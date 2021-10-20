"UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента

ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

Об этом пишет в Фейсбуке ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Перший" Мирослава Барчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Например, в минувший понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире "Обратного отсчета" будут присутствовать или двое "слуг" (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП", - написала она.

Второй ультиматум, по словам Барчук, был выдвинут на этой неделе: ""Слуги" (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу. Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства, и что это "несоблюдение журналистских стандартов"", - пишет журналистка.

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Барчук отметила, что ОП "давно и жестко" контролирует присутствие "слуг" в эфирах, а кандидатов на то, чтобы появиться в студии, согласовывают с контактным лицом советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. В комментариях она уточнила, что речь идет о Рене Назаровой - жене экс-нардепа Юрия Збитнева.

"Мне кажется, нам не стоит пропускать этих сигналов, пробных шаров, которые бросает нам власть. Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010 г., когда сначала Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа", - пишет Барчук.

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Она призывает коллег-журналистов не поддаваться давлению и говорить о попытках шантажа со стороны власти вслух.