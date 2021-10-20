Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ, - разведка

Россия может прибегнуть к новым провокациям против представителей миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны в Facebook.

"По оценкам военной разведки Украины, российское руководство может продолжить операцию по дискредитации Миссии. Инцидент с блокированием работы Миссии ОБСЕ и взятие в заложники международных наблюдателей в очередной раз продемонстрировали пренебрежение российскими властями всеми нормами международного права и ее несостоятельность придерживаться взятых на себя обязательств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Главное управление разведки Минобороны Украины неоднократно фиксирует осуществление Россией провокаций и информационно-психологических операций накануне международных встреч высокого уровня.

"Целью российских оккупационных администраций является создание искусственных проблем для работы наблюдателей Миссии накануне переговоров министров иностранных дел в Нормандской формате, которые планируются в ближайшее время", - отметили в ведомстве.

"Украина использует все дипломатические возможности для восстановления работы наблюдателей на временно оккупированных территориях", - добавили в ГУР.

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Как сообщалось, 17 октября боевики российских вооруженных формирований заблокировали выезд из патрульной базы СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке, а также запретили наблюдателям покидать гостиницу. Наблюдателям ОБСЕ было сообщено, что они "не могут покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, по сообщениям, был задержан Вооруженными силами Украины в границах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

До этого, 13 октября, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации, когда группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Оперативная группа ВСУ задержала одного боевика российских вооруженных формирований: гражданина РФ Андрея Косяка, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы. Этот гражданин также подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

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В понедельник после обеда СММ ОБСЕ сообщила, что блокада миссии в Горловке была снята, и мониторы смогли возобновить работу.

С 1 января 2022 года Польша возглавит председательство в ОБСЕ. Глава МИД Польши Збигнев Рау в последнее время неоднократно заявлял, что одним из приоритетов Варшавы во время председательства в этой организации будет урегулирование кризисной ситуации на востоке Украины.