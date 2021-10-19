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СБУшника, напавшего летом на пограничный отряд, приговорили к условному сроку

СБУшника, напавшего летом на пограничный отряд, приговорили к условному сроку

Старший лейтенант пошел на соглашение со следствием. Его лишили звания и на три года запретили служить в правоохранительных органах.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что 18.07.2021 двое офицеров Службы безопасности Украины - лейтенант и подполковник - совершили нападение на пограничный наряд во время выполнения последним обязанностей по осуществлению охраны государственной границы вблизи одного из сел в Сумской области, причинив двум пограничникам легкие телесные повреждения. Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Служебное оружие пограничников злоумышленники оставили на месте преступления", - сказано в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что обвиняемый заключил соглашение со следствием.

"Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания - 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, а также дополнительные наказания в виде лишения воинского звания "лейтенант" и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года", - отметили в прокуратура.

Расследование в отношении второго напавшего на пограничников СБУ-шника завершено, скоро суд вынесет приговор.

Также читайте: Группа, продававшая фальшивые документы ЕС по 5 тыс. долл. за комплект, задержана в Хмельницком, - СБУ. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6538) приговор (1232) СБУ (19980) суд (25135)


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Топ комментарии
+11
Хто ж його посадить це ж пам"ятник!
І так з усіма можновлядцями. Кради, вбивай, зраджуй Україну - на тобі найсуворіше покарання домашній арешт.
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19.10.2021 20:21
+6
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19.10.2021 20:19
+3
Три года быстро пролетят, и снова пойдет на дело.
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19.10.2021 20:18
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Три года быстро пролетят, и снова пойдет на дело.
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19.10.2021 20:18 Ответить
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19.10.2021 20:19 Ответить
Хто ж його посадить це ж пам"ятник!
І так з усіма можновлядцями. Кради, вбивай, зраджуй Україну - на тобі найсуворіше покарання домашній арешт.
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19.10.2021 20:21 Ответить
Ну, в цьому випадку лейтенант не крав, не вбивав і Україну не зраджував, а брав участь у нанесені легких тілесних ушкоджень і пішов на угоду зі слідством. Здається міра покарання адекватна. А от як покарають підполковника, який скоріш за все керував лейтенантом, подивимось. Важливо, щоб були встановлені причини такої поведінки СБУшників.
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20.10.2021 00:06 Ответить
Правильно, на его месте мог быть я, лейтенант Б.
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19.10.2021 20:22 Ответить
Йому не можна в тюрму. Всі його родичі, друзі, співучасники з тої сторони колючого дроту. 😔
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19.10.2021 20:25 Ответить
"Сбушніки прокачали " погранців !?
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19.10.2021 20:31 Ответить
Интересно, преступление совершили вместе, но полкана судят отдельно...
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19.10.2021 20:35 Ответить
Полкан пьяный спал. Ничего не видел. Ничего не делал.
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19.10.2021 20:59 Ответить
А нахрена они это сделали, напомните плз? и в чём состояло сотрудничество со следствием?
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19.10.2021 20:48 Ответить
Рыбачили в погранзоне. А пограничники, вместо того чтоб пристрелить (по уставу) а они , и даже
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19.10.2021 20:56 Ответить
Не. Советник министра обороны (хоть и на общественных началах) должен, просто обязан знать разницу между войсковой единицей - "пограничный отряд" и 2-3мя военнослужащими - "пограничный наряд" Последнее нападение было на Луганский погран. отряд в 2014-ом году.
Баньте аккаунт, чё тянете?
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19.10.2021 21:07 Ответить
а подполковнику дадут новое звание...))
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19.10.2021 21:15 Ответить
Не, ну он же пообещал ,что впедь такого не повторится!
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19.10.2021 21:18 Ответить
А медаль дадут?
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19.10.2021 21:52 Ответить
В этой стране не будет порядка...
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19.10.2021 22:32 Ответить
О, так і живем, в кожного своя робота і свій план, в погранців свій, в сбу свої розцінки, в суддів свої інтереси, а страждають прості люди, і зводять нас лобами, створюють надумані проблеми (коронавірус), щоб відволікти від реальних проблем, які можуть об'єднати народ. (президента вибирають на срок, а суддю довічно), а потім мразь сидить і рішає хто прав а хто ні, доки не почнем вішати на кранах, бігбордах (єдиний плюс талібану, в моєму розумінні) не буде порядку, і пох який віслюк на посту президента.
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19.10.2021 22:53 Ответить
Кордон - це Статус найвищого безпекового рівня в кожній країні світу. За кордон і провокації на ньому,а тим більш порушеннями режиму скрізь карають....безжально. Окрім ,як в Україні. Досить згадати порушення кордону Саакашвілі і його " друзяками". Тоді нікого не покарали: ні Юльку Тимошенчиху,ні Сракашвілі, ні інших виблюдків. А треба було б ,як слід виконати обовязок по безпеці країни усіма : від прокурорів до суддів.
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20.10.2021 01:32 Ответить
Что это за соглашение с ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРЕСТУПНИКАМИ! Всех "соглашателей" под трибунал!, всю эту сволочь прокуроско-судейскую! Продали нужное решение, твари!
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20.10.2021 07:04 Ответить
А подполковнику воще ничего. Вот это и есть главная причина того почему украинцы так живут- комуняцко-кучмовско-рыговские суды
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20.10.2021 19:28 Ответить
 
 