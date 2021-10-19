Рада назначила Корниенко первым вице-спикером. ВИДЕО

Верховная Рада избрала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко на пост первого вице-спикера парламента.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 256 народных депутатов.

Перед этим рейтинговое голосование показало, что кандидатуру Корниенко поддерживают 248 голосов, другого кандидата на пост первого вице-спикера Софию Федыну ("ЕС") - 73.

После голосования спикер Руслан Стефанчук попросил Корниенко занять место в президиуме Рады. Нардеп под аплодисменты коллег прошёл в президиум. "Слуги народа" аплодировали Корниенко стоя.