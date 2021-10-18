УКР
Українця, який перевозив 27 нелегалів, заарештували в Польщі

Українця, який перевозив 27 нелегалів, заарештували в Польщі

У Польщі поблизу кордону з Білоруссю затримали громадянина України, який перевозив у вантажному мікроавтобусі 27 громадян Іраку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері повідомляє Прикордонна служба Польщі.

"Сьогодні, 17 жовтня, прикордонники з відділу ПС у Мельнику затримали біля населеного пункту Радзівілув громадянина України, який вантажівкою популярної кур'єрської компанії перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку", - зазначили польські прикордонники.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 16 жовтня в Польщі зафіксували 524 спроби нелегального перетину кордону з боку Білорусі, а загалом з початку жовтня - приблизно 10 000.

Також читайте: Криза триватиме довго, - Польща про наплив мігрантів із Білорусі

...с лугандонской пропиской.
18.10.2021 01:23 Відповісти
а наши ослепли и оглухли пограничники?
18.10.2021 05:42 Відповісти
через беларусь по ходу ехал там и подсадил за бабки огромные...закроют дурня теперь с конфискацией
18.10.2021 06:09 Відповісти
На что оно надеялось?
18.10.2021 17:12 Відповісти
Белорусов не арестовывают.
18.10.2021 07:47 Відповісти
пусть поляки этому петуху дадут максимальный срок и пусть кукарекает гребень за то что переправляет биомассу с таких стран в евросоюз...поляки молодци.всеми силами противостоят принимать у себя беженцев с этих стран.... потому что чужие, потому что тунеядци и будут жить на пособия нигде не работая...воровать и торговать наркотой . германия.франция уже темнокожо арабская..... и видим что эти переселенци там вытворяют....пусть едут к своим братьям мусульманам в ЭМИРАТЫ, и другие арабские страны не бедные..... чего переть к (неверным) не понимаю...да потому что здесь можно всё им!!! и голова и руки будут не отрублены....(( не жизнь а рай земной им...( кури траву, бухай и гуляй на сьёмных квартирах, торгуй на рынках, убивай население на авто без прав, и другие безобразия которые запрещены в таких странах...((
18.10.2021 08:30 Відповісти
 
 