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Новини Боротьба з коронавірусом
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Обов'язкова вакцинація: список професій розширять ще двічі, - Ляшко

Обов'язкова вакцинація: список професій розширять ще двічі, - Ляшко

Список професій, для яких вакцинація проти COVID-19 є обов'язковою, планують розширювати ще двічі. Найближчим часом до нього можуть потрапити соціальні працівники та листоноші.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інтерв'ю міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка для "Радіо Свобода".

За його словами, МОЗ розширюватиме цей перелік.

"І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що в перелік обов'язкових додали професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки країни, а також соціальних працівників та листонош", - зазначив Ляшко.

Він додав, що під час другого перегляду до переліку додадуть співробітників місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Міністр також підкреслив, що максимум через 10 днів з'явиться оновлений список.

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Нагадаємо, минулого тижня Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, для яких вакцинація проти коронавірусу є обов'язковою, але наказ набирає чинності тільки через місяць.

На сьогодні вакцинація є обов'язковою для персоналу установ освіти, центральних органів виконавчої влади, а також місцевих державних адміністрацій.

Крім того, стало відомо, що невакцинованих вчителів вже з листопада будуть відстороняти від роботи.

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1515) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+11
А врачи и менты ...??
Первые вакцинируют....вторые проверяют...и им не надо...
Шапито под открытым небом...😀
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15.10.2021 16:17
+10
Ммм.....не работает система деклараций семейного врача. Некоторые врачи недогружены, некоторые набрали и годами держат под завязку. Попасть к врачу, если ты в поездке нереально. Полностью нереально. А если ты заробитчанин ты уже списан в расход.
Запись на прием только в онлайн, за несколько дней и даже недель. Это жопаааа! Это не медицина или ее организация. Это приемная пещера алеутского шамана.....
Более того, если вы обратились в частную клинику, вам дали личный кабинет, в другой клинике, еще ....один! ! личный кабинет, в третьей клинике....результаты первых двух кабинетов не видят...только распечатать. Что это за безбумажная система???
В результате они сидят за компами и бегают с еще большим ворохом бумажек!!!
Медицинские карточки как были в регистатурах бумажные так и остались, они там что то клеят, слюнявят, убирают, добавляют....ничего нет прозрачного. Пациент вообще не видит и не понимает состояния своего здоровья.
КТили МРТ не панацея, вааааааще не работает!.....даже с контрастом. Ваааащееее!! Вы не поверите. Вы можете сделать два КТ с интервалом в пол года. На первом все ок, вы почти зздоровы, на втором -дык у вас гидронефроз, срочно режем почку, вам нельзя ждать, вы не шутите! На третьем КТ через две недели ....пауза.....*****.....да у вас онко!!!.....мы за вас не возьмёмся, только диспансер с бригадой, идите туда.....

Это не диагностика.....Это не медицина. ....
Это Х А О С....
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15.10.2021 17:15
+9
Зеленые скоты знают...что если они обязуют колоться врачей и ментов...то они останутся и без врачей...и без ментов...и тогда им хана...
А над учителями и почтальонами можно и поиздеваться...они не критичны для власти...
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15.10.2021 16:28
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чипируют... ну ну.... когда то будут и уголовные дела и самосуд и прочая радость... боюсьс Ковидом нам да и ет кто изобрел вирус попали в ситуацию:- " казнить нельзя помиловать" ...вот только где поставить запятую -не знает никто....
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15.10.2021 16:17 Відповісти
тобі веселіше буде.
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15.10.2021 16:36 Відповісти
Ты почитай шо у вас на Рашке творят - даже Эль-мюридка обосрался. че, хворост разрешили рабам собирать? Вау, вот это вяликая дя.ржава
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15.10.2021 16:40 Відповісти
Я нагадаю, що колективну відповідальність ніхто не відміняв. Вагнергейт, гроші приватбанка в офшорах сцикуна, виведення грошей курченка.....Па, Па дібіл!
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15.10.2021 16:59 Відповісти
А врачи и менты ...??
Первые вакцинируют....вторые проверяют...и им не надо...
Шапито под открытым небом...😀
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15.10.2021 16:17 Відповісти
Для тебя фразы "не обязан" и "не надо" несут одну и туже смысловую нагрузку. Типичный подход шарлатна-манипулятора. Антиваксера.
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15.10.2021 16:46 Відповісти
1.Первые вакцинируют....вторые проверяют...и им не надо...

