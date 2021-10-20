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Новости Бюджет-2022
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Запланированное в Бюджете-2022 повышение минимальной зарплаты не является достаточным. Поручили правительству пересмотреть показатель, - член профильного комитета ВР Забуранная

Запланированное в Бюджете-2022 повышение минимальной зарплаты не является достаточным. Поручили правительству пересмотреть показатель, - член профильного комитета ВР Забуранная

Народный депутат "Слуги народа", член бюджетного комитета Леся Забуранная считает недостаточным запланированное в проекте бюджета на следующий год повышение минимальной зарплаты.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.

По словам Забуранной, народные депутаты внесли предложения, чтобы повысить минимальную зарплату до такого уровня, чтобы "хотя бы соблюсти те тенденции, которые были в этом году".

"Мы дали соответствующее распоряжение правительству относительно возможного пересмотра именно этой программы. Потому что, действительно, 200 гривен - недостаточная сумма для людей", - отметила депутат и предположила, что правительство доработает и "примет решение в пользу людей".

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Автор: 

бюджет (4838) госбюджет (1187) минимальная зарплата (196) Слуга народа (2633) Забуранная Леся (4)


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отметила депутат и предположила, что правительство доработает и "примет решение в пользу людей".
Как зепутанги относятся к своим избирателям уже и так понятно. Кого эта кукла имеет ввиду под понятием "в пользу людей"?
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20.10.2021 12:40 Ответить
Себя родную и свое окружение. Остальные для неё -- чернь и карманы с деньгами.
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20.10.2021 15:21 Ответить
повышение зарплат(И, соответственно, НАЛОГОВ!) при падении ВВП --- смертельная инъекция для экономики. Никто не думает, где взять предприятию деньги на повышение зарплат при постоянном снижении покупательной способности уже 3-й год.И еще плюс лохдауны.
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20.10.2021 16:08 Ответить
Интересно, зарплата вырастит на 5 - 20% а цены на ЖКХ и продуктов на 100 - 200%, вопрос: Поднялась ли зарплата???
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20.10.2021 12:43 Ответить
У нас медикам просто зменшили тарифікацію і тепер ми отримуватимемо менше мінімалки.
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20.10.2021 12:52 Ответить
Да, и побольше, сердце за народ рвется. А лучше со слуг, из конвертов, как раз ещё по 200 на всех хватит
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20.10.2021 13:00 Ответить
Ах, как же так можно, по 200 же мало, минимум по 202 надо!
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20.10.2021 13:47 Ответить
Нужно вынести вопрос минимальной зарплаты на референдум! Пусть народ решит.
Какую минимальную зарплату установить на 2022:
2 000 грн.
10 000 грн.
100 000 грн.
100 000 евро.
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20.10.2021 14:34 Ответить
Хто платить податки не в офшорах, той знає як правильно б написати: підняли податки, але треба ще.
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20.10.2021 15:52 Ответить
 
 