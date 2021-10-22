Со стороны правительства никогда не осуществлялось давление на СМИ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что со стороны правительства никогда не осуществлялось давление на средства массовой информации.

"Правительством ни разу не осуществлялось, не осуществляется и не будет осуществляться никакое давление на средства массовой информации", - сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, комментируя вопрос, касающийся ситуации вокруг телеканала "UA: Перший", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

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