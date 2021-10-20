Офіс президента ввів цензуру на телебаченні, - Бутусов
Найбільші телеканали не розповіли про роль Зеленського в офшорному скандалі, але показали піар-фільм про підготовлений ОП парад на День Незалежності.
Про це пише у Фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Цензура і тиск на телеканали, насамперед на найбільші телеканали олігархів, вже давно є очевидним фактом. Найбільші телеканали як по команді всі дружно не показали, що в розслідуванні Пандора фігурує президент України Володимир Зеленський. Зате всі телеканали олігархів показали в один день одночасно в найкращий час піар-фільм офісу президента про те, як добре офіс президента підготував парад на День Незалежності", - пише Бутусов.
За його словами, давно відомо, що Андрій Єрмак і Сергій Шефір особисто дзвонять власникам і керівникам телеканалів із претензіями. А незгода може привести до затримок з поверненням ПДВ і до податкових перевірок.
"Дуже сумно, що президент Зеленський сказав, що він про це не знає. Це відверта брехня", - стверджує Бутусов.
На думку журналіста, протистояти цензурі можна, об'єднавши зусилля журналістів, громадських організацій і громадянського суспільства. Також потрібна політична оцінка з боку комітету з питань свободи слова. І правова - з боку Офісу генпрокурора.
"Цензура в Україні не стане популярною. Управляти вручну картинкою у нас намагалися багато президентів, але нічим хорошим для них спотворення насправді не закінчувалося", - підсумував Бутусов.
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Вони легко ввели цензуру на показ Порошенка в позитивному плані , перед виборами , і навпаки - щодуху піарили ЗЕбіла . І ніякий Порошенко на них вплинути не міг .
Жодної цензури не було.
Но 2018й-2018й помню очень хорошо.
Про убитого брата, про обогатился в 86 раз, .... это были просто адовые порции лжи.
Проукраїнська є.
І так має бути!
Интернет уже давно не тот, что был двадцать лет назад. Теперь если кто-то обидится в фейсбуке на твой пост, твой пост удалят без промедления.
Мейнстримные соцсети такое же табу, как и "зомбоящик". Закрытые небольшие коммьюнити избранных - наше всё. Имеешь голову - думай, не имеешь - просто делай, что умные говорят - выпились из фейсбука, ищи небольшие коммьюнити по интересам.
Конгрес виніс резолюцію: «Ну і що?»
наголосувалы, блин.. Вэлыкый интеллектуальный лохдАун..(
- Я не розумна, я досвідчена. Була б розумною - не була б такою досвідченою.
В основной своей массе продажные журналисты сами сделали Зеленского Президентом.
За что боролись на то и напоролись....
Риторичне питання.
Главное - вы пабидили Порошенко, правда Юра?