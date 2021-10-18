Украинца, перевозившего 27 нелегалов, арестовали в Польше
В Польше вблизи границы с Беларусью задержали гражданина Украины, который перевозил в грузовом микроавтобусе 27 граждан Ирака.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттере сообщает Пограничная служба Польши.
"Сегодня, 17 октября, пограничники из отдела ПС в Мельнике задержали возле населенного пункта Радзивилув гражданина Украины, который грузовиком популярной курьерской компании перевозил 27 нелегальных мигрантов из Ирака", - отметили польские пограничники.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 16 октября в Польше зафиксировали 524 попытки нелегального пересечения границы со стороны Беларуси, а в целом с начала октября - около 10 000.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Valery Greff
показать весь комментарий18.10.2021 01:23 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Олександр Філіпов
показать весь комментарий18.10.2021 05:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
tim link
показать весь комментарий18.10.2021 06:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Astralius
показать весь комментарий18.10.2021 17:12 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Альфред Соломонович
показать весь комментарий18.10.2021 07:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Vitaliy Pavlov
показать весь комментарий18.10.2021 08:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль