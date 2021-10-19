Рада призначила Корнієнка першим віцеспікером. ВIДЕО
Верховна Рада обрала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на пост першого віцеспікера парламенту.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення - 256 народних депутатів.
Перед цим рейтингове голосування показало, що кандидатуру Корнієнка підтримують 248 голосів, іншого кандидата на пост першого віцеспікера Софію Федину ("ЄС") - 73.
Після голосування спікер Руслан Стефанчук попросив Корнієнка зайняти місце в президії Ради. Нардеп під оплески колег пройшов до президії. "Слуги народу" аплодували Корнієнку стоячи.
первый вице - спикер, лучший из лучших - моральный маяк для украинского народа!
зебіли, дякую!
я підкрався - і...
ещё вчера ты с пузом, как у беременной женщины, обсуждал в прямом эфире бл*дей,
а сегодня ты - у руля парламента страны !
Облико-морале Зе-кодла зашкаливает !
А так маэмо що маемо , как говорится в публичном доме переставляют кровати, когда их всех менять надо.