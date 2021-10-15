Обов'язкова вакцинація: список професій розширять ще двічі, - Ляшко
Список професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою, планують розширювати ще двічі. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка для "Радіо Свобода".
За його словами, МОЗ розширюватиме цей перелік.
"І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що в перелік обов'язкових додали професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальних працівників та листонош", - зазначив Ляшко.
Він додав, що під час другого перегляду до переліку додадуть співробітників місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Міністр також підкреслив, що максимум через 10 днів з'явиться оновлений список.
Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності тільки через місяць.
На сьогодні вакцинація є обов'язковою для персоналу установ освіти, центральних органів виконавчої влади, а також місцевих державних адміністрацій.
Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відстороняти від роботи.
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Первые вакцинируют....вторые проверяют...и им не надо...
Шапито под открытым небом...😀
2.Вакцинируют и проверяют..но им не надо обязательно вакцинироваться...
Ты бы лучше за собой следил таварисч Паркинсона-Альцгеймера. Записюкался совсем. Ключевые фразы теряешь.
Та і яке значення у якій послідовності будуть тиснути на окремі верстви населення, щоб ті вакцинувалися, головне, щоб не на усіх одночасно (нехай інші будуть думати, що пропетляють), і щоби була технічна можливість
Полицию ещё в мае обязали тихонько вакцинировать добровольно-принудительно.У меня знакомый мент колотый уже 2 раза.Постоянно ходит с насморком.
А над учителями и почтальонами можно и поиздеваться...они не критичны для власти...
А если не допустить на работу учители и почтальона...то пострадают только простые украинцы...власти это ничем не грозит...
Лучше бы на это место посадить его однофамильца - Скотиняка хотя бы посмешней будет
- заплывать за буйки
- брать в руки высоковольтные провода
- переходить улицу на красный свет...
Можно ещё что-нибудь добавить.
Я это понял ещё до того.
Ляшко в агонии, его гешефт пропадает.
Как в фильме.
люди не хотят колоться а значит пропадает распил денег на вакцине. Ты перпутал людей с антиваксами.
Запись на прием только в онлайн, за несколько дней и даже недель. Это жопаааа! Это не медицина или ее организация. Это приемная пещера алеутского шамана.....
Более того, если вы обратились в частную клинику, вам дали личный кабинет, в другой клинике, еще ....один! ! личный кабинет, в третьей клинике....результаты первых двух кабинетов не видят...только распечатать. Что это за безбумажная система???
В результате они сидят за компами и бегают с еще большим ворохом бумажек!!!
Медицинские карточки как были в регистатурах бумажные так и остались, они там что то клеят, слюнявят, убирают, добавляют....ничего нет прозрачного. Пациент вообще не видит и не понимает состояния своего здоровья.
КТили МРТ не панацея, вааааааще не работает!.....даже с контрастом. Ваааащееее!! Вы не поверите. Вы можете сделать два КТ с интервалом в пол года. На первом все ок, вы почти зздоровы, на втором -дык у вас гидронефроз, срочно режем почку, вам нельзя ждать, вы не шутите! На третьем КТ через две недели ....пауза.....*****.....да у вас онко!!!.....мы за вас не возьмёмся, только диспансер с бригадой, идите туда.....
Это не диагностика.....Это не медицина. ....
Это Х А О С....
Ты сам понял, что ты написал?
Вакцинироваться от одной из сотен разновидностей гриппа, под свою ответственность, без стопроцентной гарантии защиты, всего на полгода, с непредсказуемыми последствиями.....
Выхлоп практически нулевой.
Успехов вам товарищ Ляшко, в вашем нелегком труде!