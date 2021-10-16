У Запоріжжя із 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки
У Запоріжжі у зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу з 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки і запроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.
Сьогодні відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста.
На ньому було вирішено запровадити додаткові обмежувальні заходи в місті, передбачені "червоною" епідемічною зоною. Вони впроваджуються на додачу до вже раніше запроваджених.
Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. З понеділка, 18 жовтня, "червоними" стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.
