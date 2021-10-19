Рада назначила Корниенко первым вице-спикером. ВИДЕО
Верховная Рада избрала главу партии "Слуга народа" Александра Корниенко на пост первого вице-спикера парламента.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 256 народных депутатов.
Перед этим рейтинговое голосование показало, что кандидатуру Корниенко поддерживают 248 голосов, другого кандидата на пост первого вице-спикера Софию Федыну ("ЕС") - 73.
После голосования спикер Руслан Стефанчук попросил Корниенко занять место в президиуме Рады. Нардеп под аплодисменты коллег прошёл в президиум. "Слуги народа" аплодировали Корниенко стоя.
первый вице - спикер, лучший из лучших - моральный маяк для украинского народа!
зебіли, дякую!
я підкрався - і...
ещё вчера ты с пузом, как у беременной женщины, обсуждал в прямом эфире бл*дей,
а сегодня ты - у руля парламента страны !
Облико-морале Зе-кодла зашкаливает !
А так маэмо що маемо , как говорится в публичном доме переставляют кровати, когда их всех менять надо.