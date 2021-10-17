Наразі для українських споживачів запасів газу достатньо, - Зеленський

УКР
Наразі для українських споживачів запасів газу достатньо, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Хочу всіх заспокоїти. Вважаю, багато важливих предметних, а найважливіше своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. Наразі достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами порівняно з європейськими цінами", - сказав Зеленський у коментарі телеканалу ICTV в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами президента, якби уряд не втрутився у ситуацію, ціна газу досягла б 50 грн.

"Зрозумійте, зараз ми всі бачимо, що ціна вже 2 тис. доларів. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей щонайменше 50 грн, а так для людей від НАК "Нафтогаз" - близько 8 грн. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який запровадили ми, ще раз хочу повторити, що саме вчасно", - зазначив Зеленський.

Читайте також: Україна готова до опалювального сезону на 99%, - Шмигаль

Президент зазначив, що опалювальний сезон - це відповідальність і центральної влади, і місцевої влади.

"Тому ми підписали меморандум, у якому є дві головні речі. НАК "Нафтогаз" і центральна влада гарантують дві речі: конкретну стабільну ціну і стабільний обсяг. Далі є технічні питання, юридичні питання та політичні питання деяких представників місцевої влади. Все це, я упевнений, буде врегульовано, в будь-якому разі це буде нормальна ціна", - пояснив глава держави.

Читайте також: Технічна готовність регіонів до опалювального сезону становить понад 90%, - Чернишов

Автор: 

газ (10598) Зеленський Володимир (25217) вугілля (2489) опалювальний сезон (1773) Теплокомуненерго (543)
+45
завтра будет Порошенко виноват
17.10.2021 20:47 Відповісти
+38
17.10.2021 20:46 Відповісти
+32
Завтра будет так

17.10.2021 20:51 Відповісти
Хтось ще вірить Косоворотці?
18.10.2021 10:02 Відповісти
