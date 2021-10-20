"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента
ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.
Про це пише у фейсбуку ведуча токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі "Зворотного відліку" будуть присутні або двоє "слуг" (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП", - написала вона.
Другий ультиматум, за словами Барчук, був висунутий цього тижня: ""Слуги" (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це "недотримання журналістських стандартів"", - пише журналістка.
Барчук зазначила, що ОП "давно і жорстко" контролює присутність "слуг" в ефірах, а кандидати на те, щоб з'явитися в студії, узгоджуються з контактною особою радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка. У коментарях вона уточнила, що йдеться про Рену Назарову - дружину екснардепа Юрія Збітнєва.
"Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада. Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа", - пише Барчук.
Вона закликає колег-журналістів не піддаватися тиску і говорити про спроби шантажу з боку влади вголос.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
Я не против выборов, я за выборы, за демократию.
Но сегодня власть в Украине, через систему выборов и оболванивание избирателей, захватили евреи!!!
Украинцы в Украине сегодня превратились в угнетенных, который грабят евреи.