Обязательная вакцинация: список профессий расширят еще дважды, - Ляшко
Список профессий, для которых вакцинации от COVID-19 является обязательной, планируют расширять еще дважды. В ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко для "Радио Свобода".
По его словам, Минздрав будет расширять этот перечень.
"И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил Ляшко.
Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.
Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной, но приказ вступает в силу только через месяц.
На сегодня вакцинация является обязательной для персонала учреждений образования, центральных органов исполнительный власти, а также местных государственных администраций.
Кроме того, стало известно, что невакцинированных учителей уже с ноября будут отстранять от работы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Первые вакцинируют....вторые проверяют...и им не надо...
Шапито под открытым небом...😀
2.Вакцинируют и проверяют..но им не надо обязательно вакцинироваться...
Ты бы лучше за собой следил таварисч Паркинсона-Альцгеймера. Записюкался совсем. Ключевые фразы теряешь.
Та і яке значення у якій послідовності будуть тиснути на окремі верстви населення, щоб ті вакцинувалися, головне, щоб не на усіх одночасно (нехай інші будуть думати, що пропетляють), і щоби була технічна можливість
Полицию ещё в мае обязали тихонько вакцинировать добровольно-принудительно.У меня знакомый мент колотый уже 2 раза.Постоянно ходит с насморком.
А над учителями и почтальонами можно и поиздеваться...они не критичны для власти...
А если не допустить на работу учители и почтальона...то пострадают только простые украинцы...власти это ничем не грозит...
Лучше бы на это место посадить его однофамильца - Скотиняка хотя бы посмешней будет
- заплывать за буйки
- брать в руки высоковольтные провода
- переходить улицу на красный свет...
Можно ещё что-нибудь добавить.
Я это понял ещё до того.
Ляшко в агонии, его гешефт пропадает.
Как в фильме.
люди не хотят колоться а значит пропадает распил денег на вакцине. Ты перпутал людей с антиваксами.
Запись на прием только в онлайн, за несколько дней и даже недель. Это жопаааа! Это не медицина или ее организация. Это приемная пещера алеутского шамана.....
Более того, если вы обратились в частную клинику, вам дали личный кабинет, в другой клинике, еще ....один! ! личный кабинет, в третьей клинике....результаты первых двух кабинетов не видят...только распечатать. Что это за безбумажная система???
В результате они сидят за компами и бегают с еще большим ворохом бумажек!!!
Медицинские карточки как были в регистатурах бумажные так и остались, они там что то клеят, слюнявят, убирают, добавляют....ничего нет прозрачного. Пациент вообще не видит и не понимает состояния своего здоровья.
КТили МРТ не панацея, вааааааще не работает!.....даже с контрастом. Ваааащееее!! Вы не поверите. Вы можете сделать два КТ с интервалом в пол года. На первом все ок, вы почти зздоровы, на втором -дык у вас гидронефроз, срочно режем почку, вам нельзя ждать, вы не шутите! На третьем КТ через две недели ....пауза.....*****.....да у вас онко!!!.....мы за вас не возьмёмся, только диспансер с бригадой, идите туда.....
Это не диагностика.....Это не медицина. ....
Это Х А О С....
Ты сам понял, что ты написал?
Вакцинироваться от одной из сотен разновидностей гриппа, под свою ответственность, без стопроцентной гарантии защиты, всего на полгода, с непредсказуемыми последствиями.....
Выхлоп практически нулевой.
Успехов вам товарищ Ляшко, в вашем нелегком труде!