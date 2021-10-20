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"UA: Перший" заявив про тиск з боку Офісу Президента

ОП висуває журналістам умови і ставить ультиматуми про присутність "слуг народу" в ефірі.

Про це пише у фейсбуку ведуча токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA: Перший" Мирослава Барчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наприклад, минулого понеділка був ультиматум №1: на тему енергетичної безпеки в ефірі "Зворотного відліку" будуть присутні або двоє "слуг" (обидва не експертні), або жодного. Ми вирішили ультиматумів не приймати і запросили Людмилу Буймістер, яка вже не підкорялася вказівкам ОП", - написала вона.

Другий ультиматум, за словами Барчук, був висунутий цього тижня: ""Слуги" (двоє) прийдуть на ефір лише за умови, якщо редакція відмовить раніше запрошеному Гео Леросу. Звичайно, ми сприйняли це як тиск. Ми відмовились виконувати ультиматум, представники монобільшості не прийшли. Сьогодні зранку отримали від людей Єрмака звинувачення, що у нас на ефірі не було представників монобільшості і що це "недотримання журналістських стандартів"", - пише журналістка.

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Барчук зазначила, що ОП "давно і жорстко" контролює присутність "слуг" в ефірах, а кандидати на те, щоб з'явитися в студії, узгоджуються з контактною особою радника керівника Офісу Президента Михайла Подоляка. У коментарях вона уточнила, що йдеться про Рену Назарову - дружину екснардепа Юрія Збітнєва.

"Мені здається, нам не варто пропускати оцих сигналів, пробних кульок, які кидає нам влада. Я в професії давно, чудово пригадую, як все починалось у 2010, коли спочатку Ганна Герман визначала гостей на каналах, потім ведучих цих каналів, потім просто забирали ліцензії в опозиційних телеканалів, а потім сталася катастрофа", - пише Барчук.

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Вона закликає колег-журналістів не піддаватися тиску і говорити про спроби шантажу з боку влади вголос.

UA: Перший заявив про тиск з боку Офісу Президента 01

Автор: 

журналістика (1777) свобода слова (391) Слуга народу (2816) Офіс Президента (2029) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+38
Ботоферма зеленой погани работает очень плохо, вы у нее в посте и тут пишите одно и тоже, я бы вам за такую работу не заплатил бы, хотя это дело ваших зеленых хозяев.
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20.10.2021 02:02
+35
Особенно он отлично зарезал правду матку про офшоры зеленского, офшоры, которые всегда были плохими, вдруг стали хорошими, ну не смешите людей, клованы зеленые.
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20.10.2021 02:03
+33
бот ти подляковий, який логін в тебе був до деактивації?
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20.10.2021 01:59
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Дика країна Україна
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20.10.2021 13:10 Відповісти
Сиди на бутылке молча, вскукарек лишнехромосомный!
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20.10.2021 15:41 Відповісти
Експерт з дикунства?.
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20.10.2021 23:23 Відповісти
Що спільного у СН і вокзальної параші?
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20.10.2021 13:33 Відповісти
Мери Попинс пригласите, вона эксперт во всём и министр обороны.
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20.10.2021 15:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hEiKiwiRAr8 Услід за "Суспільним" телеканал "Прямий" заявив про тиск з боку ОП *

Телеканал "Прямий" висловив підтримку телеканалу "UA: Перший" і теж заявив про тиск Офісу президента в питанні щодо присутності нардепів від "Слуги народу" в ефірах. Про це повідомили в ефірі телеканалу і зазначили, що Офіс президента "давно і жорстко" контролює присутність політиків.
Колектив телеканалу "Прямий" неодноразово стикався з вимогами ОПУ через прессекретаря партії про чисельність їхніх депутатів в ефірах, а також про наявність тих чи інших гостей разом зі "слугами".
"Після відмови виконувати їхні ультиматуми, "Прямий" отримував відмову від участі в програмах представників провладної політичної сили. Так було до початку поточної сесії парламенту. 3 вересня Банкова дала пряму вказівку на повне ігнорування телеканалу "Прямий" - через пресслужбу неофіційно повідомили, що "слугам" на вищому рівні заборонили приходити", - йдеться в заяві телеканалу.
Там додали, що журналістів "Прямого" неодноразово не акредитували на заходи за участю президента України Володимира Зеленського.
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20.10.2021 18:57 Відповісти
ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире. Источник:
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20.10.2021 21:08 Відповісти
Ермак, Подоляк, и Зеленский, вот эта тройка, правит всей нашей Украиной. Учтите, это не настоящие-чистокровные украинцы, а евреи, которые оккупировали Украину и грабят её безбожно.
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20.10.2021 22:45 Відповісти
Да, Гитлер пришел к власти путём выборов.

Я не против выборов, я за выборы, за демократию.

Но сегодня власть в Украине, через систему выборов и оболванивание избирателей, захватили евреи!!!
Украинцы в Украине сегодня превратились в угнетенных, который грабят евреи.
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20.10.2021 23:09 Відповісти
Правлять дещо інші, але думка цілком вірна.
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20.10.2021 23:12 Відповісти
Барчук? Це та що 3 роки тому поливала лайном Порошенка? ну що ж, ти зробила це РАЗОМ, тпа песта..
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20.10.2021 23:27 Відповісти
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