19. А це означає, що карантин у цих регіонах посилять.