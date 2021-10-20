Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ, - розвідка

Росія може вдатися до нових провокацій проти представників місії ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Facebook.

"За оцінками воєнної розвідки України, російське керівництво може продовжити операцію з дискредитації Місії. Інцидент з блокуванням роботи Місії ОБСЄ та взяття в заручники міжнародних спостерігачів вчергове продемонстрував нехтування російською владою усіма нормами міжнародного права та її неспроможність дотримуватися взятих на себе зобов’язань", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Головне управління розвідки Міноборони України неодноразово фіксує здійснення Росією провокацій та інформаційно-психологічних операцій напередодні міжнародних зустрічей високого рівня.

"Метою російських окупаційних адміністрацій є створення штучних проблем для роботи спостерігачів Місії напередодні переговорів міністрів закордонних справ у Нормандському форматі, які плануються найближчим часом", - зазначили у відомстві.

"Україна використає усі дипломатичні можливості для відновлення роботи спостерігачів на тимчасово окупованих територіях", - додали в ГУР.

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Як повідомлялося, 17 жовтня бойовики російських збройних формувань заблокували виїзд із патрульної бази СММ ОБСЄ в тимчасово окупованій Горлівці, а також заборонили спостерігачам залишати готель. Моніторам ОБСЄ було повідомлено, що вони "не можуть покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня".

До цього, 13 жовтня, російські збройні формування вдалися до грубої провокації, коли група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Оперативна група ЗСУ затримала одного бойовика російських збройних формувань: громадянина РФ Андрія Косяка, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси. Цей громадянин також підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

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У понеділок після обіду СММ ОБСЄ поінформувала, що блокаду місії у Горлівці було знято і монітори змогли відновити роботу.

З 1 січня 2022 року Польща очолить головування в ОБСЄ. Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау останнім часом неодноразово заявляв, що одним з пріоритетів Варшави під час головування в цій організації буде врегулювання кризової ситуації на сході України.