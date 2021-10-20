Офіс президента ввів цензуру на телебаченні, - Бутусов

Найбільші телеканали не розповіли про роль Зеленського в офшорному скандалі, але показали піар-фільм про підготовлений ОП парад на День Незалежності.

Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Цензура і тиск на телеканали, насамперед на найбільші телеканали олігархів, вже давно є очевидним фактом. Найбільші телеканали як по команді всі дружно не показали, що в розслідуванні Пандора фігурує президент України Володимир Зеленський. Зате всі телеканали олігархів показали в один день одночасно в найкращий час піар-фільм офісу президента про те, як добре офіс президента підготував парад на День Незалежності", - пише Бутусов.

За його словами, давно відомо, що Андрій Єрмак і Сергій Шефір особисто дзвонять власникам і керівникам телеканалів із претензіями. А незгода може привести до затримок з поверненням ПДВ і до податкових перевірок.

"Дуже сумно, що президент Зеленський сказав, що він про це не знає. Це відверта брехня", - стверджує Бутусов.

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На думку журналіста, протистояти цензурі можна, об'єднавши зусилля журналістів, громадських організацій і громадянського суспільства. Також потрібна політична оцінка з боку комітету з питань свободи слова. І правова - з боку Офісу генпрокурора.

"Цензура в Україні не стане популярною. Управляти вручну картинкою у нас намагалися багато президентів, але нічим хорошим для них спотворення насправді не закінчувалося", - підсумував Бутусов.