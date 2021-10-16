УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6064 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 179 4

У Запоріжжя із 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки

У Запоріжжя із 18 жовтня встановлюється

У Запоріжжі у зв'язку з ускладненням епідемічної ситуації через поширення коронавірусу з 18 жовтня встановлюється "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки і запроваджуються додаткові обмежувальні карантинні заходи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Запорізької міськради.

Сьогодні відбулося позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста.

На ньому було вирішено запровадити додаткові обмежувальні заходи в місті, передбачені "червоною" епідемічною зоною. Вони впроваджуються на додачу до вже раніше запроваджених.

Нагадаємо, 15 жовтня Херсонська область потрапила до "червоної" зони епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. З понеділка, 18 жовтня, "червоними" стануть Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпровська області.

Автор: 

Запоріжжя (2361) карантин (18172) COVID-19 (19766) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ай как лихо спрыгнули с темы о выплате помощи при лоХдауне! Вакцинация? Да не вопрос, только очереди в поликлиниках всегда есть и были шо в мавзолей, а колоться в подворотнях, типа почта - магазин как то не особо. Вот и выходит "работать нельзя запретить!". И ни вакцинации нормальной, ни работы, ни предвижения, ни средств к существованию. Бинго . зы. Лично жду с августа очередь на вакцинацию, а вот выяснилось, что нужно на очередь записаться... в третий раз.
показати весь коментар
17.10.2021 10:00 Відповісти
Я так понимаю что ты ждешь выездную бригаду?
показати весь коментар
17.10.2021 10:05 Відповісти
Ты читать умеешь ? Для особо умных - "Лично жду с августа очередь на вакцинацию, а вот выяснилось, что нужно на очередь записаться... в третий раз." В ТРЕТИЙ РАЗ, ТИПА "ВАШ ЗВОНОК (ПРИХОД) ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ НАС". И это в поликлинике с претензиями на непревзойденность, где в регистратуре чуть ли не за "здрасте" нужно платить. Что не так и при чем тут выездные...? Традиционная черезжопость не более.
показати весь коментар
17.10.2021 10:28 Відповісти
Читать-то я умею. Жена записалась в поликлинике и через полторы недели была вакцинирована первой дозой, через месяц второй. А если короноваком, то там записи вообще нет, живая очередь полчаса-час и готово.
Ко мне приезжала выездная бригада, почти 2 месяца ожидал
показати весь коментар
17.10.2021 10:45 Відповісти
 
 