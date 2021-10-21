Глава ОБСЄ Лінде закликала розблокувати роботу моніторингової місії на Донбасі

Чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Анн Лінде, та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали розблокувати роботу місії ОБСЄ на Донбасі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Вони закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою важливу роль в зусиллях ОБСЄ з вирішення конфліктів за допомогою неупередженого і прозорого моніторингу та звітності про безпекову ситуацію на сході України. Вони закликали всі сторони забезпечити якнайшвидше виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно брати участь в деескалації та врегулюванні ситуації", – мовиться у повідомленні ОБСЄ.

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У повідомленні згадується про блокування роботи місії у контрольованому бойовиками Донецьку.

"Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України без обмежень і умов. Ситуація в Донецьку підриває цей мандат, обмежує прозорість і підриває довіру", – заявила генеральна секретарка Шмід.

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Як повідомлялося, 17 жовтня бойовики російських збройних формувань заблокували виїзд із патрульної бази СММ ОБСЄ в тимчасово окупованій Горлівці, а також заборонили спостерігачам залишати готель. Моніторам ОБСЄ було повідомлено, що вони "не можуть покидати приміщення готелю, допоки не буде звільнено члена збройних формувань, якого, за повідомленнями, було затримано Збройними силами України в межах ділянки розведення в районі Золотого 13 жовтня".

До цього, 13 жовтня, російські збройні формування вдалися до грубої провокації, коли група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ. Оперативна група ЗСУ затримала одного бойовика російських збройних формувань: громадянина РФ Андрія Косяка, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси. Цей громадянин також підозрюється правоохоронними органами України у скоєнні у 2010 році важкого злочину відповідно до статті 115 КК України.

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У понеділок після обіду СММ ОБСЄ поінформувала, що блокаду місії у Горлівці було знято і монітори змогли відновити роботу.