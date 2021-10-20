Запланированное в Бюджете-2022 повышение минимальной зарплаты не является достаточным. Поручили правительству пересмотреть показатель, - член профильного комитета ВР Забуранная

Народный депутат "Слуги народа", член бюджетного комитета Леся Забуранная считает недостаточным запланированное в проекте бюджета на следующий год повышение минимальной зарплаты.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.

По словам Забуранной, народные депутаты внесли предложения, чтобы повысить минимальную зарплату до такого уровня, чтобы "хотя бы соблюсти те тенденции, которые были в этом году".

"Мы дали соответствующее распоряжение правительству относительно возможного пересмотра именно этой программы. Потому что, действительно, 200 гривен - недостаточная сумма для людей", - отметила депутат и предположила, что правительство доработает и "примет решение в пользу людей".

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