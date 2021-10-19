СБУшника, напавшего летом на пограничный отряд, приговорили к условному сроку

Старший лейтенант пошел на соглашение со следствием. Его лишили звания и на три года запретили служить в правоохранительных органах.

Об этом сообщает Специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере Центрального региона, информирует Цензор.НЕТ.

"Установлено, что 18.07.2021 двое офицеров Службы безопасности Украины - лейтенант и подполковник - совершили нападение на пограничный наряд во время выполнения последним обязанностей по осуществлению охраны государственной границы вблизи одного из сел в Сумской области, причинив двум пограничникам легкие телесные повреждения. Подозреваемые завладели боеприпасами к служебному оружию пограничников, часть из которых впоследствии подбросили в местный отдел Госпогранслужбы. Служебное оружие пограничников злоумышленники оставили на месте преступления", - сказано в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что обвиняемый заключил соглашение со следствием.

"Суд вынес приговор, которым утвердил заключенное соглашение и назначил согласованную сторонами меру наказания - 5 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года, а также дополнительные наказания в виде лишения воинского звания "лейтенант" и лишения права занимать должности в правоохранительных органах Украины сроком на 3 года", - отметили в прокуратура.

Расследование в отношении второго напавшего на пограничников СБУ-шника завершено, скоро суд вынесет приговор.

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