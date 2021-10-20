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Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов

Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов

Крупнейшие телеканалы не рассказали о роли Зеленского в офшорном скандале, но показали пиар-фильм о подготовленном ОП параде на День Независимости.

Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Цензура и давление на телеканалы, прежде всего на самые крупные телеканалы олигархов, уже давно является очевидным фактом. Крупнейшие телеканалы как по команде все дружно не показали, что в расследовании Пандора фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. Зато все телеканалы олигархов показали в один день одновременно в лучшее время пиар-фильм офиса президента о том, как хорошо офис президента подготовил парад на День Независимости", - пишет Бутусов.

По его словам, давно известно, что Андрей Ермак и Сергей Шефир лично звонят владельцам и руководителям телеканалов с претензиями. А несогласие может привести к задержкам с возвратом НДС и к налоговым проверкам.

"Очень печально, что президент Зеленский сказал, что он об этом не знает. Это откровенная ложь", - утверждает Бутусов.

Читайте: "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента

По мнению журналиста, противостоять цензуре можно, объединив усилия журналистов, общественных организаций и гражданского общества. Также нужна политическая оценка со стороны комитета по вопросам свободы слова. И правовая - со стороны Офиса генпрокурора.

"Цензура в Украине не станет популярной. Управлять вручную картинкой у нас пытались многие президенты, но ничем хорошим для них искажение реальности не заканчивалось", - подытожил Бутусов.

Автор: 

свобода слова (1170) СМИ (3840) цензура (1337) телевидение (900) Бутусов Юрий (4381) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+48
не может быть!
По видимому президент не знает что творят гнусные дерьмак и подоляк.
Правильно я пишу тов зебилы?
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20.10.2021 22:51
+40
Зеленський це неоЛукашенко.
Він скоро і до вбивств дійде.
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20.10.2021 22:48
+22
Так уже убивает.
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20.10.2021 23:03
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..Госсподі , та як ви й досі не можете зрозуміти що -цензуру на олігархічних каналах , можуть вводити лише олігархи , І чхати вони хотіли на той охвіс , як і на самого ЗЕ . Якщо на їх каналах зникла критика влади , це не цензура ,, це значить лише одне - або ЗЕ з ними про щось домoвився , або вже щось наобіціяв .
Вони легко ввели цензуру на показ Порошенка в позитивному плані , перед виборами , і навпаки - щодуху піарили ЗЕбіла . І ніякий Порошенко на них вплинути не міг .
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21.10.2021 00:30 Ответить
Не могу не согласиться насчет владельцев-олигархов, только они традиционно не хотят портить отношения с действующей властью, так было при ЛЮБОМ президенте.
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21.10.2021 00:34 Ответить
Можливо так і є, але пане автор, а чому ж ви мовчали про цензуру під час правління попереднього президента? І ніхто не відчував потреби об'єднувати зусилля журналістів та громадських організацій, всі робили вигляд, що нічого не відбувається. Цензура це погано при будь-якому президенті, ось якої позиції треба триматись ЗМІ. Ми так нічого не змінимо, якщо буде "добра, гарна цензура від нашого президента" і "жахлива цензура від цього запроданця".
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21.10.2021 00:38 Ответить
не правда, цензура есть у всех цивильных странах, только наши не любят про это говорить, а если говорят то как в данном случае упрекая оппонентов .
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21.10.2021 00:49 Ответить
Порошенко поливали тоді хто як хотів, в тому числі в статтях на Цензорі.
Жодної цензури не було.
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21.10.2021 15:22 Ответить
Справді? Тоді нагадаю дослідження 2016р. https://voxukraine.org/tv-censorship-ua/
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21.10.2021 16:21 Ответить
В 2016м - может быть, не буду спорить, потому что точно не помню.
Но 2018й-2018й помню очень хорошо.
Про убитого брата, про обогатился в 86 раз, .... это были просто адовые порции лжи.
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21.10.2021 19:46 Ответить
Провладної нема.
Проукраїнська є.
І так має бути!
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21.10.2021 07:04 Ответить
Позбутися Вовку з комплексом янєлоха буде важко, можливо навіть важче ніж януковоча.... дориготалися....
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21.10.2021 00:53 Ответить
ну так оно только теперь всосало что после каденции повесят на него дел не меньше чем он на пороха... и к стати не надуманных
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21.10.2021 17:10 Ответить
г-н Бутусов, ну не может же быть, а как же так? А ещё вопросы к Порошенко есть? Или только теперь пропадали?
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21.10.2021 00:56 Ответить
вспоминаем "клявшегося" петю на программе Савика Шустера и потом припоминаем, ЧТО случилось с этой программой при власти пятого президента! запамятовали?
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22.10.2021 03:28 Ответить
это не то ?
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21.10.2021 05:52 Ответить
По цьому так званому "телебаченню" вже 30 років і так нічого толкового не показують. Його треба закривати як галузь , в цілому . Розумні люди давно пішли в інтернет , а дурні продовжують бараніти перед зомбоящиком .
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21.10.2021 06:43 Ответить
типа в интернете не может быть цунзуры, ха ха

