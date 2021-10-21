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Новини Агресія Росії проти України
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Глава ОБСЄ Лінде закликала розблокувати роботу моніторингової місії на Донбасі

Глава ОБСЄ Лінде закликала розблокувати роботу моніторингової місії на Донбасі

Чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Анн Лінде, та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали розблокувати роботу місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вони закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою важливу роль в зусиллях ОБСЄ з вирішення конфліктів за допомогою неупередженого і прозорого моніторингу та звітності про безпекову ситуацію на сході України. Вони закликали всі сторони забезпечити якнайшвидше виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно брати участь в деескалації та врегулюванні ситуації", – мовиться у повідомленні ОБСЄ.

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У повідомленні згадується про блокування роботи місії у контрольованому бойовиками Донецьку.

"Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України без обмежень і умов. Ситуація в Донецьку підриває цей мандат, обмежує прозорість і підриває довіру", – заявила генеральна секретарка Шмід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тривожна тенденція: ОБСЄ засудила блокування найманцями РФ роботи місії на Донбасі

Як повідомлялося, 17 жовтня бойовики російських збройних формувань заблокували виїзд із патрульної бази СММ ОБСЄ в тимчасово окупованій Горлівці, а також заборонили спостерігачам залишати готель. Моніторам ОБСЄ було повідомлено, що вони "не можуть покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня".

До цього, 13 жовтня, російські збройні формування вдалися до грубої провокації, коли група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Оперативна група ЗСУ затримала одного бойовика російських збройних формувань: громадянина РФ Андрія Косяка, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси. Цей громадянин також підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

Також читайте: Гармаш: Ситуація з ОБСЄ на Донбасі - блеф. Окупанти намагаються зробити позицію ОБСЄ більш проросійською

У понеділок після обіду СММ ОБСЄ поінформувала, що блокаду місії у Горлівці було знято і монітори змогли відновити роботу.

Автор: 

ОБСЄ (3509) Донбас (22356) Лінде Анн (56)


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Топ коментарі
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Глас вопіющего у пустелі... Бабуїни розуміють глаголеєння тільки свого вожака-хуйла. Сказав-нє пушшать,значить не пушшать і точка!
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21.10.2021 00:29
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про доступ червоного хреста до катівень знову тиша ...
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21.10.2021 00:06 Відповісти
"Они призвали все стороны..."
_Подлые мрази!
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21.10.2021 00:11 Відповісти
Глас вопіющего у пустелі... Бабуїни розуміють глаголеєння тільки свого вожака-хуйла. Сказав-нє пушшать,значить не пушшать і точка!
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21.10.2021 00:29 Відповісти
19 октября в Уватском районе Тюменской области медведь внезапно напал на трёх мужчин - 41 года, 48 и 23 лет, которые возвращались с рыбалки через лесной массив.
«По предварительным данным, хищник набросился на 48-летнего мужчину, от полученных травм он погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьёзные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий мужчина не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненого в медицинское учреждение», - говорится в сообщении.
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21.10.2021 00:33 Відповісти
https://www.facebook.com/arinarazgonova/videos/1023194248480635 https://www.facebook.com/arinarazgonova/videos/1023194248480635

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21.10.2021 01:02 Відповісти
Скончался советский актер https://daily.afisha.ru/person/viktor-evgrafov/ Виктор Евграфов , известный по роли Мориарти в фильмах о Шерлоке Холмсе. Об этом https://daily.afisha.ru/out/?url=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vc2FtYXJhZmlsbTYzP3c9d2FsbC0xMzQ1ODU2MzlfNTU3&h=9ab1cbcd4fc7ca2f7a9d170830b190cc сообщает киностудия «Самарафильм».
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21.10.2021 00:41 Відповісти
https://www.facebook.com/100017908356128/videos/552987789102401 https://www.facebook.com/100017908356128/videos/552987789102401

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21.10.2021 01:02 Відповісти
а все стороны - это кто или что?
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21.10.2021 01:37 Відповісти
Всі прекрасно знають про яку конкретно сторону йде мова. ОБСЄ повинна звернутися в ООН для спільної глибокої стурбованості.
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21.10.2021 06:51 Відповісти
 
 