Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов
Крупнейшие телеканалы не рассказали о роли Зеленского в офшорном скандале, но показали пиар-фильм о подготовленном ОП параде на День Независимости.
Об этом пишет в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Цензура и давление на телеканалы, прежде всего на самые крупные телеканалы олигархов, уже давно является очевидным фактом. Крупнейшие телеканалы как по команде все дружно не показали, что в расследовании Пандора фигурирует президент Украины Владимир Зеленский. Зато все телеканалы олигархов показали в один день одновременно в лучшее время пиар-фильм офиса президента о том, как хорошо офис президента подготовил парад на День Независимости", - пишет Бутусов.
По его словам, давно известно, что Андрей Ермак и Сергей Шефир лично звонят владельцам и руководителям телеканалов с претензиями. А несогласие может привести к задержкам с возвратом НДС и к налоговым проверкам.
"Очень печально, что президент Зеленский сказал, что он об этом не знает. Это откровенная ложь", - утверждает Бутусов.
По мнению журналиста, противостоять цензуре можно, объединив усилия журналистов, общественных организаций и гражданского общества. Также нужна политическая оценка со стороны комитета по вопросам свободы слова. И правовая - со стороны Офиса генпрокурора.
"Цензура в Украине не станет популярной. Управлять вручную картинкой у нас пытались многие президенты, но ничем хорошим для них искажение реальности не заканчивалось", - подытожил Бутусов.
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Вони легко ввели цензуру на показ Порошенка в позитивному плані , перед виборами , і навпаки - щодуху піарили ЗЕбіла . І ніякий Порошенко на них вплинути не міг .
Жодної цензури не було.
Но 2018й-2018й помню очень хорошо.
Про убитого брата, про обогатился в 86 раз, .... это были просто адовые порции лжи.
Проукраїнська є.
І так має бути!
Интернет уже давно не тот, что был двадцать лет назад. Теперь если кто-то обидится в фейсбуке на твой пост, твой пост удалят без промедления.
Мейнстримные соцсети такое же табу, как и "зомбоящик". Закрытые небольшие коммьюнити избранных - наше всё. Имеешь голову - думай, не имеешь - просто делай, что умные говорят - выпились из фейсбука, ищи небольшие коммьюнити по интересам.
Конгрес виніс резолюцію: «Ну і що?»
наголосувалы, блин.. Вэлыкый интеллектуальный лохдАун..(
- Я не розумна, я досвідчена. Була б розумною - не була б такою досвідченою.
В основной своей массе продажные журналисты сами сделали Зеленского Президентом.
За что боролись на то и напоролись....
Риторичне питання.
Главное - вы пабидили Порошенко, правда Юра?