Интернет уже давно не тот, что был двадцать лет назад. Теперь если кто-то обидится в фейсбуке на твой пост, твой пост удалят без промедления.
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21.10.2021 10:51 Ответить
Доказуєте що серп і ціп краще комбайна ?
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21.10.2021 13:31 Ответить
я сказал лишь то, что я сказал, и приписывать мне свои мысли не надо. Противопоставлять интернет телевизору было актуально двадцать лет назад, когда в интернете была анонимность и свобода. Последние лет десять уже эта мысль устарела. В наши дни более актуально научиться правильно фильтровать информацию, а не просто получать к ней доступ.

Мейнстримные соцсети такое же табу, как и "зомбоящик". Закрытые небольшие коммьюнити избранных - наше всё. Имеешь голову - думай, не имеешь - просто делай, что умные говорят - выпились из фейсбука, ищи небольшие коммьюнити по интересам.
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27.10.2021 11:54 Ответить
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21.10.2021 07:01 Ответить
Дивно, але цензура панує саме на цьому сайті! Мої нейтральні коментарі всупереч правил видаляють, а образливі коментарі на адресу влади потрапляють у топ. Дуже шкода, що я не маю можливості викласти свої думки.
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21.10.2021 08:08 Ответить
Зібрався єврейський конгрес з порядком денним: «Чому євреї відповідають питанням на питання?»
Конгрес виніс резолюцію: «Ну і що?»
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21.10.2021 08:58 Ответить
Какому то лоху очень хочется,что бы все было как на кацапии. Ну очень-очень
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21.10.2021 08:23 Ответить
а жлобам-дебилам - нормально - сваты-кваквартал на Г+Г крутят, найвэлычнише чмо там хвалять - и ништяк...
наголосувалы, блин.. Вэлыкый интеллектуальный лохдАун..(
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21.10.2021 08:50 Ответить
- Ой, Белла Мойсеївна, ви така розумна! ..
- Я не розумна, я досвідчена. Була б розумною - не була б такою досвідченою.
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21.10.2021 09:00 Ответить
Вот 30 лет не было цензуры в Украине... и опять (

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21.10.2021 09:09 Ответить
Это да. Меня банят за упоминание Порошенко напропалую. Но потом находится у них какой-то приличный человек и разбанивает.

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21.10.2021 09:42 Ответить
Бан обычно на 1 или 3 дня. Разбан присходит автоматически по истечению таймера.
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21.10.2021 11:20 Ответить
У них Правила в существующем виде - не работают. Сами писали, сами не придерживаются

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21.10.2021 11:22 Ответить
За что люблю зеленогнойный быдлорат, за то что ответы у него , согласно методичке- сам дурак. Значит, поливать дерьмом Порошенко- это все было просто очень замечательно и просто верх демократии, а бубачку низзя!!!! Его сам ***** любит! к тому вы, мрази продажные, делали это все очень спокойно на ВСЕХ ресурсах и везде, в том числе и на этом Цензоре- срали и обливали брехней Пороха. И это была страшная диктатура, да? А тупые и кремлевские брехливые высеры сейчас банить- это цензура. Если это и цензура- то только исключительно читателей этого ресурса, которых ваше конченное дерьмо уже замахало. А количество ваших под*****вско-зеленожопых гавняных троллей, обсирающих весь здравый смысл, просто перешло все грани разумного. Вытащи, падаль, язык из очка наполеония и *****, а то захлебнешься, не ровен час, а лучше вали отсюда, сри на сайтах потерпевшего клавишника, где такому очередному манкурту будут рады.
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21.10.2021 11:48 Ответить
А шо случилось ?

