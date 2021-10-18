Завтра Рада приступит к разблокированию закона об олигархах, - Стефанчук

Завтра после избрания первого вице-спикера парламент приступит к разблокированию закона о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.

По его словам, речь идёт о 12-ти зарегистрированных "блокирующих постановлениях".

Стефанчук отметил, что после документ будет или подписан и направлен президенту, или депутаты проголосуют отдельно спорную норму.

"Переголосовывать его (закон. - Ред.) не надо", - заявил спикер.

Отвечая на вопрос, будет ли он подписывать закон, ведь это должен был бы сделать предыдущий председатель ВРУ Дмитрий Разумков, при котором он был принят, Стефанчук сказал, что законодательство не предусматривает ограничений в этом вопросе.

Спикер пообещал предоставить юридическое обоснование, почему он может подписать закон.

Он подчеркнул, что есть решения Конституционного Суда о том, что не должно быть препятствий для наследственности власти.

"После того, как я увижу окончательный текст (закона. - Ред.), подписанный главой комитета, будет принято решение", - пообещал председатель ВРУ.