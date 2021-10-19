Через КПВВ "Чаплинка" прекращается пропуск на территорию оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Сегодня, 19 октября пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прекращается.

Об этом в Facebook сообщает Херсонский пограничный отряд Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

Решение о прекращении работы указанного контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее принято согласно распоряжению Херсонской областной государственной администрации от 8 октября 2021 №792 и по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Пересечь админграницу с оккупированным Крымом можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