В основной своей массе продажные журналисты сами сделали Зеленского Президентом.
За что боролись на то и напоролись....
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21.10.2021 09:57 Ответить
Да нет, общество очень легко отказывается от предидущих усилий по свободе. Подросло новое поколение, которое наступает на те же грабли и было в детском возрасте о от 90-х до 2020-х. У более взрослых есть некоторая историческая память, которые понимают к чему может привести усилия власти по путенизации Украины. У молодежи никаких тормозов еще нет, они и не заметят как станут жить в филиале СССР, главное шоб шоу по телику и ролики в Тик-Токе. Так что я бы не был столь оптимистичным...
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21.10.2021 10:57 Ответить
Здравствуйте времена Кучмы и Януковоща!
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21.10.2021 11:35 Ответить
кожен президент України мріє стати лукашенком, а ще краще пуйлом
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21.10.2021 11:37 Ответить
Опа! Схоже прийшла пора вручати 3ю підозру мєртвєтчуку!
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21.10.2021 11:51 Ответить
Президент зеленский - это Откровенная Ложь и есть. Персонализированная. Ложь и наглость - суть самого зеленского и его - недолгого уже - времени пребывания на выборной должности. Недолгого, потому что - хоть десять цензур вводи...хоть сто машинШефира вышивай пулечками- неизвестно, до чего зеленскому ближе : до перевыборов или до американской тюрьмы. Нынче на дворе не эпоха бедности или там благополучия.... а Эпоха Лжи. Всеобщей. Например , Бутусов лжет, будто б он верит, что Офис генпрокурора, комитет по вопросам свободы слова могут (хотят..будут..) что-то с этим делать... А с ликвидацией пассионарности гражданского все бывшие президенты (разве что не включая Ющенка) работали с одинаковым усердием... Кузьма правильно о них сказал..что ст0ило ему жизни
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21.10.2021 11:54 Ответить
очередной шаг, который повторили по шаблону северного соседа. вот, вот почему так стремился заглянуть ему в глаза!
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21.10.2021 14:26 Ответить
Доєднаюсь до інших дописувачів, стосовно того, що дивлячись правді в очі, бани пішли на сайті абсолютно неадекватні, навіть за коректну критику або комент, без переходу на особистості. Зараз тут принцип про владу або погано, або ніяк, це знижує довіру до ресурсу і перетворює його на суто пропагандиський під одну єдину політсилу. Шановні спонсори, майте розум, абсолютно брехлива пропаганда не дає потрібний відсоток зростання голосів електорату. Ви вже так пробували в 2019, ну як, виграли?
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21.10.2021 16:23 Ответить
Я думаю тут многое зависит ещё и от личных моральных качеств модератора. Бывало часто, что явный неадекват спокойно строчил свои высеры и никто не реагировал, а меня, за довольно таки демократичный коммент попадал в бан.
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21.10.2021 21:15 Ответить
как говаривал классик - "Не верю"! p.s. неплохо бы спросить про "цензуру" на украинских тв каналах небезызвестного Савика Шустера, который в красках может рассказать об этом постыдном явлении, коее не стеснялась применять ПРИДЫДУЩАЯ власть, последователи коей сейчас на себе рвут рубашку! да и на этом сайте со свободой мнений не все в порядке, мягко говоря!
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21.10.2021 20:18 Ответить
Цензор, кстати, тоже
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21.10.2021 21:12 Ответить
Хто там за Голобородька голосував ?
Риторичне питання.
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21.10.2021 21:35 Ответить
Ну и что?
Главное - вы пабидили Порошенко, правда Юра?
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27.10.2021 12:01 Ответить
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