Завтра Рада приступит к разблокированию закона об олигархах, - Стефанчук

Завтра после избрания первого вице-спикера парламент приступит к разблокированию закона о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в понедельник сказал спикер Руслан Стефанчук.

По его словам, речь идёт о 12-ти зарегистрированных "блокирующих постановлениях".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы положим конец офшорам и их использованию в Украине, - "слуга народа" Гетманцев

Стефанчук отметил, что после документ будет или подписан и направлен президенту, или депутаты проголосуют отдельно спорную норму.

"Переголосовывать его (закон. - Ред.) не надо", - заявил спикер.

Отвечая на вопрос, будет ли он подписывать закон, ведь это должен был бы сделать предыдущий председатель ВРУ Дмитрий Разумков, при котором он был принят, Стефанчук сказал, что законодательство не предусматривает ограничений в этом вопросе.

Спикер пообещал предоставить юридическое обоснование, почему он может подписать закон.

Он подчеркнул, что есть решения Конституционного Суда о том, что не должно быть препятствий для наследственности власти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закон об олигархах должен подписывать я. Будет подан корректный законопроект - сделаю это, - Разумков

"После того, как я увижу окончательный текст (закона. - Ред.), подписанный главой комитета, будет принято решение", - пообещал председатель ВРУ.

Вистава лялькового балагана триває !!! Імітація бурхливої державної діяльності !!!)))
18.10.2021 13:02 Ответить
Коли вже ви падлюки, всі перестріляєте одне одного!
18.10.2021 13:07 Ответить
ждем-с всплеска истерических комментариев от "заинтересованных" сторон на определенных сайтах и ресурсах))))))))))
18.10.2021 13:13 Ответить
Ось ти і є «пєрвій всплєск», кацап.
18.10.2021 13:25 Ответить
Вот он и начался. То ли ещё будет!
18.10.2021 13:31 Ответить
а перед заседанием будут проверять ковид-сертификаты???? ))))
18.10.2021 13:13 Ответить
Олигархи уже передали наличку, чтоб "Слуги Нарида" ппроголосовали за ззакон против олигархов?
18.10.2021 13:17 Ответить
олигархи, которым хотят типа как наступить на яйца, по своим телеканалам с утра до вечера хвалят автора закона))))) если бы дожил, Оруэллу ничего ненужно было бы выдумывать, просто документальный сюжет Скотный Двор 2021.
18.10.2021 14:02 Ответить
 
 