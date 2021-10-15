Обов'язкова вакцинація: список професій розширять ще двічі, - Ляшко

Список професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою, планують розширювати ще двічі. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка для "Радіо Свобода".

За його словами, МОЗ розширюватиме цей перелік.

"І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що в перелік обов'язкових додали професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальних працівників та листонош", - зазначив Ляшко.

Він додав, що під час другого перегляду до переліку додадуть співробітників місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Міністр також підкреслив, що максимум через 10 днів з'явиться оновлений список.

Читайте також: Франція скасувала безкоштовні тести на коронавірус для невакцинованих

Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності тільки через місяць.

На сьогодні вакцинація є обов'язковою для персоналу установ освіти, центральних органів виконавчої влади, а також місцевих державних адміністрацій.

Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відстороняти від роботи.