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"UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента

ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

Об этом пишет в Фейсбуке ведущая ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA:Перший" Мирослава Барчук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Например, в минувший понедельник был ультиматум №1: на тему энергетической безопасности в эфире "Обратного отсчета" будут присутствовать или двое "слуг" (оба не экспертные), или ни одного. Мы решили ультиматумов не принимать и пригласили Людмилу Буймистер, которая уже не подчинялась указаниям ОП", - написала она.

Второй ультиматум, по словам Барчук, был выдвинут на этой неделе: ""Слуги" (двое) придут на эфир только при условии, если редакция откажет ранее приглашенному Гео Леросу. Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли. Сегодня утром получили от людей Ермака обвинения, что у нас на эфире не было представителей монобольшинства, и что это "несоблюдение журналистских стандартов"", - пишет журналистка.

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Барчук отметила, что ОП "давно и жестко" контролирует присутствие "слуг" в эфирах, а кандидатов на то, чтобы появиться в студии, согласовывают с контактным лицом советника руководителя Офиса Президента Михаила Подоляка. В комментариях она уточнила, что речь идет о Рене Назаровой - жене экс-нардепа Юрия Збитнева.

"Мне кажется, нам не стоит пропускать этих сигналов, пробных шаров, которые бросает нам власть. Я в профессии давно, прекрасно помню, как все начиналось в 2010 г., когда сначала Анна Герман определяла гостей на каналах, потом ведущих этих каналов, затем просто забирали лицензии у оппозиционных телеканалов, а потом произошла катастрофа", - пишет Барчук.

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Она призывает коллег-журналистов не поддаваться давлению и говорить о попытках шантажа со стороны власти вслух.

UA: Перший заявил о давлении со стороны Офиса Президента 01

Автор: 

журналистика (3312) свобода слова (1170) Слуга народа (2633) Офис Президента (1802) Подоляк Михаил (246)


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Топ комментарии
+38
Ботоферма зеленой погани работает очень плохо, вы у нее в посте и тут пишите одно и тоже, я бы вам за такую работу не заплатил бы, хотя это дело ваших зеленых хозяев.
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20.10.2021 02:02
+35
Особенно он отлично зарезал правду матку про офшоры зеленского, офшоры, которые всегда были плохими, вдруг стали хорошими, ну не смешите людей, клованы зеленые.
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20.10.2021 02:03
+33
бот ти подляковий, який логін в тебе був до деактивації?
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20.10.2021 01:59
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Дика країна Україна
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20.10.2021 13:10 Ответить
Сиди на бутылке молча, вскукарек лишнехромосомный!
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20.10.2021 15:41 Ответить
Експерт з дикунства?.
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20.10.2021 23:23 Ответить
Що спільного у СН і вокзальної параші?
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20.10.2021 13:33 Ответить
Мери Попинс пригласите, вона эксперт во всём и министр обороны.
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20.10.2021 15:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 18:57 Ответить
ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире. Источник:
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20.10.2021 21:08 Ответить
Ермак, Подоляк, и Зеленский, вот эта тройка, правит всей нашей Украиной. Учтите, это не настоящие-чистокровные украинцы, а евреи, которые оккупировали Украину и грабят её безбожно.
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20.10.2021 22:45 Ответить
Да, Гитлер пришел к власти путём выборов.

Я не против выборов, я за выборы, за демократию.

Но сегодня власть в Украине, через систему выборов и оболванивание избирателей, захватили евреи!!!
Украинцы в Украине сегодня превратились в угнетенных, который грабят евреи.
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20.10.2021 23:09 Ответить
Правлять дещо інші, але думка цілком вірна.
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20.10.2021 23:12 Ответить
Барчук? Це та що 3 роки тому поливала лайном Порошенка? ну що ж, ти зробила це РАЗОМ, тпа песта..
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20.10.2021 23:27 Ответить
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