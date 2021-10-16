В Запорожье с 18 октября устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности

В Запорожье в связи с осложнением эпидемической ситуации из-за распространения коронавируса с 18 октября устанавливается "красный" уровень эпидемиологической опасности и вводятся дополнительные ограничительные карантинные мероприятия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс служба Запорожского горсовета.

Сегодня состоялось внеочередное заседание местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций города.

На нем было решено ввести дополнительные ограничительные мероприятия в городе, предусмотренных "красной" эпидемической зоны. Они внедряются в дополнение к действующим ранее ограничений.

Напомним, 15 октября, Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса. С понедельника, 18 октября "красными" станут Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепровская области.