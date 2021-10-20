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Новости Агрессия России против Украины
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Глава ОБСЕ Линде призвала разблокировать работу мониторинговой миссии на Донбассе

Глава ОБСЕ Линде призвала разблокировать работу мониторинговой миссии на Донбассе

Действующая глава ОБСЕ, министр иностранных дел Анн Линде , и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид призвали разблокировать работу мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Они призвали к немедленному устранению всех препятствий, чтобы миссия могла продолжать выполнять свою важную роль в усилиях ОБСЕ по разрешению конфликтов с помощью беспристрастного и прозрачного мониторинга и отчетности о ситуацию с безопасностью на востоке Украины. Они призвали все стороны обеспечить скорейшее выполнение всех своих обязательств и конструктивно участвовать в деэскалации и урегулированию ситуации ", - говорится в сообщении ОБСЕ.

В сообщении упоминается о блокировании работы миссии в контролируемом боевиками Донецке.

"Миссия должна иметь безопасный и надежный доступ на всей территории Украины без ограничений и условий. Ситуация в Донецке подрывает этот мандат, ограничивает прозрачность и подрывает доверие ", - заявила генеральный секретарь Шмид.

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Как сообщалось, 17 октября боевики российских вооруженных формирований заблокировали выезд из патрульной базы СММ ОБСЕ в оккупированной Горловке, а также запретили наблюдателям покидать гостиницу. Наблюдателям ОБСЕ было сообщено, что они "не могут покидать помещения гостиницы, пока не будет освобожден член вооруженных формирований, который, по сообщениям, был задержан Вооруженными силами Украины в границах участка разведения в районе Золотого 13 октября".

До этого, 13 октября, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации, когда группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ. Оперативная группа ВСУ задержала одного боевика российских вооруженных формирований: гражданина РФ Андрея Косяка, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы. Этот гражданин также подозревается правоохранительными органами Украины в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины.

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В понедельник после обеда СММ ОБСЕ сообщила, что блокада миссии в Горловке была снята, и мониторы смогли возобновить работу.

Автор: 

ОБСЕ (4882) Донбасс (26956) Линде Анн (51)


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Топ комментарии
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Глас вопіющего у пустелі... Бабуїни розуміють глаголеєння тільки свого вожака-хуйла. Сказав-нє пушшать,значить не пушшать і точка!
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21.10.2021 00:29
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про доступ червоного хреста до катівень знову тиша ...
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21.10.2021 00:06 Ответить
"Они призвали все стороны..."
_Подлые мрази!
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21.10.2021 00:11 Ответить
Глас вопіющего у пустелі... Бабуїни розуміють глаголеєння тільки свого вожака-хуйла. Сказав-нє пушшать,значить не пушшать і точка!
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21.10.2021 00:29 Ответить
19 октября в Уватском районе Тюменской области медведь внезапно напал на трёх мужчин - 41 года, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив.
«По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненого в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.
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21.10.2021 00:33 Ответить
https://www.facebook.com/arinarazgonova/videos/1023194248480635 https://www.facebook.com/arinarazgonova/videos/1023194248480635

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21.10.2021 01:02 Ответить
Скончался советский актер https://daily.afisha.ru/person/viktor-evgrafov/ Виктор Евграфов , известный по роли Мориарти в фильмах о Шерлоке Холмсе. Об этом https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vc2FtYXJhZmlsbTYzP3c9d2FsbC0xMzQ1ODU2MzlfNTU3&h=9ab1cbcd4fc7ca2f7a9d170830b190cc сообщает киностудия «Самарафильм».
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21.10.2021 00:41 Ответить
https://www.facebook.com/100017908356128/videos/552987789102401 https://www.facebook.com/100017908356128/videos/552987789102401

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21.10.2021 01:02 Ответить
а все стороны - это кто или что?
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21.10.2021 01:37 Ответить
Всі прекрасно знають про яку конкретно сторону йде мова. ОБСЄ повинна звернутися в ООН для спільної глибокої стурбованості.
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21.10.2021 06:51 Ответить
 
 