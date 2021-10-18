Украинца, перевозившего 27 нелегалов, арестовали в Польше

В Польше вблизи границы с Беларусью задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает Пограничная служба Польши.

"Сегодня, 17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали возле населенного пункта Радзивилув гражданина Украины, который грузовиком популярной курьерской компании перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - отметили польские пограничники.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а в целом с начала октября - около 10 000.