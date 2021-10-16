РУС
В Запорожье с 18 октября устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности

В Запорожье с 18 октября устанавливается

В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса с 18 октября устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности и вводятся дополнительные ограничительные карантинные мероприятия.

Как  передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Запорожского горсовета.

Сегодня состоялось внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города.

На нем было решено ввести дополнительные ограничительные мероприятия в городе, предусмотренных "красной" эпидемической зоны. Они внедряются в дополнение к действующим ранее ограничений.

Напомним, 15 октября, Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса. С понедельника, 18 октября "красными" станут Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области.

Ай как лихо спрыгнули с темы о выплате помощи при лоХдауне! Вакцинация? Да не вопрос, только очереди в поликлиниках всегда есть и были шо в мавзолей, а колоться в подворотнях, типа почта - магазин как то не особо. Вот и выходит "работать нельзя запретить!". И ни вакцинации нормальной, ни работы, ни предвижения, ни средств к существованию. Бинго . зы. Лично жду с августа очередь на вакцинацию, а вот выяснилось, что нужно на очередь записаться... в третий раз.
17.10.2021 10:00 Ответить
Я так понимаю что ты ждешь выездную бригаду?
17.10.2021 10:05 Ответить
Ты читать умеешь ? Для особо умных - "Лично жду с августа очередь на вакцинацию, а вот выяснилось, что нужно на очередь записаться... в третий раз." В ТРЕТИЙ РАЗ, ТИПА "ВАШ ЗВОНОК (ПРИХОД) ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ НАС". И это в поликлинике с претензиями на непревзойденность, где в регистратуре чуть ли не за "здрасте" нужно платить. Что не так и при чем тут выездные...? Традиционная черезжопость не более.
17.10.2021 10:28 Ответить
Читать-то я умею. Жена записалась в поликлинике и через полторы недели была вакцинирована первой дозой, через месяц второй. А если короноваком, то там записи вообще нет, живая очередь полчаса-час и готово.
Ко мне приезжала выездная бригада, почти 2 месяца ожидал
17.10.2021 10:45 Ответить
 
 