Рада призначила Корнієнка першим віцеспікером. ВIДЕО

Верховна Рада обрала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на пост першого віцеспікера парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 256 народних депутатів.

Перед цим рейтингове голосування показало, що кандидатуру Корнієнка підтримують 248 голосів, іншого кандидата на пост першого віцеспікера Софію Федину ("ЄС") - 73.

Після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив Корнієнка зайняти місце в президії Ради. Нардеп під оплески колег пройшов до президії. "Слуги народу" аплодували Корнієнку стоячи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук про реакцію Зеленського на його призначення спікером ВР: Просто потиснув мені руку і сказав: "Вітаю".

ВР (15197) призначення (2347) Корнієнко Олександр (666) Федина Софія (73)
+13
баба да - корабельная сосна +айкосы
первый вице - спикер, лучший из лучших - моральный маяк для украинского народа!
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
+13
Стремительный взлет алкаша из под мусорного контейнера...зеленый дерьмонасос поднял гавно вверх...
показати весь коментар
19.10.2021 11:54 Відповісти
+7
рыло не обезображенное интЫлэктом будет сидеть рядом с бегемотом.
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
"Лёд тронулся,господа присяжние и заседатели!" !!!!))))
показати весь коментар
19.10.2021 11:51 Відповісти
вы видели какой живот у этого слуги,видно,что любит не только сосну,но и пивасик и водочку,а фэйс точно как у алкаша со стажем
показати весь коментар
19.10.2021 13:03 Відповісти
баба да - корабельная сосна +айкосы
первый вице - спикер, лучший из лучших - моральный маяк для украинского народа!
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
рыло не обезображенное интЫлэктом будет сидеть рядом с бегемотом.
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
в нього рило частково під твій логін підходить. Різниця - не просто "випивав", а "постійно в запої".
показати весь коментар
19.10.2021 12:35 Відповісти
Яка несподіванка.
показати весь коментар
19.10.2021 11:52 Відповісти
Стремительный взлет алкаша из под мусорного контейнера...зеленый дерьмонасос поднял гавно вверх...
показати весь коментар
19.10.2021 11:54 Відповісти
Теперь все в сборе!
показати весь коментар
19.10.2021 11:56 Відповісти
наруга над демократією триває
зебіли, дякую!
показати весь коментар
19.10.2021 11:58 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:03 Відповісти
Якщо команда Зеленського включно із самим президентом відверті наркомани, то цей чистий алкаш. Він скоро здохне від цирозу з таким черевом.
показати весь коментар
19.10.2021 12:05 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:06 Відповісти
показати весь коментар
19.10.2021 12:17 Відповісти
то, поки у них табу,
я підкрався - і...
показати весь коментар
19.10.2021 12:26 Відповісти
Социальные зе-лифты:
ещё вчера ты с пузом, как у беременной женщины, обсуждал в прямом эфире бл*дей,
а сегодня ты - у руля парламента страны !
Облико-морале Зе-кодла зашкаливает !
показати весь коментар
19.10.2021 12:26 Відповісти
Калашный ряд пополнился новым рылом ) Квартал укрепляет свои позиции!
показати весь коментар
19.10.2021 12:28 Відповісти
Це не спікери, а свині годовані. Чим далі, тим більше країна перетворюється на зЕбільне ганьбіще.

показати весь коментар
19.10.2021 13:02 Відповісти
ну все теперь Сброд заработает, под чутким руководством "карабельной сосны" и весельчака У!!!
показати весь коментар
19.10.2021 13:10 Відповісти
Сосни заСлужили представництво при владі
показати весь коментар
19.10.2021 13:11 Відповісти
Как можно назначать алкоголика, мошенника зам. председателя ВР? Разве не понятно, что аморальные типы оставляют после себя только пустыню?
показати весь коментар
19.10.2021 13:21 Відповісти
Юзика ще другим віце-спікером і буде "Три товстуна". Правда, дофіга спишуть коштів на посилено-розширені "трони".
показати весь коментар
19.10.2021 13:59 Відповісти
Ну что вам еще не хватает, что бы работать на страну , народ вам дал всю полноту власти. Наверное желания, совести и умения, если даже не умеете предусмотренны деньги в бюджете , что бы нанять специалистов, консультантов, только что бы было желание и совесть.
А так маэмо що маемо , как говорится в публичном доме переставляют кровати, когда их всех менять надо.
показати весь коментар
19.10.2021 14:25 Відповісти
 
 