У Запоріжжя із 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки

У Запоріжжі у зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу з 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки і запроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.

Сьогодні відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста.

На ньому було вирішено запровадити додаткові обмежувальні заходи в місті, передбачені "червоною" епідемічною зоною. Вони впроваджуються на додачу до вже раніше запроваджених.

Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. З понеділка, 18 жовтня, "червоними" стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.