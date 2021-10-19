РУС
Новости
3 248 4

Через КПВВ "Чаплинка" прекращается пропуск на территорию оккупированного Крыма, - Госпогранслужба

Через КПВВ

Сегодня, 19 октября пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прекращается.

Об этом в Facebook сообщает Херсонский пограничный отряд Государственной пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

Решение о прекращении работы указанного контрольного пункта въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее принято согласно распоряжению Херсонской областной государственной администрации от 8 октября 2021 №792 и по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Пересечь админграницу с оккупированным Крымом можно будет в КПВВ "Каланчак", или КПВВ "Чонгар", которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Автор: 

Госпогранслужба (6783) Крым (26455) КПВВ (330) Херсонская область (5137)
Закройте еще Чонгар и Каланчак.Нехуй шастать
19.10.2021 09:49 Ответить
Дьік адінарот, совкодрочєрьі, жульйо... как можна(((
19.10.2021 09:54 Ответить
Закрьіть фсьо, пусть либо туда, либо сюда, а не как крьісьі...
19.10.2021 10:25 Ответить
 
 