Через КПВВ "Чаплинка" прекращается пропуск на территорию оккупированного Крыма, - Госпогранслужба
Сегодня, 19 октября пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прекращается.
Об этом в Facebook сообщает Херсонский пограничный отряд Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.
Решение о прекращении работы указанного контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее принято согласно распоряжению Херсонской областной государственной администрации от 8 октября 2021 №792 и по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Пересечь админграницу с оккупированным Крымом можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.
