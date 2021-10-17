РУС
На сегодня для украинских потребителей запасов газа достаточно, - Зеленский

На сегодня для украинских потребителей запасов газа достаточно, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

 "Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правител ьство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - сказал Зеленский в комментарии телеканалу ICTV в воскресенье, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

По словам президента, если бы правительство не вмешалось в ситуацию, цена газ достигла бы 50 грн.

"Поймите, сейчас мы все видим, что цена уже 2 тыс. долларов. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 грн, а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около 8 грн. Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, именно вовремя", - отметил Зеленский.

Также читайте: Украина готова к отопительному сезону на 99%, - Шмыгаль

Президент отметил, что отопительный сезон - это ответственность и центральной власти, и местной власти.

"Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем. Дальше есть технические вопросы, юридические вопросы и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, в любом случае это будет нормальная цена", - пояснил глава государства.

Также читайте: Техническая готовность регионов к отопительному сезону составляет более 90%, - Чернышов

Топ комментарии
+45
завтра будет Порошенко виноват
показать весь комментарий
17.10.2021 20:47 Ответить
+38
показать весь комментарий
17.10.2021 20:46 Ответить
+32
Завтра будет так

показать весь комментарий
17.10.2021 20:51 Ответить
Хтось ще вірить Косоворотці?
показать весь комментарий
18.10.2021 10:02 Ответить
