Запланированное в Бюджете-2022 повышение минимальной зарплаты не является достаточным. Поручили правительству пересмотреть показатель, - член профильного комитета ВР Забуранная
Народный депутат "Слуги народа", член бюджетного комитета Леся Забуранная считает недостаточным запланированное в проекте бюджета на следующий год повышение минимальной зарплаты.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, она сказала в интервью журналистам в ВР.
По словам Забуранной, народные депутаты внесли предложения, чтобы повысить минимальную зарплату до такого уровня, чтобы "хотя бы соблюсти те тенденции, которые были в этом году".
"Мы дали соответствующее распоряжение правительству относительно возможного пересмотра именно этой программы. Потому что, действительно, 200 гривен - недостаточная сумма для людей", - отметила депутат и предположила, что правительство доработает и "примет решение в пользу людей".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Как зепутанги относятся к своим избирателям уже и так понятно. Кого эта кукла имеет ввиду под понятием "в пользу людей"?
Какую минимальную зарплату установить на 2022:
2 000 грн.
10 000 грн.
100 000 грн.
100 000 евро.