Рада призначила Корнієнка першим віцеспікером. ВIДЕО

Верховна Рада обрала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на пост першого віцеспікера парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 256 народних депутатів.

Перед цим рейтингове голосування показало, що кандидатуру Корнієнка підтримують 248 голосів, іншого кандидата на пост першого віцеспікера Софію Федину ("ЄС") - 73.

Після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив Корнієнка зайняти місце в президії Ради. Нардеп під оплески колег пройшов до президії. "Слуги народу" аплодували Корнієнку стоячи.