2.Вакцинируют и проверяют..но им не надо обязательно вакцинироваться...

Ты бы лучше за собой следил таварисч Паркинсона-Альцгеймера. Записюкался совсем. Ключевые фразы теряешь.
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15.10.2021 17:02 Відповісти
Им платят золотом. Готовы от 3000 до 5000 на липовые сертификаты выкидывать.
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15.10.2021 18:53 Відповісти
Не знаю стосовно лікарів, а стосовно поліції скажу так, що переважно вони уже вакциновані іще при Авакові добровільно-примусово.

Та і яке значення у якій послідовності будуть тиснути на окремі верстви населення, щоб ті вакцинувалися, головне, щоб не на усіх одночасно (нехай інші будуть думати, що пропетляють), і щоби була технічна можливість
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15.10.2021 17:34 Відповісти
Первые вакцинируют....вторые проверяют...и им не надо.
Полицию ещё в мае обязали тихонько вакцинировать добровольно-принудительно.У меня знакомый мент колотый уже 2 раза.Постоянно ходит с насморком.
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15.10.2021 18:24 Відповісти
какая связь между насморком и вакцинацией? может, у него вазомоторный или аллергический ринит... пусть проверит здоровье у врачей... зачем ВЫ об этом пишете
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08.11.2021 08:05 Відповісти
От про лікарів. "Наразі щеплення від коронавірусу принаймні однією дозою зробили близько 90% медичних працівників ..."
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16.10.2021 14:18 Відповісти
Это мертвому припарка... одна доза слишком мало для выработки достаточного количества антител, и то м б через 14-20 дней. А то, что им разрешили работать, то это все равно, что не вакцинированные... И это на совести МОЗ и правительства... консультантов толковых, видимо, нет по инфекционным болезням и, в частности, ковиду
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08.11.2021 08:09 Відповісти
Зеленые скоты знают...что если они обязуют колоться врачей и ментов...то они останутся и без врачей...и без ментов...и тогда им хана...
А над учителями и почтальонами можно и поиздеваться...они не критичны для власти...
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15.10.2021 16:28 Відповісти
... если они обязуют колоться врачей и ментов... то залишаться без влади.
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15.10.2021 16:37 Відповісти
Тут смотря с какой стороны посмотреть. Если с твоей, со стороны антивакса, то тогда да, не критичны. А если взглянуть со стороны ваксеров и правительства, то все с точностью наоборот.
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15.10.2021 16:40 Відповісти
Если не допустить на работу ментов то будет коллапс власти....если не допустить врачей...то будет коллапс в больницах...и власть даже менты не спасут...
А если не допустить на работу учители и почтальона...то пострадают только простые украинцы...власти это ничем не грозит...
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15.10.2021 16:45 Відповісти
Ты хотя бы определился. Над кем тогда власть издевается? Над учителями-почтальонами, или над простыми украинцами.

