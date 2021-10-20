Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов

Крупнейшие телеканалы не рассказали о роли Зеленского в офшорном скандале, но показали пиар-фильм о подготовленном ОП параде на День Независимости.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Цензура и давление на телеканалы, прежде всего на самые крупные телеканалы олигархов, уже давно является очевидным фактом. Крупнейшие телеканалы как по команде все дружно не показали, что в расследовании Пандора фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. Зато все телеканалы олигархов показали в один день одновременно в лучшее время пиар-фильм офиса президента о том, как хорошо офис президента подготовил парад на День Независимости", - пишет Бутусов.

По его словам, давно известно, что Андрей Ермак и Сергей Шефир лично звонят владельцам и руководителям телеканалов с претензиями. А несогласие может привести к задержкам с возвратом НДС и к налоговым проверкам.

"Очень печально, что президент Зеленский сказал, что он об этом не знает. Это откровенная ложь", - утверждает Бутусов.

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По мнению журналиста, противостоять цензуре можно, объединив усилия журналистов, общественных организаций и гражданского общества. Также нужна политическая оценка со стороны комитета по вопросам свободы слова. И правовая - со стороны Офиса генпрокурора.

"Цензура в Украине не станет популярной. Управлять вручную картинкой у нас пытались многие президенты, но ничем хорошим для них искажение реальности не заканчивалось", - подытожил Бутусов.