Обязательная вакцинация: список профессий расширят еще дважды, - Ляшко

Список профессий, для которых вакцинации от COVID-19 является обязательной, планируют расширять еще дважды. В ближайшее время в него могут попасть социальные работники и почтальоны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью министра здравоохранения Виктора Ляшко для "Радио Свобода".

По его словам, Минздрав будет расширять этот перечень.

"И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", - отметил Ляшко.

Он добавил, что при втором пересмотре в перечень внесут сотрудников местного самоуправления, коммунальные предприятий и учреждений. Министр также подчеркнул, что максимум через 10 дней появится обновленный список.

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Напомним, на прошлой неделе Министерство здравоохранения утвердило перечень профессий, для которых вакцинация против коронавируса является обязательной, но приказ вступает в силу только через месяц.

На сегодня вакцинация является обязательной для персонала учреждений образования, центральных органов исполнительный власти, а также местных государственных администраций.

Кроме того, стало известно, что невакцинированных учителей уже с ноября будут отстранять от работы.