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15.10.2021 16:54 Відповісти
И над учителями...и над почтальонами..и над другими простыми украинцами... тут все очевидно...
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15.10.2021 16:56 Відповісти
Ты очевидно перепутал антиваксеров с учителями, почтальонами, и другими простыми украинцами.
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15.10.2021 18:57 Відповісти
а ты очевидно перепутал антиваксеров с теми, кто опасается ширятся "вакциной" от ковида.
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15.10.2021 20:24 Відповісти
Понятно. Кроме антиваксеров есть еще и серуны.
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15.10.2021 20:59 Відповісти
прикинь, кроме антиваксеров есть еще много кого. безмозглые троли, типа тебя, думающие люди, просто люди... да много кого есть, кроме антиваксеров. не благодари, за то, что просвещаю, я сегодня добрый.
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15.10.2021 21:26 Відповісти
я сегодня добрый. Нет ничего смешней самовлюбленного ,тупого, серливого антиваксера.
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15.10.2021 21:35 Відповісти
что все постоянно ноют и ноют... вам начхать на свое здоровье, если заболеете - лечитесь за свои!!! И не смейте заражать других людей и особенно детей!
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08.11.2021 08:11 Відповісти
ляшко-полєзний ідіот на службі фармацевтичній мафіїї.
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15.10.2021 16:30 Відповісти
У каждого есть право выбора, и приказы "идиотов" исполнять не обязаны.
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15.10.2021 16:40 Відповісти
оно то так, но по сути, Ляшко надо "********" - даже за то шо запретил резвиться в парках, это без введения ЧС = нарушение конститу... ах оставлю, ибо смешно - та же Зеля столько раз нарушила, шо куда там этому Ляшку.
Лучше бы на это место посадить его однофамильца - Скотиняка хотя бы посмешней будет
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15.10.2021 16:42 Відповісти
право выбора есть у каждого, и такие "идиоты", как антиваксы должны быть изолированы от остального общества, которое также имеет право выбора на ЖИЗНЬ
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08.11.2021 08:13 Відповісти
В РФ на 120 млн.-1,2 млн носителей гриппа ( Ковид) т.е. 1 процент , с этого 1 процента умрет не больше. 1/10 т.е. смертность на уровне предыдущих разновидностей гриппа.
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15.10.2021 16:41 Відповісти
Ты *****?
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15.10.2021 17:29 Відповісти
Антивакцинаторам нужно всё-таки предоставить несколько привилегий и разрешить:
- заплывать за буйки
- брать в руки высоковольтные провода
- переходить улицу на красный свет...

