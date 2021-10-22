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Новости
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Со стороны правительства никогда не осуществлялось давление на СМИ, - Шмыгаль

Со стороны правительства никогда не осуществлялось давление на СМИ, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что со стороны правительства никогда не осуществлялось давление на средства массовой информации.

"Правительством ни разу не осуществлялось, не осуществляется и не будет осуществляться никакое давление на средства массовой информации", - сказал он в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу, комментируя вопрос, касающийся ситуации вокруг телеканала "UA: Перший", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Напомним, ранее "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов

Автор: 

журналистика (3312) СМИ (3840) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+5
Ну да,ну да...)
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22.10.2021 11:31
+5
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22.10.2021 11:36
+3
Гей ти Шмигалюга!!!! Та об тебе давним давно вже обтерли шкарпетки, і ОП і РНБО і взагалі особисто ЗЕшмаркля... Бо ти ніхто і звуть тебе ніяк...
Що ти ЧМО взагалі ще верзеш...???
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22.10.2021 11:48
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Ну да,ну да...)
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22.10.2021 11:31 Ответить
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22.10.2021 11:36 Ответить
- Напишите комедию в стихах, как Грибоедов!
- Он плохо кончил! (с)
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22.10.2021 11:40 Ответить
Гей ти Шмигалюга!!!! Та об тебе давним давно вже обтерли шкарпетки, і ОП і РНБО і взагалі особисто ЗЕшмаркля... Бо ти ніхто і звуть тебе ніяк...
Що ти ЧМО взагалі ще верзеш...???
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22.10.2021 11:48 Ответить
Рафик не виноват...
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22.10.2021 11:55 Ответить
Просто опозиционным каналам отказывают в акредитации на любые мероприятия где Бубочка на пианино играет и приходят с проверками, но никакого давления)))
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22.10.2021 11:50 Ответить
Какое давление бесхребетный ты наш?? Ты без разрешения ермака или кого то другого с банковой сам даже посрать не можешь...
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22.10.2021 11:54 Ответить
На підтвердження слів чекаємо затверджений графік чергувань Слуг в ефірах ображених каналів)
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22.10.2021 11:56 Ответить
Почему этот ******* шмыгаль не занимаемся ковидом? Почему пандемия пущена на самотек?!
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22.10.2021 11:56 Ответить
иди вакцинируйся!
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22.10.2021 12:04 Ответить
В нас такий слабкий і гавнистий уряд,що навіть давити на когось нездатний - сказав Шмигаль...То на нас давлять - додав він - і наша головна задача перед тим як нас копнуть напхати кишені баблом і чкурнути потім на історічєскую родіну...
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22.10.2021 12:21 Ответить
Брехати у сусідів навчилося чи у крові від народження закладено?
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22.10.2021 12:27 Ответить
какое давление ты чмошник можешь оказывать, ты шестерка обрезанных уродов.
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22.10.2021 13:10 Ответить
а кто тобі сказав що ти правітельство..ти такий собі шнирь на побегушках у маленького еврейського наполеончика.
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22.10.2021 13:40 Ответить
 
 