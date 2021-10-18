РУС
Украинца, перевозившего 27 нелегалов, арестовали в Польше

Украинца, перевозившего 27 нелегалов, арестовали в Польше

В Польше вблизи границы с Беларусью задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает Пограничная служба Польши.

"Сегодня, 17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали возле населенного пункта Радзивилув гражданина Украины, который грузовиком популярной курьерской компании перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - отметили польские пограничники.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а в целом с начала октября - около 10 000.

...с лугандонской пропиской.
18.10.2021 01:23 Ответить
а наши ослепли и оглухли пограничники?
18.10.2021 05:42 Ответить
через беларусь по ходу ехал там и подсадил за бабки огромные...закроют дурня теперь с конфискацией
18.10.2021 06:09 Ответить
На что оно надеялось?
18.10.2021 17:12 Ответить
Белорусов не арестовывают.
18.10.2021 07:47 Ответить
пусть поляки этому петуху дадут максимальный срок и пусть кукарекает гребень за то что переправляет биомассу с таких стран в евросоюз...поляки молодци.всеми силами противостоят принимать у себя беженцев с этих стран.... потому что чужие, потому что тунеядци и будут жить на пособия нигде не работая...воровать и торговать наркотой . германия.франция уже темнокожо арабская..... и видим что эти переселенци там вытворяют....пусть едут к своим братьям мусульманам в ЭМИРАТЫ, и другие арабские страны не бедные..... чего переть к (неверным) не понимаю...да потому что здесь можно всё им!!! и голова и руки будут не отрублены....(( не жизнь а рай земной им...( кури траву, бухай и гуляй на сьёмных квартирах, торгуй на рынках, убивай население на авто без прав, и другие безобразия которые запрещены в таких странах...((
18.10.2021 08:30 Ответить
 
 