Можно ещё что-нибудь добавить.
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15.10.2021 16:44 Відповісти
А ты, оказывается, рашистский пропагандист.
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15.10.2021 16:48 Відповісти
Это тебя после вакцины так озарило...или тебе и ранее в голову приходили такие бредовые мысли???
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15.10.2021 16:53 Відповісти
Нет.
Я это понял ещё до того.
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15.10.2021 16:55 Відповісти
Я в курсе.
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15.10.2021 17:07 Відповісти
Ещё один парашный пропагандист.
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15.10.2021 16:50 Відповісти
Чекаю українську вакцину яка з'явиться в 2022 році. По-перше, треба підтримати вітчизняного виробника; по-друге, у разі негативних побічних дій або навіть смерті, є можливість мені або родичам бомбардувати установу судовими позовами, бо це все таки в нашій державі а не десьв Китаї або в Штатах. Поки що буду антиваксером, я хоч і хворів у в лютому, проте в листопаді швидше всього вдісторонять від роботи. Нехай буде так, трохи відпочину.
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15.10.2021 16:53 Відповісти
Размечтались.Их тоже освободят от ответственности,как и остальных.
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15.10.2021 18:28 Відповісти
купите справку и не парьтесь
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15.10.2021 22:24 Відповісти
Срок годности вакцин подходит к концу, люди не хотят колоться а значит пропадает распил денег на вакцине.
Ляшко в агонии, его гешефт пропадает.
Как в фильме.
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15.10.2021 16:53 Відповісти
Ляшко в агонии В агонии твой мозг. Ляшко живехонек-здоровехонек.
люди не хотят колоться а значит пропадает распил денег на вакцине. Ты перпутал людей с антиваксами.
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15.10.2021 17:22 Відповісти
Главное не забудьте внести в обязательный список на вакцинацию работников мед учреждений всех форм собственности..( хотя по идее они должны были бы быть с списке №1 под номером №1)
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15.10.2021 16:54 Відповісти
Они уже об этом забыли....потому как прекрасно понимают что система здравоохранения встанет колом...и очень быстро...
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15.10.2021 17:11 Відповісти
Ляшко недавно на этот вопрос уже ответил " Мы не вносим в обязательный список на вакцинацию медработников, потому что тогда придется их отстранять от работы за отказ вакцинироваться и мед систему страны ждет коллапс." Не ну супер. Медработники не хотят вакцинироваться, заставить их не могут... НО 1) других можно заставлять, лишать зарплат, не допускать к работе и т.д. 2) и при этом та же мед система и ее представители убеждают других людей вакцинироваться или заставляют это сделать. Ну и как это должно воспринимать население. Вся агитация идет насмарку.
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15.10.2021 17:23 Відповісти
Ммм.....не работает система деклараций семейного врача. Некоторые врачи недогружены, некоторые набрали и годами держат под завязку. Попасть к врачу, если ты в поездке нереально. Полностью нереально. А если ты заробитчанин ты уже списан в расход.
Запись на прием только в онлайн, за несколько дней и даже недель. Это жопаааа! Это не медицина или ее организация. Это приемная пещера алеутского шамана.....
Более того, если вы обратились в частную клинику, вам дали личный кабинет, в другой клинике, еще ....один! ! личный кабинет, в третьей клинике....результаты первых двух кабинетов не видят...только распечатать. Что это за безбумажная система???
В результате они сидят за компами и бегают с еще большим ворохом бумажек!!!
Медицинские карточки как были в регистатурах бумажные так и остались, они там что то клеят, слюнявят, убирают, добавляют....ничего нет прозрачного. Пациент вообще не видит и не понимает состояния своего здоровья.
КТили МРТ не панацея, вааааааще не работает!.....даже с контрастом. Ваааащееее!! Вы не поверите. Вы можете сделать два КТ с интервалом в пол года. На первом все ок, вы почти зздоровы, на втором -дык у вас гидронефроз, срочно режем почку, вам нельзя ждать, вы не шутите! На третьем КТ через две недели ....пауза.....*****.....да у вас онко!!!.....мы за вас не возьмёмся, только диспансер с бригадой, идите туда.....

Это не диагностика.....Это не медицина. ....
Это Х А О С....
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15.10.2021 17:15 Відповісти
Попасть к врачу, если ты в поездке нереально
Ты сам понял, что ты написал?
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15.10.2021 17:28 Відповісти
Хоч і не в тему, але картина з записом до сімейного лікаря описана вірно.
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15.10.2021 17:39 Відповісти
Абсолютно бессмысленная затея.
Вакцинироваться от одной из сотен разновидностей гриппа, под свою ответственность, без стопроцентной гарантии защиты, всего на полгода, с непредсказуемыми последствиями.....
Выхлоп практически нулевой.
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15.10.2021 17:17 Відповісти
Согласен. Выхлоп нулевой. От твоего коммента.
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15.10.2021 17:25 Відповісти
Та ото ж.)
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15.10.2021 17:30 Відповісти
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15.10.2021 17:31 Відповісти
От це "бессмьіслєнная затєя"
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15.10.2021 17:45 Відповісти
А де Степанов, вже здриснув з країни чи ще тут треться в пальті?
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15.10.2021 17:37 Відповісти
Чуваки не теряемся,а устраиваемся сварщиками.Два преимущества.Всегда в маске и кислород под рукой
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15.10.2021 18:37 Відповісти


Успехов вам товарищ Ляшко, в вашем нелегком труде!
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15.10.2021 19:31 Відповісти
давно пора. Невакциновані - небезпечні . В ідеалі давно пора табори на антиваксів будувати.
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15.10.2021 20:37 Відповісти
Идеальный вариант для власти натравить вакцинированных на невакцинированных, что бы грызлись между собой и не мешали осваивать ковидные деньги.
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15.10.2021 20:44 Відповісти
Доречі. Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною, що це не суперечить "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод"
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16.10.2021 00:38 Відповісти
 
 