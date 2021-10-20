"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента

ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Про це пише у фейсбуку ведуча токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі "Зворотного відліку" будуть присутні або двоє "слуг" (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП", - написала вона.

Другий ультиматум, за словами Барчук, був висунутий цього тижня: ""Слуги" (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це "недотримання журналістських стандартів"", - пише журналістка.

Також читайте: Буймістер про "зарплати у конвертах" "слугам народу": Я не отримувала, стосовно інших мені неетично коментувати

Барчук зазначила, що ОП "давно і жорстко" контролює присутність "слуг" в ефірах, а кандидати на те, щоб з'явитися в студії, узгоджуються з контактною особою радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка. У коментарях вона уточнила, що йдеться про Рену Назарову - дружину екснардепа Юрія Збітнєва.

"Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада. Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа", - пише Барчук.

Дивіться також: "Слуга народу" Дмитрук брудно образив покійного художника Олександра Ройтбурда і виступив проти присвоєння його імені музею. ВIДЕО

Вона закликає колег-журналістів не піддаватися тиску і говорити про спроби шантажу з боку влади вголос.