Глава ОБСЕ Линде призвала разблокировать работу мониторинговой миссии на Донбассе

Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Анн Линде , и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвали разблокировать работу мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Они призвали к немедленному устранению всех препятствий, чтобы миссия могла продолжать выполнять свою важную роль в усилиях ОБСЕ по разрешению конфликтов с помощью беспристрастного и прозрачного мониторинга и отчетности о ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Они призвали все стороны обеспечить скорейшее выполнение всех своих обязательств и конструктивно участвовать в деэскалации и урегулированию ситуации ", - говорится в сообщении ОБСЕ.

В сообщении упоминается о блокировании работы миссии в контролируемом боевиками Донецке.

"Миссия должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины без ограничений и условий. Ситуация в Донецке подрывает этот мандат, ограничивает прозрачность и подрывает доверие ", - заявила генеральный секретарь Шмид.

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Как сообщалось, 17 октября боевики российских вооруженных формирований заблокировали выезд из патрульной базы СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке, а также запретили наблюдателям покидать гостиницу. Наблюдателям ОБСЕ было сообщено, что они "не могут покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, по сообщениям, был задержан Вооруженными силами Украины в границах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

До этого, 13 октября, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации, когда группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Оперативная группа ВСУ задержала одного боевика российских вооруженных формирований: гражданина РФ Андрея Косяка, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы. Этот гражданин также подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

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В понедельник после обеда СММ ОБСЕ сообщила, что блокада миссии в Горловке была снята, и мониторы смогли возобновить работу.