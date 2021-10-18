Українця, який перевозив 27 нелегалів, заарештували в Польщі
У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомляє Прикордонна служба Польщі.
"Сьогодні, 17 жовтня, прикордонники з відділу ПС у Мельнику затримали біля населеного пункту Радзівілув громадянина України, який вантажівкою популярної кур'єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку", - зазначили польські прикордонники.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 16 жовтня в Польщі зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі, а загалом з початку жовтня - приблизно 10 000.
