Рада назначила Корниенко первым вице-спикером. ВИДЕО

Верховная Рада избрала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко на пост первого вице-спикера парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 256 народных депутатов.

Перед этим рейтинговое голосование показало, что кандидатуру Корниенко поддерживают 248 голосов, другого кандидата на пост первого вице-спикера Софию Федыну ("ЕС") - 73.

После голосования спикер Руслан Стефанчук попросил Корниенко занять место в президиуме Рады. Нардеп под аплодисменты коллег прошёл в президиум. "Слуги народа" аплодировали Корниенко стоя.

Топ комментарии
+13
баба да - корабельная сосна +айкосы
первый вице - спикер, лучший из лучших - моральный маяк для украинского народа!
19.10.2021 11:52 Ответить
+13
Стремительный взлет алкаша из под мусорного контейнера...зеленый дерьмонасос поднял гавно вверх...
19.10.2021 11:54 Ответить
+7
рыло не обезображенное интЫлэктом будет сидеть рядом с бегемотом.
19.10.2021 11:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Лёд тронулся,господа присяжние и заседатели!" !!!!))))
19.10.2021 11:51 Ответить
вы видели какой живот у этого слуги,видно,что любит не только сосну,но и пивасик и водочку,а фэйс точно как у алкаша со стажем
19.10.2021 13:03 Ответить
баба да - корабельная сосна +айкосы
первый вице - спикер, лучший из лучших - моральный маяк для украинского народа!
19.10.2021 11:52 Ответить
рыло не обезображенное интЫлэктом будет сидеть рядом с бегемотом.
19.10.2021 11:52 Ответить
в нього рило частково під твій логін підходить. Різниця - не просто "випивав", а "постійно в запої".
19.10.2021 12:35 Ответить
Яка несподіванка.
19.10.2021 11:52 Ответить
Стремительный взлет алкаша из под мусорного контейнера...зеленый дерьмонасос поднял гавно вверх...
19.10.2021 11:54 Ответить
Теперь все в сборе!
19.10.2021 11:56 Ответить
наруга над демократією триває
зебіли, дякую!
19.10.2021 11:58 Ответить
19.10.2021 12:03 Ответить
Якщо команда Зеленського включно із самим президентом відверті наркомани, то цей чистий алкаш. Він скоро здохне від цирозу з таким черевом.
19.10.2021 12:05 Ответить
19.10.2021 12:06 Ответить
19.10.2021 12:17 Ответить
то, поки у них табу,
я підкрався - і...
19.10.2021 12:26 Ответить
Социальные зе-лифты:
ещё вчера ты с пузом, как у беременной женщины, обсуждал в прямом эфире бл*дей,
а сегодня ты - у руля парламента страны !
Облико-морале Зе-кодла зашкаливает !
19.10.2021 12:26 Ответить
Калашный ряд пополнился новым рылом ) Квартал укрепляет свои позиции!
19.10.2021 12:28 Ответить
Це не спікери, а свині годовані. Чим далі, тим більше країна перетворюється на зЕбільне ганьбіще.

19.10.2021 13:02 Ответить
ну все теперь Сброд заработает, под чутким руководством "карабельной сосны" и весельчака У!!!
19.10.2021 13:10 Ответить
Сосни заСлужили представництво при владі
19.10.2021 13:11 Ответить
Как можно назначать алкоголика, мошенника зам. председателя ВР? Разве не понятно, что аморальные типы оставляют после себя только пустыню?
19.10.2021 13:21 Ответить
Юзика ще другим віце-спікером і буде "Три товстуна". Правда, дофіга спишуть коштів на посилено-розширені "трони".
19.10.2021 13:59 Ответить
Ну что вам еще не хватает, что бы работать на страну , народ вам дал всю полноту власти. Наверное желания, совести и умения, если даже не умеете предусмотренны деньги в бюджете , что бы нанять специалистов, консультантов, только что бы было желание и совесть.
А так маэмо що маемо , как говорится в публичном доме переставляют кровати, когда их всех менять надо.
19.10.2021 14:25 Ответить
 
 